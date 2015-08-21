Nikon, "NIKKOR & ACC" uygulamasını Android tabletler için de yayınladı

Görüntüleme sektörünün büyük firmalarından Nikon, Nisan ayında sadece Apple iPad için duyurduğu NIKKOR & ACC uygulamasını şimdi de Android tabletlere getirdi.

Nikkor marka lensleri keşfetmek için hazırlanan ve artık Android tablet modellerinde de kullanılabilen NIKKOR & ACC uygulaması, İngilizce olmasına rağmen başarılı görselleştirme altyapısıyla herkesin işine yarayabilecek bilgiler içeriyor ve örnek fotoğraflarla ürünleri sunduğu performansları gözler önüne serebiliyor. Temel olarak bütün Nikon lens serisini tek bir noktaya toplayan dijital katalog görevi gören NIKKOR & ACC, basit arayüzüyle de rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan NIKKOR & ACC uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://nikonrumors.com/2015/08/20/nikons-nikkor-acc-app-released-for-android-tablets.aspx/