Solo felaketinden sonra Star Wars antoloji filmleri rafa kaldırıldı

Uzun bir aranın ardından 2015 yılında The Force Awakens ile beyaz perdeye geri dönen Star Wars, sinemaseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Gişe rekorlarını alt üst eden The Force Awakens'tan sonra Rogue One ve The Last Jedi da gişe performansı ile Disney'in yüzünü güldürdü.

Ne var ki Star Wars'un gişedeki bu müthiş başarısı beklendiği kadar uzun sürmedi. Geçtiğimiz ay vizyona giren Solo: A Star Wars Story gişede tam anlamıyla çakıldı. Yeniden çekimler nedeniyle bütçesi fazlasıyla kabaran Solo, şu ana kadar dünya genelinde sadece 343 milyon dolar gişe hasılatı yapabildi. Gişede büyük hüsran yaşayan yeni Star Wars filminin, yeniden çekimler yüzünden kabaran bütçesini karşılayamayacağı ve Disney'i en az 50 milyon dolar zarara uğratacağı söyleniyor.

Solo: A Star Wars Story ile hüsrana uğrayan Disney ve Lucasfilm, Star Wars filmleri ile ilgili planlarını revize ediyor. Collider'ın haberine göre Disney, bir süredir hazırlık aşamasında olan Boba Fett ve Obi-Wan Kenobi filmlerini rafa kaldırdı. Bunların yanı sıra henüz açıklanmamış diğer antoloji filmleri de şimdilik rafa kaldırıldı.

Rogue One ve Solo benzeri antoloji filmlerini rafa kaldıran Disney, bundan sonra Star Wars: Episode IX'a ve bir süre önce duyurulan yeni üçlemeye odaklanacak. Rian Johnson'ın hazırlayacağı bu yeni üçlemenin yanı sıra Game of Thrones'un yaratıcıları (David Benioff ve D.B. Weiss] tarafından hazırlanacak yeni Star Wars film serisi de Disney'ın gelecek planları arasında yerini koruyor. Ancak en azından şu an için tüm antoloji projeleri durdurulmuş durumda.

