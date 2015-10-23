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Nexus 5X ve Nexus 6P'de bildirim ışığı nasıl açılır ?

Geçtiğimiz hafta içerisinde duyurulan Android dünyasının iki yeni telefonu Nexus 5X ve Nexus 6P, gizli bildirim ışıkları kapalı olarak geliyor. Bunu açmak ise oldukça kolay.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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4
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nexus 5X ve Nexus 6P'de bildirim ışığı nasıl açılır ?

Google'ın LG ve Huawei ortaklığından geçtiğimiz hafta içerisinde duyurulan yeni akıllı telefonlarıNexus 5X ve Nexus 6P, bünyelerinde gizli şekilde yerleştirilmiş bildirim ışığı taşıyorlar. Peki bu bildirim ışıkları nasıl açılıyor ?
Detaylarına burada ve burada yer verdiğimiz iki telefonun da ön yüzlerinde birer adet bildirim ışığı yer alıyor. Bu ışıkları ön yüzün altında yer alan hoparlör içerisine gizleyen LG ve Huawei, ilginç olarak bu özelliği kapalı olarak olarak sunuyor. Görsel bildirim sürecini açmak içinse telefonların "Ayarlar - Sesler ve Bildirimler - Bildirim Işığı" yolunun takip edilerek aktif edilmesi gerekiyor.
Android 6.0 Marshmallow ile bildirim ışıkları kişiselleştirilemezken, bu noktada "Light Flow" gibi uygulamalar kullanıcılarına yardımcı oluyor.

http://www.cnet.com/how-to/how-to-enable-the-notification-light-on-nexus-5x-6p/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guhong01 4 yıl en beğenilen
Bildirim ışığı koyup kapalı ayarla koymak, bana aşırı amaçsız bir hareket gibi geldi
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Mianfei 4 yıl
Adamlar gerileme dönemedinde ki osmanlı
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wolf silver 4 yıl
Bu gidişle onu kaldıracaklar galiba...
Bu nasıl bir mantıktır anlamadım. Bildirim ışığının acik olması kime zarardır??
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Guhong01 4 yıl en beğenilen
Bildirim ışığı koyup kapalı ayarla koymak, bana aşırı amaçsız bir hareket gibi geldi
1 Yanıt Yanıtla +6
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Elsa 4 yıl Guhong01
Guhong01
Bildirim ışığı koyup kapalı ayarla koymak, bana aşırı amaçsız bir hareket gibi geldi

krdş google bu ne bekli10
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