Nexus 5X ve Nexus 6P'de bildirim ışığı nasıl açılır ?

Haber Editörü
Google'ın LG ve Huawei ortaklığından geçtiğimiz hafta içerisinde duyurulan yeni akıllı telefonlarıNexus 5X ve Nexus 6P, bünyelerinde gizli şekilde yerleştirilmiş bildirim ışığı taşıyorlar. Peki bu bildirim ışıkları nasıl açılıyor ?
Detaylarına burada ve burada yer verdiğimiz iki telefonun da ön yüzlerinde birer adet bildirim ışığı yer alıyor. Bu ışıkları ön yüzün altında yer alan hoparlör içerisine gizleyen LG ve Huawei, ilginç olarak bu özelliği kapalı olarak olarak sunuyor. Görsel bildirim sürecini açmak içinse telefonların "Ayarlar - Sesler ve Bildirimler - Bildirim Işığı" yolunun takip edilerek aktif edilmesi gerekiyor.
Android 6.0 Marshmallow ile bildirim ışıkları kişiselleştirilemezken, bu noktada "Light Flow" gibi uygulamalar kullanıcılarına yardımcı oluyor.
http://www.cnet.com/how-to/how-to-enable-the-notification-light-on-nexus-5x-6p/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu nasıl bir mantıktır anlamadım. Bildirim ışığının acik olması kime zarardır??
krdş google bu ne bekli10