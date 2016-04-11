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Nintendo NX, AMD GPU, 4K yeteneği ve 6-8 GB RAM ile gelebilir

Nintendo'nun merakle beklenen yeni oyun konsolu NX'in AMD grafik işleme birimi, 4K çözünürlük ve 6-8 GB RAM kapasitesiyle gelebileceği söyleniyor. Cihazın bahar bitmeden üretime girmesi planlanıyor.
3 yıl
4b
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14
Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nintendo'nun NX platformu hakkında ağzını sıkı tutarak hiçbir resmi bilgi paylaşmaması çok sayıda spekülasyonları da beraberinde getiriyor. Reddit kaynaklı yeni bir söylenti, oyun konsolunda yer alacak grafik işleme biriminin AMD tarafından oluşturulacağını ortaya koyuyor. Görünüşe göre yeni oyun konsolu 4K çözünürlükte içeriği destekleyecek.
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Bu sadece basit video oyunları için mümkün olacak gibi görünüyor ve diğerleri için NX platformu da çözünürlüğü sığdırmak adına büyük olasılıkla PlayStation 4'ün bu yeteneği kazanmasını sağlayacak "upscale" işlemini kullanacak. Raporda ayrıca Nintendo NX'in 6-8GB DDR4 RAM'e sahip olacağı ve şirketin resmi bir ortamda cihazı göstermeye hazır olduğu bildiriliyor. Ay sonundan önce düzenlenecek bir etkinlikle cihazın donanım gücü hakkındaki detaylar ve platformun bazı özellikleri sahneye çıkabilir.
Şirketin NX için ilkbahar bitmeden önce üretime girmesi bekleniyor. Nintendo geçtiğimiz günlerde yine uzun vadede Wii U platformunu desteklemeyi planladığını söyledi ancak konsolun bugüne kadar beklenilen satış rakamlarına ulaşamadığı ortada. Öte yandan 2016 içerisinde PlayStation 4'ün 4K olarak adlandırılan yeni bir verisyonu piyasaya çıkabilir. Bu cihazın da 499 dolar ya da euro gibi bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.

https://www.reddit.com/r/NintendoNX/comments/4dl4ka/nx_update_3/ Yorum Yaz
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mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Super Mario yu 4k oynarız artık.
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esmerbuyucu 3 yıl
mu5tafa
Super Mario yu 4k oynarız artık.

Super Mario kalitesinda 480p oyun çıksın öpüp başıma koyarım.
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KalemKolik 3 yıl
ddr4 nedir arkadaş.gddr5 kullansana.Hakkı gddr5x veya hmbm2
1 Yanıt Yanıtla +6
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ScottishJR 3 yıl
bir haberde 12 GB Ram olabilecegi ve native 4K diye bir leak oldugu aciklanmisti.boyle olursa ve bide 3 haneli bir rakama satilirsa($ olarak) dunyayi baska bir boyuta tasir.PS ve XBOX fan'lari bile Nintendo'ya gecer.zaten isleri gucleri 1080p 60fps boyle tiplerin ama yapacak birsey yok dediklerine uymayincada Wii U'ya yapilan muameleri yaparlar.bunlarin oyunculuk anlayisi yuzunden ne hale geldi oyun dunyasi.
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Tensi 3 yıl
Anlasilan yeni Zelda ve Mario'yu Crysis motoruyla oynayacagiz. :D
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killnOd 3 yıl
Zaten NX den beklenen piyasaya en guclu konsol olarak cikmasi.Umarim 8gb ile gelir ve piyasadaki acik ara en guclu konsol olur.Rekabet iyidir.Fiyatida rakip konsollardan daha yuksek olmazsa harika olur ki cikis fiyati icin 500$ degilde 400$ yapabiliyorlarsa harika olur.
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mementopolis 3 yıl
Oyun odakli bir konsola benchmark gibi bakmak ne kadar acinasi bir durum yorumlara bak ya :). Yeni Zelde ve Good Evil & Beyond 2 cikiyor konsola , Belkide Yeni MEtroid Prime de bu konsola cikmis olacak. Simdi yazdigim yorumdan bir sey anlamayanlar olur. Su konsolu PC ile kiyaslamayin.
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esmerbuyucu 3 yıl
mu5tafa
Super Mario yu 4k oynarız artık.

Super Mario kalitesinda 480p oyun çıksın öpüp başıma koyarım.
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bulteir 3 yıl
Donanım önemli değil içerik önemli. Bakınız psp - psvita. Psp'ye verdiğim her kuruş helal olsun. Çok güzel vakit geçirmemi sağladı. Metal gear solid peace walker oynarken, kamerayı kontrol edeceğim derken parmağıma kramp giriyordu da ne oluyordu. ilk bitiremde 48 saat oynamıştım. 2 kez bitirdim oyunu. Müthiş oyunları vardı ah birde tadı ağzımda kalan diğer oyunu patopan 1-2. Yine canım çekti. Yok gamepad yok 4k falan onlardan ziyade oyunlara önem versinler. Buda oyuncu tavsiyesi.
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mehmedaltair 3 yıl
wii u gibi olacak galiba ps4'den önde 4.5'dan geride. wii u zamanı da ps3'den güçlü 4'den zayıf cihaz çıkarmışlardı bir firma neden aynı hatayı yapar anlamak zor
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0quz28 3 yıl
KalemKolik
ddr4 nedir arkadaş.gddr5 kullansana.Hakkı gddr5x veya hmbm2

yalnız orda ddr4 ram derken fiziksel ram'den cpu'dan bahsediliyor ekran kartı ram bölümü ayrı bir katagori pc gibi düşünün ps4 gibi değil
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javaprof 3 yıl
keşke çıkış oyunu olarak 4k bi pokemon oyunu çıksa ilk nesil pokemonlar dahil.
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KalemKolik 3 yıl
ddr4 nedir arkadaş.gddr5 kullansana.Hakkı gddr5x veya hmbm2
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unborncriminal 3 yıl KalemKolik
KalemKolik
ddr4 nedir arkadaş.gddr5 kullansana.Hakkı gddr5x veya hmbm2

Ram i DDR4 kullanacaklarmış. Gpu da HBM 2 dahi kullansalar bile mario ile ne kadar yüklenebilirler bilemiyorum.
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