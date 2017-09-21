Nikola Motor'un elektrikli kamyonunun motoru Bosch tarafından üretilecek

Alman elektronik devi Bosch ve elektrikli kamyon startup şirketi Nikola Motor yaptıkları açıklamayla şirketin gelecek kamyonları Nikola One ve Two'nun elektrik motorlarını birlikte üreteceklerini duyurdu.

Nikola One'ı duyururken şirket, hidrojen yakıt hücresi sistemiyle çalışacak kendi güç ünitelerini geliştirdiklerini belirtmiş olsa da, şimdilerde ise Bosch'un eAxle elektrik motorunun bir versiyonunu kullanacaklarını söylüyor. Kullanılacak motorun 1000 beygir güç üretmesi beklenirken, 2710 Nm tork üretmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili konuşan Nikola kurucu ortağı ve CEO'su Trevor Milton, hedeflerinin piyasaya şu anki en ileri düzey kamyonu piyasaya sürmek olduğunu belirtirken, yenilikçi ve esnek olan Bosch'un onlar için en uygun partner olduğunu söylüyor.

Gücünü 320 kWh batarya ünitesinden alacak olan araçta bunun yanısıra yine Bosch'un katkısıyla geliştirilen yakıt hücresi sistemi yer alacak. Nikola Motor, 1.200 mil menzile sahip olacağını iddia ettiği ilk uzun mesafeli kamyonlarını 2020'de üretime geçireceğini belirtiyor.