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Niantic, Pokemon Go’ya oyuncular arası karşılaşma özelliği ekliyor

Duyuruluşundan iki buçuk sene geçmesinin ardından Pokemon Go önemli bir oynayış özelliği kazanıyor. Yeni güncellemeden sonra diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak savaşabileceksiniz.
6 ay (Son Güncelleme: 6 ay)
4,5b
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Mobil Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Niantic, Pokemon Go’ya oyuncular arası karşılaşma özelliği ekliyor
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Niantic tarafından geliştirilen Pokemon Go yaklaşık iki buçuk sene önce çıkmış ve kısa süre içinde popüler bir hale gelmişti. Kullanıcıların oldukça beğenisini kazanan yeni oyun türünün tek eksiği gerçek zamanlı olarak başka oyuncularla savaşabilmekti. Resmi Pokemon Go hesabından bugün atılan tweetler bu özelliğin de yakın zamanda ekleneceğini gösteriyor.

PvP Eğitmen Savaşları

Oyunda bir Pokemon eğitmeni rolündesiniz. Artırılmış gerçeklik yardımıyla çevrenizden pokemonları toplayarak, geliştiriyor ve özel arenalarda savaştırabiliyorsunuz. Ancak oyunun ilham aldığı Pokemon çizgi filminin en önemli kısmı Pokemon eğitmenlerin karşılıklı yaptığı karşılaşmalardı. Oyunun ilk çıktığı 2015 yılından bu yana kullanıcılar bu isteklerini dile getiriyordu ama Niantic özelliği yeni duyurabildi. Çok yakın zamanda diğer Pokemon Go oyuncularıyla buluşup, gerçek zamanlı çevrimiçi karşılaşmalar yapabileceksiniz. Niantic’in özelliği duyurduğu tweete aşağıdan ulaşabilirsiniz;

Ayrıca Bkz. "Samsung'dan Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic'e 40 milyon dolar yatırım"
https://techcrunch.com/2018/11/30/niantic-confirms-that-pokemon-go-is-getting-pvp-battles-soon/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nerevarine 6 ay
Oyun 2016 yılı Temmuz ayında çıktı. 2015 değil.
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sniper23 6 ay
Şu karakteri görünce nedense aklıma hep R34 gelir...
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