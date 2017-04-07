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Nintendo Swicth, şirket hisselerini yüzde 20 arttırdı

Nintendo, Switch’i satışa sunmasının ardından 1 ay içinde şirket hisselerinde yüzde 20 artış yakaladı. Bu artış Nintendo’nun Wii ve Wii U konsolların çıktığı döneme kıyasla oldukça yüksek.
2 yıl
1,8b
1
12
Oyun Konsolları
Furkan Babur
Yazar
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Nintendo uzun bir süredir beklenen oyun konsolu Switch’i 3 Mart tarihinden itibaren oyun severlere sunmasıyla birlikte oyun dünyasında gözleri tekrar üzerine çevirmeyi başarmıştı. Tabi şirketin 2012 tarihinden bu yana piyasaya sürdüğü ilk konsol olan Switch’e yönelik yoğun ilgi sürerken, konsoldaki yazılımsal ve donanımsal hatalar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlamış durumda ancak tüm sorunlara rağmen Switch; şirketin önceki konsolları olan Wii ve Wii U’ya kıyasla şirkete ciddi bir hareketlilik getirmiş gibi görünüyor.

 

Switch’in piyasaya sürülmesiyle birlikte her geçen gün hisseleri değer kazanan şirket bir ay içinde hisse değerlerinde yüzde 20’lik artışa ulaştı. Tabi bu artış Nintendo’nun diğer konsollarıyla kıyaslandığında şirket için ne kadar önemli bir ivmelenme olduğu daha iyi anlaşılıyor. 2006 Yılında Nintendo, Wii’yi satışa sunduğunda hisselerinde yine pozitif yönlü bir değişim olmuş ve hisseler yüzde 9 civarında değer kazanmıştı. Nintedo’nun satış performansı en kötü olan konsolu Wii U ise 2012’de satışa sunulduğunda şirket hisseleri yüzde 30 değer kaybetmişti.

Yetersiz Üretim Fiyatları Yükseltti

Şimdilik Nintendo için işler yolunda görünüyor ancak analistler Nintendo’nun üretim ağından endişeli zira Nintendo, mart ayında 2 milyon adet Switch satılacağını tahmin ediyordu ancak finansal araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunan Jefferies şirketinin raporuna göre mart ayında 2.5 ile 3 milyon arasında Switch satılmış durumda. Nintendo’nun üretiminin talepleri karşılamada yetersiz kalıyor oluşu çıkış fiyatı 299$ olan Switch’in bazı açık arttırma sitelerinde fiyatların yukarıya çekilmesine neden oldu.

Tabi sadece 1 ay içinde 2.5 milyon adet satışa ulaşan Switch’in, satışa sunulduğu tarihten bugüne kadar dünya genelinde 100 milyondan fazla satılan Wii’yi geçebileceği de konuşuluyor. Yatırım bankaları ve analiz şirketleri Switch için 1 yıl içinde en az 5 milyon en fazla ise 16 milyon adet satışa ulaşacağını tahmin ediyor. 


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-07/nintendo-traders-signal-switch-could-be-bigger-hit-than-the-wii Yorum Yaz
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illüminati 2 yıl
Nintendo Swicth, şirket hisselerini yüzde 20 arttırdı
Nintendo Switch, şirket hisselerini yüzde 20 arttırdı
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DH Misafiri 2 yıl
Monster hunter çıksın bakalım yok satıyor mu.
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hacı.basat 2 yıl
Yıllar önce Wii türkiye'ye ilk geldiğinde 2 ay geçti benimle birlikte bir çok kişi Wii aldık, sebebiyse fiyatıydı, 299 liraya aldım o konsolu ve o sıra uygun fiyattı, Switch geldi 2. aya girdik fiyat 3 bin lira, işte bu zaman için bu fiyat uygun değil.
Fiyata oyna nintendo, herkes kazansın.
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olağan_şüpheli 2 yıl hacı.basat
hacı.basat
Yıllar önce Wii türkiye'ye ilk geldiğinde 2 ay geçti benimle birlikte bir çok kişi Wii aldık, sebebiyse fiyatıydı, 299 liraya aldım o konsolu ve o sıra uygun fiyattı, Switch geldi 2. aya girdik fiyat 3 bin lira, işte bu zaman için bu fiyat uygun değil.
Fiyata oyna nintendo, herkes kazansın.

3 Bin i koyan nintendo değil ki , bizim vampirler .
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GrıezmaNN 2 yıl
Sırf Zelda için değer.
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Kerim5100 2 yıl
Switch'in sıkıntısı hala çok... Bu anlık rakamlar insanları heyecanlandırmasın.
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darkdiva 2 yıl
Zelda silahını kullandı. Daha Mario ve Pokemon silahı var. Onları da kullandığında konsol daha yüksek satış rakamlarına ulaşacaktır.
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javaprof 2 yıl darkdiva
darkdiva
Zelda silahını kullandı. Daha Mario ve Pokemon silahı var. Onları da kullandığında konsol daha yüksek satış rakamlarına ulaşacaktır.

bana göre pokemonu 3ds exclusive bırakacaklar yoksa 3ds almak için sebep kalmaz.anca pokemon tournament stadium gibi rpg olmayan yan oyunlar çıkar.
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Bernhard 2 yıl
Wii dünya genelinde 100 milyondan fazla sattı. 20 milyon değil. Switch'in 100 milyondan fazla satması bekleniyor ki satacaktır da. Yeter ki bolca oyun çıkarsınlar.
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0quz28 2 yıl Bernhard
Bernhard

Wii dünya genelinde 100 milyondan fazla sattı. 20 milyon değil. Switch'in 100 milyondan fazla satması bekleniyor ki satacaktır da. Yeter ki bolca oyun çıkarsınlar.

çok sorunlu bir konsol ve tegra satıcağını hiç düşünmüyorum çok fazla şikayet var
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