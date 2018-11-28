Samsung'dan Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic'e 40 milyon dolar yatırım

Samsung, Galaxy akıllı telefonlarına özel oyunlar sunması için Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic ile işbirliği yapmayı planlıyor. Görünüşe bakılırsa Niantic, büyük bir yatırım olmadan Güney Koreli teknoloji deviyle işbirliği yapmayı reddetmiş. Bu nedenle, Samsung'un Niantic'e 40 milyon dolarlık yatırım yapmayı kabul ettiğine inanılıyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak anlaşma önümüzdeki birkaç hafta içinde duyurulabilir.

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Samsung'a yakın bir kaynak anlaşma kapsamında Niantic'in oyunlarının Galaxy akıllı telefonlarda önceden yüklü olarak geleceğini söyledi. İki şirketin, Galaxy Note 9’daki S Pen'in sihirli bir değnek olarak kullanılabileceği özel bir Harry Potter oyununa odaklandığı söyleniyor. Ancak bunun Niantic'in zaten üzerinde çalıştığı Harry Potter: Wizards Unite oyununun ayrı bir versiyonu mu yoksa Galaxy telefonlar için geliştirilmiş tamamen ayrı bir oyun mu olacağı bilinmiyor.

Pokemon Go anlaşmaya dahil değil

Anlaşma Niantic'in konum tabanlı Ingress oyununu da içerecek ancak Pokemon Go dahil edilmeyecek. Niantic anlaşıldığı kadarı ile büyük paralar kazandığı Pokemon Go'yu bu tür ortaklıklarda kullanmak istemiyor. Samsung'un akıllı telefonlarını rekabette bir adım ileri taşımak için böyle hamleler zaten yapıyor. Güney Koreli şirket en son Fortnite’ın Android sürümü için de Epic Games ile bir anlaşma yapmıştı. Ayrıca Samsung'un bir oyuncu telefonu üzerinde çalıştığında dair söylentiler de var. Söz konusu ortaklık bu açıdan da uygun olacak.

https://www.theinquirer.net/inquirer/news/3066905/samsung-niantic-exclusive