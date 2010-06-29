Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nexus One, Android 2.2'e kavuşuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,4b
1
5
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mayıs ayı içersinde gerçekleştirilen Google'ın geliştiriciler konferansı I/O'da tanıtılan Android 2.2 nam-ı diğer "Froyo-dondurulmuş yoğurt", Google'ın HTC imzası taşıyan ilk akıllı telefonu Nexus One ile buluşuyor.

Google, Nexus One internet günlüğünden yaptığı açıklamayla Nexus One için Android 2.2 güncellemesinin havadan (over-the-air/ OTA) Nexus One kullanıcılarına sunulduğunu ve en geç bu hafta sonuna kadar güncellemenin birçok kullanıcıya ulaştırılacağını duyurdu.

Nexus One kullanıcıları, telefonlarının bildirimler bölümüne gelecek mesajla ulaşacakları güncelleme sonrasında hotspot özelliği ile Adobe Flash desteğininde bulunduğu birçok yeniliği telefonlarına kazandırmış olacaklar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
colins547 9 yıl
Nexus one bence google tarafından yanlış satış stratejisi ile pazarlanıp harcanan bir telefon oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amon35 9 yıl
Nexus One sahiplerine hayırlı olsun. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
microline34 9 yıl
Nexus one kesinlikle desire den daha güzel bir telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
santanio 9 yıl
darısı htc desire sahiplerinin başına 720p camera kaydını notlarda göremedim ama camera için geliştiricilere yol açmışlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kirmizibulten 9 yıl
canada da update dün yayınlandı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim