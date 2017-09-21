Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikola Motor'un elektrikli kamyonunun motoru Bosch tarafından üretilecek

Nikola'nın iddialı bir şekilde tanıtımını yaptığı ve gücünü hidrojen yakıt hücresi ve batarya ünitesinden alacak olan elektrikli kamyonunda Bosch tarafından üretilecek elektrik motorları yer alacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,4b
1
3
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Alman elektronik devi Bosch ve elektrikli kamyon startup şirketi Nikola Motor yaptıkları açıklamayla şirketin gelecek kamyonları Nikola One ve Two'nun elektrik motorlarını birlikte üreteceklerini duyurdu.
Nikola One'ı duyururken şirket, hidrojen yakıt hücresi sistemiyle çalışacak kendi güç ünitelerini geliştirdiklerini belirtmiş olsa da, şimdilerde ise Bosch'un eAxle elektrik motorunun bir versiyonunu kullanacaklarını söylüyor. Kullanılacak motorun 1000 beygir güç üretmesi beklenirken, 2710 Nm tork üretmesi bekleniyor.
Konuyla ilgili konuşan Nikola kurucu ortağı ve CEO'su Trevor Milton, hedeflerinin piyasaya şu anki en ileri düzey kamyonu piyasaya sürmek olduğunu belirtirken, yenilikçi ve esnek olan Bosch'un onlar için en uygun partner olduğunu söylüyor.
Gücünü 320 kWh batarya ünitesinden alacak olan araçta bunun yanısıra yine Bosch'un katkısıyla geliştirilen yakıt hücresi sistemi yer alacak. Nikola Motor, 1.200 mil menzile sahip olacağını iddia ettiği ilk uzun mesafeli kamyonlarını 2020'de üretime geçireceğini belirtiyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MertDrx 2 yıl
donanimhaber.com/... 2.Haberi okumadım ama galiba aynı haber.
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yahyaardadur 2 yıl MertDrx
MertDrx

donanimhaber.com/... 2.Haberi okumadım ama galiba aynı haber.

o haber ile tek farkı
bu haber daha kısa tutulup daha az bilgi vermişler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl MertDrx
MertDrx

donanimhaber.com/... 2.Haberi okumadım ama galiba aynı haber.

Haber buradan geliyor: usnews.com/...

Gerçi Editör kaynak vermemiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Adblock Plus kripto para madenciliğine savaş açtı 2 yıl Gigabit LTE ve çoklu Gigabit Wi-Fi desteği sunan ilk telefon: Asus Zenfone 4 Pro 2 yıl Londra, Uber’in işletme lisansını iptal ediyor! 2 yıl Tsunami'nin ardından Japonya'da enerji sistemi baştan aşağı değişiyor 2 yıl 10nm sürecindeki Cannonlake mimarisi 2018 sonuna kaldı 2 yıl Hangi Asus ZenFone 4 modelleri ülkemize gelecek ve fiyatları ne olacak? 2 yıl CCleaner saldırısı devlet destekli olabilir, silmek yeterli değil 2 yıl HTC U11 Plus iddiaları 2 yıl Xiaomi Mi 7 kablosuz şarj desteğine sahip olabilir 2 yıl iOS11'de Wi-Fi ve Bluetooth Neden Denetim Merkezinden Kapatılamıyor? 2 yıl Facebook, ana uygulamasında WhatsApp butonunu test ediyor 2 yıl Synology yeni NAS serilerini duyurdu 2 yıl Instagram canlı yayınlarında artık yüz filtreleri kullanılabilecek 2 yıl Game of Thrones'un yan dizilerine bir yenisi daha eklendi 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti fiyatı ve özellikleri detaylanıyor 2 yıl Ford marka araçlar HoloLens ile tasarlanmaya başladı 2 yıl Karşınızda yeni Volvo XC40 2 yıl Dikkat: Hacker'lar Mac'leri kilitleyip fidye istiyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 kutudan çıkıyor 2 yıl Otonom drone'lu teslimat ağı İsviçre'de kullanıma sunuluyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nikola Motor'un elektrikli kamyonunun motoru Bosch tarafından üretilecek Sonraki NASA, Irma Kasırgası'nın Karayipler’e etkisini gösteren uydu görüntüleri yayınladı 2 yıl Amazon.com'un Avrupa ayağı, ev tekstili için Türkiye’de 2 yıl Mitsubishi'nin e-Evolution konseptine ait ilk görüntü ortaya çıktı 2 yıl Meizu M6 tanıtıldı 2 yıl MIT ve Pittsburgh Üniversitesi: "Wikipedia bilimsel bir kaynak olarak kabul edilebilir" 2 yıl iPhone için 10 adet Arttırılmış Gerçeklik (AR) uygulaması 2 yıl HPE'nin süperbilgisayarı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalıştırıldı 2 yıl Need for Speed Payback'in sistem gereksinimleri belli oldu 2 yıl Google Pixelbook geliyor 2 yıl Qualcomm ne zaman mobil yapay zeka işlemcisi geliştirecek? 2 yıl Özelleştirilmiş Radeon RX Vega ekran kartları en erken Kasım ayında 2 yıl Bakan, ikinci el otomotiv ve konut satışındaki yeni düzenlemeyi açıkladı 2 yıl Toshiba resmen açıkladı: Bellek bölümü 18 milyar dolara satılıyor 2 yıl Tesla, AMD ile birlikte kendi yapay zeka yongasını geliştiriyor 2 yıl Amazon akıllı gözlük peşinde 2 yıl LeEco'nun elektrikli aracı Faraday Future'dan izler taşıyor 2 yıl 1.1 milyar dolar karşılığında HTC telefon ekibi Google çatısı altına giriyor 2 yıl Suudi Arabistan sesli ve görüntülü konuşma yasağını kaldırdı 2 yıl Lenovo Moto Z2 Play ön inceleme "6mm kasada 3000mAh pil" 2 yıl Netflix'in Punisher dizisinden ilk uzun fragman yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
X-Men: Dark Phoenix, gişede tarihi
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim