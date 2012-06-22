Nike+, Android üzerinde yayınlandı, iOS için büyük bir güncelleme aldı

Sporculara ve spor yapmayı sevenlere iddialı bir koşu takip alternatifi olarak geliştirilen Nike+ uygulaması bir süredir iOS kullanıcılarının hizmetindeydi. Firma, iOS için büyük bir güncelleme getirirken, Android platformu için de uygulamayı yayınladı.





Nike+ Running uygulaması, nikeplus.com adresine bağlanarak daha sosyal ve motivasyon sağlayıcı bir koşu takibi yapılmasını sağlıyor. Uygulama ile kolayca koşu durumunu kontrol etmek, mesafe, hız ve zamanı izlemek, GPS üzerinden haritada süreci takip etmek, şarkı değiştirebilmek mümkün.





Next Moves özelliği ile sporseverlerin motive edilmesi sağlanıyor. Özellik, kullanıcıya en hızlı 5Km koşusu veya gidilebilen en uzun mesafe gibi hedefler koyarak motivasyonunu artırmasını sağlıyor. Site üzerinden ayarlanabilen bu hedeflerle ilgili süreç bilgisi ve hedefe ne kadar kaldığı gibi bilgiler uygulama üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca GPS konumuna göre hava durumu da kullanıcıya iletiliyor.





Koşu sonrasındaki özet bilgileri Facebook veya Twitter üzerinden paylaşabiliyorsunuz. Geniş bir bölge seçeneği sunan uygulamada süreç esnasında kullandığınız ayakkabıyı da etiketleyebiliyorsunuz. İsterseniz kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen bölgelerden seçim yaparak koşuya orada devam edebilirsiniz.

iOS güncellemesinde ise uygulamanın geneline yerleştirilen koşuya başlama butonu, yatay olarak süreci takip edebilme, koşu ile ilgili tüm bilgileri sunan yeni özet sistemi, ayakkabı etiketleme gibi yenilikler bulunuyor.





Nike+ Running uygulaması Play mağazası üzerinde ücretsiz olarak sunuluyor.