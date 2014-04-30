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Nexus programı yerini Silver Certification programına bırakabilir

5 yıl
349
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42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus programı yerini Silver Certification programına bırakabilir

Google'ın uzun yıllardır sürdürdüğü ve stok Android arayüzünü uygun fiyat ve üst seviye donanım ile tüketicilere ulaştırdığı Nexus programının sona ereceği bir süredir gündemi meşgul ediyor. Google'ın stok Android tecrübesi ve hızlı güncelleme imkanını Play Edition programı ile devam ettireceği ifade edilirken bu kez Silver Certification programı gündeme geldi. 

Firma içerisinden elde edilen bilgilere göre Google gelecek yıl Nexus programını sona erdirerek Silver Certification adlı bir program başlatacak. Silver programı kullanıcılara çekirdek Google uygulamaları haricindeki yazılımlardan büyük ölçüde arınmış bir arayüz tecrübesi sunmayı hedefliyor. 

Program kapsamındaki üreticiler çekirdek uygulamalar haricinde kendi geliştirdiği uygulamaları azaltacak ve bunları da istendiği zaman kaldırılabilir yapıda olmasını sağlayacak. Bu cihazlara da Silver sertifikası verilecek. 

Bilindiği gibi üreticiler kendi geliştirdiği veyaz işbirliği yaptığı üçüncü taraf firmaların uygulamaları ile mobil cihazları adeta dolduruyor ve hem menü kalabalığına yol açıyor hem de depolama alanında hatırı sayılır bir alanın kullanılamamasına sebep oluyor. 

Programa şimdiden Motorola ve LG'nin ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bu iki firma zaten Google ile oldukça yakın çalışmaktaydı. Ancak Android ekosisteminin en popüler iki arayüzünü geliştiren Samsung ve HTC programa ilgi göstermedi. 

Google'ın bu hamle ile aslında iOS cihazları ile sunulan çekirdek uygulama stratejisine benzer bir yöntem izlemek istediği konuşuluyor. Ancak Silver programının net tarihi belli değil.  

https://www.theinformation.com/Google-Takes-Aim-iPhone-Silver-Program?token=b46ea9567dd5d5e284d10232f760498e Yorum Yaz
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frapsxx 5 yıl en beğenilen
Bugün mazağada nexus 5 i denedim kitkat yüklü telefon jet gibi hızlı ve yağ gibi akıyor. Demekki androidde sorun yokmuş , sorun androidin üzerine giydirilen yazılımlardaymış.
Bugün mazağada nexus 5 i denedim kitkat yüklü telefon jet gibi hızlı ve yağ gibi akıyor. Demekki androidde sorun yokmuş , sorun androidin üzerine giydirilen ya...
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2 Yanıt Yanıtla +50
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frapsxx 5 yıl ten_don
ten_don
frapsxx
Bugün mazağada nexus 5 i denedim kitkat yüklü telefon jet gibi hızlı ve yağ gibi akıyor. Demekki androidde sorun yokmuş , sorun androidin üzerine giydirilen yazılımlardaymış.

Parmağını ekranda sağa sola kaydırınca hemen anladın yani..

Elimde yüzlerde dokunmatik telefon geçti , bir telefonda ki akıcılığı hemen anlarım. Pc de 120 fps olarak oyun oynayan biriyimdir. Nexus 5 bana göre androiddler arasında en akıcı telefon olmuş. İosu bile geçmiş , arkadaşımda iphone 5 var , ios7 .1 yüklü ama bunun gibi akıcı değil.
ten_donfrapsxxBugün mazağada nexus 5 i denedim kitkat yüklü telefon jet gibi hızlı ve yağ gibi akıyor. Demekki androidde...
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4 Yanıt Yanıtla +34
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12 Angry Men 5 yıl
Şu, ilk yorum, yazan veletlerin yorumlarını silinde g*t olsunlar.
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BluetoothGuy 5 yıl
Ulan Türkiye'ye 32GB versiyonu gelse gider koşa koşa alırım.
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ardaalisahin 5 yıl
googlein kendi uygulamalarini da telefonlarda zorunlu olmaktan cikartmasi gerekir
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EnSaRD 5 yıl
Samsung ve htc firmasının kabuk etmemesi doğaldır. Firmalar yazılımlar üzerinden telefonun kari kadar kâr elde ediyor. Kalkıp birde bunları kaldırılabilir yapmazlar ama silver sertifika Programı çok doğru bir atılım olmuş. Arkadaslarinda dediği gibi Nexus 5i kullandım ve kendi telefonumdan soğudum.
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Weekender 5 yıl
S4 aldım bozuldu 1 ay sonra. Sonrasında Nexus 5 ile huzuru buldum. Stabil, hızlı ve yeterli bir cihaz. Android platformu ile çalışan tüm cihazlar içinde bence en temizi Nexus 5. Dicem o ki Google'dan doğrudan gelen bir şey varsa o alınır.
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Blood Money 5 yıl Weekender
Weekender
S4 aldım bozuldu 1 ay sonra. Sonrasında Nexus 5 ile huzuru buldum. Stabil, hızlı ve yeterli bir cihaz. Android platformu ile çalışan tüm cihazlar içinde bence en temizi Nexus 5. Dicem o ki Google'dan doğrudan gelen bir şey varsa o alınır.

