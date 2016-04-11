Nintendo NX, AMD GPU, 4K yeteneği ve 6-8 GB RAM ile gelebilir

Nintendo'nun NX platformu hakkında ağzını sıkı tutarak hiçbir resmi bilgi paylaşmaması çok sayıda spekülasyonları da beraberinde getiriyor. Reddit kaynaklı yeni bir söylenti, oyun konsolunda yer alacak grafik işleme biriminin AMD tarafından oluşturulacağını ortaya koyuyor. Görünüşe göre yeni oyun konsolu 4K çözünürlükte içeriği destekleyecek.

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Bu sadece basit video oyunları için mümkün olacak gibi görünüyor ve diğerleri için NX platformu da çözünürlüğü sığdırmak adına büyük olasılıkla PlayStation 4'ün bu yeteneği kazanmasını sağlayacak "upscale" işlemini kullanacak. Raporda ayrıca Nintendo NX'in 6-8GB DDR4 RAM'e sahip olacağı ve şirketin resmi bir ortamda cihazı göstermeye hazır olduğu bildiriliyor. Ay sonundan önce düzenlenecek bir etkinlikle cihazın donanım gücü hakkındaki detaylar ve platformun bazı özellikleri sahneye çıkabilir.

Şirketin NX için ilkbahar bitmeden önce üretime girmesi bekleniyor. Nintendo geçtiğimiz günlerde yine uzun vadede Wii U platformunu desteklemeyi planladığını söyledi ancak konsolun bugüne kadar beklenilen satış rakamlarına ulaşamadığı ortada. Öte yandan 2016 içerisinde PlayStation 4'ün 4K olarak adlandırılan yeni bir verisyonu piyasaya çıkabilir. Bu cihazın da 499 dolar ya da euro gibi bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.

https://www.reddit.com/r/NintendoNX/comments/4dl4ka/nx_update_3/