Nintendo Swicth, şirket hisselerini yüzde 20 arttırdı

Nintendo uzun bir süredir beklenen oyun konsolu Switch’i 3 Mart tarihinden itibaren oyun severlere sunmasıyla birlikte oyun dünyasında gözleri tekrar üzerine çevirmeyi başarmıştı. Tabi şirketin 2012 tarihinden bu yana piyasaya sürdüğü ilk konsol olan Switch’e yönelik yoğun ilgi sürerken, konsoldaki yazılımsal ve donanımsal hatalar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlamış durumda ancak tüm sorunlara rağmen Switch; şirketin önceki konsolları olan Wii ve Wii U’ya kıyasla şirkete ciddi bir hareketlilik getirmiş gibi görünüyor.

Switch’in piyasaya sürülmesiyle birlikte her geçen gün hisseleri değer kazanan şirket bir ay içinde hisse değerlerinde yüzde 20’lik artışa ulaştı. Tabi bu artış Nintendo’nun diğer konsollarıyla kıyaslandığında şirket için ne kadar önemli bir ivmelenme olduğu daha iyi anlaşılıyor. 2006 Yılında Nintendo, Wii’yi satışa sunduğunda hisselerinde yine pozitif yönlü bir değişim olmuş ve hisseler yüzde 9 civarında değer kazanmıştı. Nintedo’nun satış performansı en kötü olan konsolu Wii U ise 2012’de satışa sunulduğunda şirket hisseleri yüzde 30 değer kaybetmişti.

Yetersiz Üretim Fiyatları Yükseltti

Şimdilik Nintendo için işler yolunda görünüyor ancak analistler Nintendo’nun üretim ağından endişeli zira Nintendo, mart ayında 2 milyon adet Switch satılacağını tahmin ediyordu ancak finansal araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunan Jefferies şirketinin raporuna göre mart ayında 2.5 ile 3 milyon arasında Switch satılmış durumda. Nintendo’nun üretiminin talepleri karşılamada yetersiz kalıyor oluşu çıkış fiyatı 299$ olan Switch’in bazı açık arttırma sitelerinde fiyatların yukarıya çekilmesine neden oldu.

Tabi sadece 1 ay içinde 2.5 milyon adet satışa ulaşan Switch’in, satışa sunulduğu tarihten bugüne kadar dünya genelinde 100 milyondan fazla satılan Wii’yi geçebileceği de konuşuluyor. Yatırım bankaları ve analiz şirketleri Switch için 1 yıl içinde en az 5 milyon en fazla ise 16 milyon adet satışa ulaşacağını tahmin ediyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-07/nintendo-traders-signal-switch-could-be-bigger-hit-than-the-wii