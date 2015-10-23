Nexus 5X ve Nexus 6P'de bildirim ışığı nasıl açılır ?

Geçtiğimiz hafta içerisinde duyurulan Android dünyasının iki yeni telefonu Nexus 5X ve Nexus 6P, gizli bildirim ışıkları kapalı olarak geliyor. Bunu açmak ise oldukça kolay.