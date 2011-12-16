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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nielsen : Oyuncular konsollarında video izlemeye daha çok zaman ayırıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun oynama konseptini bilgisayar üzerinden TV'lere bağlanabilen cihazlara taşıyan konsollar şimdi de görsel ve sesli içeriklerin izlenebildiği cihazlar olma yolunda ilerliyor. Microsoft'un Xbox Live ile 40'a yakın video içeriği kanalını kullanıcılarına sunması bunun bir örneği.

Analiz şirketi Nielsen tarafından yapılan bir araştırma da konsol oyuncularının video izlemeye daha fazla vakit ayrıdğını ortaya koyuyor. ABD çapındaki konsol sahibi oyunseverlerle yapılan anketin sonucunda Xbox 360 sahipleri konsolda harcadıkları zamanın yüzde 14'ünü video izlemeye ayırıyor. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 10'du.

PS3 sahipleri ise yüzde 15'lik bir zaman dilimini video içeriklerine ayırıyor. Geçen yıl bu oran yüzde 9'du. Wii kullanıcıları ise yüzde 33 gibi bir oranla listesinin en tepesinde yer alıyor. Nintendo geçtiğimiz yıl yüzde 20 seviyesinde bir orana sahipti. Tüm konsolların toplamında ise artış oranı yüzde 7 olarak hesap edilmiş. 

Konsol sahipleri arasında çevrimdışı oyun oynama oranları Xbox 360 yüzde 34, PS3 yüzde 38, Wii ise yüzde 55 şeklinde sıralanıyor. Çevrimiçi oyun oynama oranları Xbox 360 yüzde 33, PS3 yüzde 16, Wii ise yüzde 8 şeklinde. Xbox 360 kullanıcılarının çevrimiçi oyun oynamaya daha çok istekli oldukları görülüyor.

Bu oranların yanında müzik dinleme, internete girme gibi diğer işlemler ise büyük bir düşüş sürecinde. Xbox 360 yüzde 5, PS3 yüzde 4, Wii yüzde 4 oranına gerilemiş durumda. Böylece konsollarda en çok vakit harcanan iki işlem oyun oynamak ve video izlemek olarak ön plana çıkıyor.

Oyun konusunda geliştirici firmaların uzun yıllardır yatırımları devam ediyor. Ancak video içerikleri ise henüz yeni bir alan ve yatırım yapmaya da oldukça müsait olduğu istatistiklerden anlaşılıyor.

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şoray uzun yolda 7 yıl
yanlış yere açıldı konu sanırsam burası 2. el bölümü:)
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