Nintendo Kara Cuma gününde 500 000 Wii konsolu sattı

ABD'de Şükran Günü sonrası kutlanan ve büyük indirimlerin yapıldığı Kara Cuma bu yıl da 818 milyon dolarlık ciroyla firmaların yüzünü güldürdü. Kara Cuma döneminde en iyi satışı yapan firmalardan birisi Nintendo.





3 boyutlu oyun konsolu 3DS modeli ile yüksek satışlar yapamamasına rağmen Nintendo, Wii modeliyle teselli buluyor. Nintendo sadece Kara Cuma günü 500 000 Wii konsolu satarak yeni bir başarıya imza attı. Nintendo, Kara Cuma için 99$ değerinde sınırlı sayıda mavi versiyon Wii paketini piyasaya sürmüştü.





Wii modelinin düşük donanım ve yetersiz oyun desteği nedeniyle eleştirilirken 500 000 rakamını geçmesi firmayı da oldukça memnun etti. 20 Kasım'da piyasaya çıkan Legend of Zelda : Skyward Sword yapımı da 535 000 satarak tarihin en hızlı satılan Zelda versiyonu oldu.





3DS modeli ile ilgili satış rakamları açıklanmazken yüzde 325 artış yaşandığı kaydedildi. Son 16 aydır ABD konsol pazarının lideri olan Xbox 360'ın ortalama aylık 360 000 ünite sattığı düşünüldüğünde Kasım ayı için Nintendo'nun pazar lideri olma ihtimali güçleniyor.





Nintendo'nun Wii konsolu için talebi ayakta tutması, gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı Wii U modelinin de göreceği ilgiyi doğrudan ilgilendiriyor.