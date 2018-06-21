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Solo felaketinden sonra Star Wars antoloji filmleri rafa kaldırıldı

Solo: A Star Wars Story'nin gişede çakılmasının ardından gelecek planlarını revize eden Disney; hazırlık aşamasındaki Boba Fett ve Obi-Wan antoloji filmlerini rafa kaldırdı.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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40
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Uzun bir aranın ardından 2015 yılında The Force Awakens ile beyaz perdeye geri dönen Star Wars, sinemaseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Gişe rekorlarını alt üst eden The Force Awakens'tan sonra Rogue One ve The Last Jedi da gişe performansı ile Disney'in yüzünü güldürdü.
Ne var ki Star Wars'un gişedeki bu müthiş başarısı beklendiği kadar uzun sürmedi. Geçtiğimiz ay vizyona giren Solo: A Star Wars Story gişede tam anlamıyla çakıldı. Yeniden çekimler nedeniyle bütçesi fazlasıyla kabaran Solo, şu ana kadar dünya genelinde sadece 343 milyon dolar gişe hasılatı yapabildi. Gişede büyük hüsran yaşayan yeni Star Wars filminin, yeniden çekimler yüzünden kabaran bütçesini karşılayamayacağı ve Disney'i en az 50 milyon dolar zarara uğratacağı söyleniyor.
Solo: A Star Wars Story ile hüsrana uğrayan Disney ve Lucasfilm, Star Wars filmleri ile ilgili planlarını revize ediyor. Collider'ın haberine göre Disney, bir süredir hazırlık aşamasında olan Boba Fett ve Obi-Wan Kenobi filmlerini rafa kaldırdı. Bunların yanı sıra henüz açıklanmamış diğer antoloji filmleri de şimdilik rafa kaldırıldı.
Rogue One ve Solo benzeri antoloji filmlerini rafa kaldıran Disney, bundan sonra Star Wars: Episode IX'a ve bir süre önce duyurulan yeni üçlemeye odaklanacak. Rian Johnson'ın hazırlayacağı bu yeni üçlemenin yanı sıra Game of Thrones'un yaratıcıları (David Benioff ve D.B. Weiss] tarafından hazırlanacak yeni Star Wars film serisi de Disney'ın gelecek planları arasında yerini koruyor. Ancak en azından şu an için tüm antoloji projeleri durdurulmuş durumda.

http://collider.com/star-wars-spinoffs-on-hold Yorum Yaz
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CaSsErDoDo 11 ay en beğenilen
Last Jedi felaketinden sonra Star Wars bitti artık. Seriyi çöpe kaldırabilirler.
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eulogy 11 ay
Eskiden "konusuz film" diye espriler yapılırdı. Artık benim aklıma konusuz film deyince marvel, disney yapımları geliyor.
Bu saatten sonra böyle konusu kurgusu olmayan çöp filmleri izleyeceğime gider Detroit Become Human veya Death Stranding gibi oyunları oynarım, daha iyi. En azından senaryo üzerinde bir emek var.
Ne bekliyordu ki Disney?
Full efekt, full aksiyon gerisi çöp. Ne konu var ne hikaye var ne kurgu var. Zaten insanlar disney'in politikasından tiksiniyorlar.
Eskiden "konusuz film" diye espriler yapılırdı. Artık benim aklıma konusuz film deyince marvel, disney yapımları geliyor.Bu saatten sonra böyle konusu kurg...
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TheNewAtilla 11 ay eulogy
Avengers’ı izledim geçen hafta. Sevmek için filmin son 15 dakikasında bile umudum vardı ancak herşey o kadar oktandı ki hani kasmışlar sanki kötü film yapalım diye. Ki bu film bi de övüldü.
Sonra han soloya gitmekten de vazgeçtim.
Avengers’ı izledim geçen hafta. Sevmek için filmin son 15 dakikasında bile umudum vardı ancak herşey o kadar oktandı ki hani kasmışlar sanki kötü film yapalım ...
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Father Torque 11 ay
Disney, Star Wars evrenini eline yüzüne bulaştırdı. Rogue One'da bile filmin bitmesine yakın yönetmen değişti, nerdeyse filmin yarısından fazlası yeniden çekildi de öyle kurtardılar. Yahu şimdi elimdeki film serisine bakıyorum da Disney'in filmlerinden sonra Lucas'ın yeni üçlemesi bile güzel görünüyor gözüme, sinemadaki izlediğim günlere göre keyif alıyorum izlerken. Jar Jar bile bu yeni uzak doğulu karakterin yanında eğlenceli kalıyor. Disney eğer bundan sonra adam gibi bir iş çıkarmak istiyorsa Lucas'ı da projelerine aktif bir şekilde dahil etmeli.
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ÇatlakMerlin 11 ay
Ee bu sektörde en önemli şey gişe. Gişede başarılı olamadığın sürece istersen dünyanın en iyi filmini ya da film serisini yap. O yüzden bence çok normal bir karar. Tanıtıma ve reklama daha fazla bütçe ayırmalılar.
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ÇatlakMerlin 11 ay
Efekt efekt efekt... Başka bir numarası yok gibi bana göre. O da bana geçmiyor açıkçası. Benim için biraz daha duygu olacak işin içinde. O yüzden hiç bir zaman tam sarmadı bu tarz beni.
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Moving On 11 ay
Yıllardır hep aynı şeyler, görsel efektler sıktı artık, bir zahmet.
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Tensi 11 ay
Aslinda hep Jedi'ler anlatiliyor. Darth Maul filmi gelse yer yerinden oynar. Adamin hikayesi cok iyi.
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MehmetNY 11 ay
Zaten başrol erkek oyuncu itici duruyor.
Ordan bile kaybetmişler.
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Tensi 11 ay
Bir Star Wars hayrani olmama ragmen son filmleri birakin sinemada izlemeyi torrentten indirip izlemeye dahi tenezzul etmedim. Onlara ayiracagim zamana yazik diye dusunuyorum.
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frostburn 11 ay
Boba fett kaldırılmasına üzüldüm çok iyi bir hikayesi vardı solo keşke hiç yapılmasaydı
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igetsky 11 ay
darth vader dan sonra star wars bitmisti lotr da bitti yine hobbit vs bisekilde ekmegini yemeye calistilar simdi diziye cevirecekler dahada berbat edicekler marvel zaten komple bitmis ergenlere bile hitap etmiyor artik
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prowl12 11 ay
Obi Wan filmi iptal olursa başta reddit olmak üzere birçok platformda boykot baslar.Battlefront 2 olayından sadece EA değil Disneyde ders çıkarmalı.Koskaca Sith Lordunun oğlu,yeni Jedi düzeninin grandmasterı Luke Skywalker bu şekilde harcandıktan sonra seyirci olarak bizde sizi harcarız.
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