Kesinlikle.
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unflattering 5 yıl
Ya bence mantıklı bir hareket. Ben Samsung’un uygulamalarını silmek root olmak zorunda değilim. Kaldırılabilir yapsınlar şunları. Samsung Kore de bu yıl bunu zaten yapacaktı.
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Cihat_, 5 yıl
Andoride geçme sebebim olabililir bu konu
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General. 5 yıl
Geç bile kaldı çoktan yapması gerekirdi.Güncelleme ve kasan ara yüzler yüzünden çok kişi android'ten vazgeçti.
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khytr89 5 yıl
Gecen eski androidli telefonumda cekirdek uygulamalar haric herseyi sildim.. telefon nasil hizlandi gormeniz lazim.. sak sak herseye aninda tepki verir oldu..
ayrica googlede de hata var.. onunda bir ton gereksiz uygulamasi mevcut.. google+,haritalar,hangot,fotograflar,google music,google dergi,google film vs vs vs vs daha adi aklima gelmeyen bir ton senkronizasyon seyini de saymiyorum..
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Mutlucan96 5 yıl
Samsung'taki özellikleri kim kullanıyor? Çıksın söylesin.
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AL[e]N 5 yıl khytr89
khytr89

Gecen eski androidli telefonumda cekirdek uygulamalar haric herseyi sildim.. telefon nasil hizlandi gormeniz lazim.. sak sak herseye aninda tepki verir oldu..



ayrica googlede de hata var.. onunda bir ton gereksiz uygulamasi mevcut.. google+,haritalar,hangot,fotograflar,google music,google dergi,google film vs vs vs vs daha adi aklima gelmeyen bir ton senkronizasyon seyini de saymiyorum..




Telefon ilk açtıgımızda hangi uygulamaların kurulacagını biz seçsek daha iyi olacak istemediklerimiz otomatikman kalksın gerekirse google play'den indirelelim bunu yapmak cokmu zor..
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unflattering 5 yıl khytr89
khytr89
Gecen eski androidli telefonumda cekirdek uygulamalar haric herseyi sildim.. telefon nasil hizlandi gormeniz lazim.. sak sak herseye aninda tepki verir oldu..
ayrica googlede de hata var.. onunda bir ton gereksiz uygulamasi mevcut.. google+,haritalar,hangot,fotograflar,google music,google dergi,google film vs vs vs vs daha adi aklima gelmeyen bir ton senkronizasyon seyini de saymiyorum..

Aynen katılıyorum
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serselner_ 5 yıl
nexus 5 32 kullanıyordum dedim galaxy s4 ile değiştireyimde biraz alengirli olsun telefonum dedim. s4 iyi kamera ses ekran çıkartılabilir batarya hafıza kartı falan filan ama gel gör ki rehberin 5 saniye gecikmesi arama kaydının gelmemesi fitil etti beni ha çokmu önemli bu 5 saniye derseniz arabada önemli oluyor valla mecburen aracı sürerken telefonla uğraşmam gerekiyor 2. günden sonra
hemen nexus a döndüm
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darkest earth 5 yıl serselner_
serselner_
nexus 5 32 kullanıyordum dedim galaxy s4 ile değiştireyimde biraz alengirli olsun telefonum dedim. s4 iyi kamera ses ekran çıkartılabilir batarya hafıza kartı falan filan ama gel gör ki rehberin 5 saniye gecikmesi arama kaydının gelmemesi fitil etti beni ha çokmu önemli bu 5 saniye derseniz arabada önemli oluyor valla mecburen aracı sürerken telefonla uğraşmam gerekiyor 2. günden sonra
hemen nexus a döndüm

S4 olmamış bir telefon zaten büyük hata yapmışsınız.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Bana kalsa bende stok arayüz olsun isterim.
Sertefika programı hikaye oldu.
Şimdi bir telefona bir ton para veriyorsam bana göre en iyisi olmalı.
Genelde amerika ya özel üretilen operatör cihazları ve play edition serisi güzel tabi nexus larıda unutmayalım.
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