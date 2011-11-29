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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo Kara Cuma gününde 500 000 Wii konsolu sattı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'de Şükran Günü sonrası kutlanan ve büyük indirimlerin yapıldığı Kara Cuma bu yıl da 818 milyon dolarlık ciroyla firmaların yüzünü güldürdü. Kara Cuma döneminde en iyi satışı yapan firmalardan birisi Nintendo.

3 boyutlu oyun konsolu 3DS modeli ile yüksek satışlar yapamamasına rağmen Nintendo, Wii modeliyle teselli buluyor. Nintendo sadece Kara Cuma günü 500 000 Wii konsolu satarak yeni bir başarıya imza attı. Nintendo, Kara Cuma için 99$ değerinde sınırlı sayıda mavi versiyon Wii paketini piyasaya sürmüştü. 

Wii modelinin düşük donanım ve yetersiz oyun desteği nedeniyle eleştirilirken 500 000 rakamını geçmesi firmayı da oldukça memnun etti. 20 Kasım'da piyasaya çıkan Legend of Zelda : Skyward Sword yapımı da 535 000 satarak tarihin en hızlı satılan Zelda versiyonu oldu.

3DS modeli ile ilgili satış rakamları açıklanmazken yüzde 325 artış yaşandığı kaydedildi. Son 16 aydır ABD konsol pazarının lideri olan Xbox 360'ın ortalama aylık 360 000 ünite sattığı düşünüldüğünde Kasım ayı için Nintendo'nun pazar lideri olma ihtimali güçleniyor.

Nintendo'nun Wii konsolu için talebi ayakta tutması, gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı Wii U modelinin de göreceği ilgiyi doğrudan ilgilendiriyor.

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ressambdrm 8 yıl en beğenilen
Satılsın satılsın, ne kadar çok aletnatif olursa o kadar ucuz fiyata yüksek teknoloji sahibi oluruz.
Millet batsın, bin beter olsun demeden ön sıralara şu yorumu yapıştırayım dedim.
Satılsın satılsın, ne kadar çok aletnatif olursa o kadar ucuz fiyata yüksek teknoloji sahibi oluruz.Millet batsın, bin beter olsun demeden ön sıralara şu y...
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theraptorx 7 yıl
Cocuk olmasa almadım ama aldık bir kere.
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S 7 yıl
Oynamıyorum bile bazanın altında duruyor wii ye verilen paraya yazık.
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DH Misafiri 7 yıl
100$ olsa bizde daha çok satardı diyesim geliyor..
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Rainbow6 8 yıl
Evet oldukca iyi fiyat ben aslinda xbox satislarini merak ediyorum 4gb baz model 150 kinetic bundle 199 dolardi birde 250gb 2 oyunlu modelide 199 dolardi kutulari avuclayan goturuyodu :-)
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SeçmeceKarpuz 8 yıl
100 dolar iyiymis
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S741 8 yıl
millet eğlenmesse sinirden ve stresten nasıl mantık düşünür iyi olmuş iyi
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sertacarslan 8 yıl
Harcasınlar harcasınlar. Ülke borçları almış yürümüş, tirilyon dolar olmuş, adamlar halen vur patlasın çal oynasın.
Avrupa'dan sonra sıra onlara da gelecek, ama hepimizin canı yanacak yine...
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f0ril 8 yıl sertacarslan
sertacarslan

Harcasınlar harcasınlar. Ülke borçları almış yürümüş, tirilyon dolar olmuş, adamlar halen vur patlasın çal oynasın.
Avrupa'dan sonra sıra onlara da gelecek, ama hepimizin canı yanacak yine...

çok doğru.
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ressambdrm 8 yıl en beğenilen
Satılsın satılsın, ne kadar çok aletnatif olursa o kadar ucuz fiyata yüksek teknoloji sahibi oluruz.
Millet batsın, bin beter olsun demeden ön sıralara şu yorumu yapıştırayım dedim.
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