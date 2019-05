Nexus One, Android 2.2'e kavuşuyor

Mayıs ayı içersinde gerçekleştirilen Google'ın geliştiriciler konferansı I/O'da tanıtılan Android 2.2 nam-ı diğer "Froyo-dondurulmuş yoğurt", Google'ın HTC imzası taşıyan ilk akıllı telefonu Nexus One ile buluşuyor.

Google, Nexus One internet günlüğünden yaptığı açıklamayla Nexus One için Android 2.2 güncellemesinin havadan (over-the-air/ OTA) Nexus One kullanıcılarına sunulduğunu ve en geç bu hafta sonuna kadar güncellemenin birçok kullanıcıya ulaştırılacağını duyurdu.

Nexus One kullanıcıları, telefonlarının bildirimler bölümüne gelecek mesajla ulaşacakları güncelleme sonrasında hotspot özelliği ile Adobe Flash desteğininde bulunduğu birçok yeniliği telefonlarına kazandırmış olacaklar.