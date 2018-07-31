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Nintendo Switch satışları 20 milyona ulaştı

Nintendo Switch, dünya genelinde toplam 20 milyon adetlik satışa ulaştı. 3 Mart 2017'de piyasaya sürülen konsol, sadece 10 ay içerisinde Wii U'nun toplam satışını geride bırakmıştı.
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Nintendo'nun popüler oyun konsolu Switch'in satışları 20 milyona ulaştı. Japon şirket, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen konsolun 30 Haziran 2018 itibarıyla dünya genelinde tam 19.67 milyon adet sattığını açıkladı.

Nintendo'nun kullandığı ifadelere göre 2018 mali yılının ikinci çeyreğinde toplam 1.88 milyon Switch konsolu satılmış. Bir önceki yıl ise yine aynı dönemde 1.97 milyon adet satış yapılmıştı. Bu anlamda satışlarda küçük bir düşüş görünüyor. Ancak Nintendo, konsol satışlarındaki bu düşüşün yazılım satışlarındaki artışla telafi edildiğini söylüyor.

Buna göre Switch oyunlarının toplam satışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 8.1 milyondan 17.96 milyona çıkarak müthiş bir artış göstermiş. En çok satan oyunlar ise Mayıs ayında yayınlanan Donkey Kong Country: Tropical Freeze (1.4m) ve Haziran ayında yayınlanan Mario Tennis Aces (1.38m) olmuş.

3 Mart 2017'de piyasaya sürülen Nintendo Switch, satışa çıkarıldığı ilk üç gün içerisinde Japonya'da toplam 330.637 adet satmıştı. Dört hafta sonrasında da 500 bin satış adetine ulaşan konsol, aynı zamanda Playstation 4'ün ilk dört haftalık satışlarını da geride bırakmıştı. Switch ayrıca Nintendo'nun bir diğer konsolu Wii U'nun 13.6 milyonluk dünya geneli toplam satışlarını da geçmiş durumda.

İkinci çeyrekte tüm konsol ve oyun satışlarıyla beraber 168 milyar yenlik (1.5 milyar dolar) gelir elde ettiklerini ifade eden Nintendo, bu satışların %76'sının ülke dışında gerçekleştiğini söylüyor. Son olarak şirketin genel işletme kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %88 artış göstererek 30.5 milyar yene (274 milyon dolar) ulaşmış.

https://www.theverge.com/2018/7/31/17633740/nintendo-earnings-q1-2018-switch-sales-figures Yorum Yaz
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