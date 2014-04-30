Nexus programı yerini Silver Certification programına bırakabilir





Google'ın uzun yıllardır sürdürdüğü ve stok Android arayüzünü uygun fiyat ve üst seviye donanım ile tüketicilere ulaştırdığı Nexus programının sona ereceği bir süredir gündemi meşgul ediyor. Google'ın stok Android tecrübesi ve hızlı güncelleme imkanını Play Edition programı ile devam ettireceği ifade edilirken bu kez Silver Certification programı gündeme geldi.





Firma içerisinden elde edilen bilgilere göre Google gelecek yıl Nexus programını sona erdirerek Silver Certification adlı bir program başlatacak. Silver programı kullanıcılara çekirdek Google uygulamaları haricindeki yazılımlardan büyük ölçüde arınmış bir arayüz tecrübesi sunmayı hedefliyor.





Program kapsamındaki üreticiler çekirdek uygulamalar haricinde kendi geliştirdiği uygulamaları azaltacak ve bunları da istendiği zaman kaldırılabilir yapıda olmasını sağlayacak. Bu cihazlara da Silver sertifikası verilecek.





Bilindiği gibi üreticiler kendi geliştirdiği veyaz işbirliği yaptığı üçüncü taraf firmaların uygulamaları ile mobil cihazları adeta dolduruyor ve hem menü kalabalığına yol açıyor hem de depolama alanında hatırı sayılır bir alanın kullanılamamasına sebep oluyor.





Programa şimdiden Motorola ve LG'nin ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bu iki firma zaten Google ile oldukça yakın çalışmaktaydı. Ancak Android ekosisteminin en popüler iki arayüzünü geliştiren Samsung ve HTC programa ilgi göstermedi.





Google'ın bu hamle ile aslında iOS cihazları ile sunulan çekirdek uygulama stratejisine benzer bir yöntem izlemek istediği konuşuluyor. Ancak Silver programının net tarihi belli değil.

https://www.theinformation.com/Google-Takes-Aim-iPhone-Silver-Program?token=b46ea9567dd5d5e284d10232f760498e