Nintendo, 2018'de mobil oyunlardan 350 milyon dolar kazandı

Mobil uygulama analitiği firması Sensor Tower'a göre Nintendo, 2018 yılında mobil oyunlardan yaklaşık 348 milyon dolarlık gelir elde etti. Nintendo'nun tüm mobil oyunlarını indirmek ücretsiz. Japon oyun devi asıl uygulama içi satın alım işlemlerinden para kazanıyor.

Ayrıca Bkz.

"Redmi markalı ilk amiral gemisi telefonun fiyatı belli oldu"

Şirketin geçen yılki gelirlerinin yaklaşık üçte ikisi 2017'nin Şubat ayında oyunseverlerle buluşan strateji rol yapma oyunu Fire Amblem Heroes’tan geldi. Sensor Tower'a göre Heroes, 2018 yılı süresince şirkete 230 milyon dolar para kazandırdı.

En az para kazandıran Super Mario Run

Nintendo'nun geçtiğimiz Eylül ayında yayınladığı Japonca rol yapma oyunu Dragalia Lost ise dünya genelinde 58.7 milyon dolar gelir elde ederek şirketin en fazla para getiren ikinci mobil oyunu oldu. Oyun şu anda yalnızca ABD, Japonya ve diğer Asya pazarlarında indirilip oynanabiliyor.

Üçüncü sırada geçen yıl 48.6 milyon dolar hasılat sağlayan sosyal simülatör oyunu Animal Crossing: Pocket Camp var. Oyun 2017'nin Kasım ayında yayınlanmıştı.

Nintendo'nun ilk mobil oyunu olan Super Mario Run ise şirkete en az gelir sağlayan oyun oldu. Sensor Tower, oyunun 2018'de 10 milyon dolar kazandırdığını ve 2017'deki 31 milyon dolarlık gelirin oldukça altına düştüğünü belirtiyor.

https://sensortower.com/blog/nintendo-mobile-revenue-2018