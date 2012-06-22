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Nike+, Android üzerinde yayınlandı, iOS için büyük bir güncelleme aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,7b
1
28
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sporculara ve spor yapmayı sevenlere iddialı bir koşu takip alternatifi olarak geliştirilen Nike+ uygulaması bir süredir iOS kullanıcılarının hizmetindeydi. Firma, iOS için büyük bir güncelleme getirirken, Android platformu için de uygulamayı yayınladı.

Nike+ Running uygulaması, nikeplus.com adresine bağlanarak daha sosyal ve motivasyon sağlayıcı bir koşu takibi yapılmasını sağlıyor. Uygulama ile kolayca koşu durumunu kontrol etmek, mesafe, hız ve zamanı izlemek, GPS üzerinden haritada süreci takip etmek, şarkı değiştirebilmek mümkün.

Next Moves özelliği ile sporseverlerin motive edilmesi sağlanıyor. Özellik, kullanıcıya en hızlı 5Km koşusu veya gidilebilen en uzun mesafe gibi hedefler koyarak motivasyonunu artırmasını sağlıyor. Site üzerinden ayarlanabilen bu hedeflerle ilgili süreç bilgisi ve hedefe ne kadar kaldığı gibi bilgiler uygulama üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca GPS konumuna göre hava durumu da kullanıcıya iletiliyor.

Koşu sonrasındaki özet bilgileri Facebook veya Twitter üzerinden paylaşabiliyorsunuz. Geniş bir bölge seçeneği sunan uygulamada süreç esnasında kullandığınız ayakkabıyı da etiketleyebiliyorsunuz. İsterseniz kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen bölgelerden seçim yaparak koşuya orada devam edebilirsiniz.
iOS güncellemesinde ise uygulamanın geneline yerleştirilen koşuya başlama butonu, yatay olarak süreci takip edebilme, koşu ile ilgili tüm bilgileri sunan yeni özet sistemi, ayakkabı etiketleme gibi yenilikler bulunuyor. 

Nike+ Running uygulaması Play mağazası üzerinde ücretsiz olarak sunuluyor.

http://nikeinc.com/news/nikeplus-experience Yorum Yaz
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anlhcylmz 7 yıl en beğenilen
Çıktığı günden beri iphone kullanırım. 4 tane iphone eskittim. 1 Kere açmadım şu uygulamayı.
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ŞahEser 7 yıl
Süper bir program her gün kullanıyorum iPhone u bana sevdirmen uygulamaların basında geliyor.
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dreampowder 7 yıl
gittiğim spor salonunda koşu bandının nike+ uyumluluk özelliği var, yaptığım herşeyi kaydediyor, gerçekten motive edici bir program
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DH Misafiri 7 yıl
Ben nike + gps i kullaniyorum hem aparat gerekmiyor hemde kullanisli
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kalles_papaz 7 yıl
android te çalışmıyor program. hata veriyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Şu resmi gördükten sonra nike avucunu yalasın
fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/...
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karantina61 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Şu resmi gördükten sonra nike avucunu yalasın
fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/...

Bu resmi yeni gördüm Allah (CC) inşallah planlarını bozar böyle insanların.
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Morgoth 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Şu resmi gördükten sonra nike avucunu yalasın



fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/...

air yazıyor orda yıllardır kullanılan nike air


bu uygulama aparatsız çalışmıyor mu hiçbir şekilde?
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FRAPS 7 yıl
Benim anlamadığım bu programların benzerleri symbian ve android gibi platformlarda olmasına rağmen , neden her ios uygulaması haber yapılıyor. Donanımhaber bu kadar mı düştün ?
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karantina61 7 yıl FRAPS
FRAPS
Benim anlamadığım bu programların benzerleri symbian ve android gibi platformlarda olmasına rağmen , neden her ios uygulaması haber yapılıyor. Donanımhaber bu kadar mı düştün ?

Konu başlığını okumadan mı bu yazıyı yazıyorsunuz. Konu başlığında ilk önce android için yazılmış. Foruma çamur atmadan önce iyice okuyun herseyi.
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exoss 7 yıl
iyi güzelde hiçbir androil modelinde çalışmıyomuş ki doğru düzgün :D indirenlerin uygula altına attıkları yorumlar en azından öle diyo
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Ne Ca Ti 7 yıl
Ben Galaxy Ace de açamadım S2de de açılmıyor bu sorunun iletilmesi lazım lütfen gereğini yapmaya çalışın
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Virinom 7 yıl
SpyPC

Ne kadar saçma uygulamalar...Ben koşu bilgilerimi Facebook Twitter dan paylaşsam ne olur?Amaç hava atmak.


Apple ürünlerini almaktaki amaç da hava atmak :)Bana göre ne donanım ne de yazılım alanında satış rakamlarını karşılayacak kadar başarılı değiller
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tural.i 7 yıl
ben bu tür program kullanıyorum androidde, bence spor yapanlar için çok kullanışlı programlar, ama bendeki nike+ değil, ayrıca aparat falan gerek yok, daha olmadı nabız saati falan alınabilir
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X-FI 7 yıl
deneyek :)
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jovanovic 7 yıl
Gereksiz...
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CooL_ROMEO 7 yıl
DH Misafiri
Açabilmeniz için önce telefona indirmeniz lazım :) hahah klasik bir iphone kullanıcısı.

Haha klasik bir atıp tutan misafir hesabinda saklanan hayatında ios veya android kullanmamış gereksiz kullanıcı .
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KRML_KNN 7 yıl
bu uygulama sayesinde 50kq zayifladim :D 2150km yurudum yani cok guzel ve motive edici bir program
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