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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo Switch stokları tükendi!

Dünya genelinde dün satışa sunulan Nintendo Switch’in bazı ülkelerdeki stokları tükendi. Nintendo, oyun konsolunu satın almak isteyen kişilerin birkaç gün daha beklemesi gerektiğini duyurdu.
2 yıl
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23
Oyun Konsolları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Nintendo Switch stokları tükendi!
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Nintendo’nun yeni oyun konsolu Nintendo Switch 3 Mart’ta, yani dün satışa sunuldu. Tanıtıldığı tarihten bu yana gündemde olan ve birçok kişinin beğenisini kazanmayı başaran konsol, satışa sunulmasıyla birlikte birçok ülkede tükendi. Amerika da bu ülkelerden birisi.

Amerika’da konsolun satışını yapan Target, ToysRUs ve Walmart gibi mağazalar, Nintendo Switch’in şimdiden tükendiğini duyurdular. Konsolun, konsol sektöründe kayda değer bir etkisi olan bu ülkede çok hızlı bir şekilde satılmış olması Nintendo Switch’in başarılı olacağının sinyallerini veriyor.

Nintendo, birkaç gün içerisinde stokların yenileneceğini duyurdu. Türkiye’de Switch stoklarının tükendiğini söyleyemeyiz ancak konsolu bulamadığınız bir ülkede yaşıyorsanız, Zelda’yı oynamak için birkaç gün daha beklemeniz şart.


http://venturebeat.com/2017/03/03/nintendo-switch-sells-out-but-new-shipments-hit-retailers-this-weekend/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen
Stokta kaç ürün vardı acaba? 10 tane satıp stok tükettik diyebilirler de
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redoracle 2 yıl Guest-F8946C419
Mario galaxy1-2'nin puanı ve The Legend of Zelda: Ocarina of Time'ın puanı last of us'dan filan daha yüksek.
Diğer bi sürü oyunuda var bilmiyosan araştırabilirsin,say say bitmez çünkü.
Mario galaxy1-2'nin puanı ve The Legend of Zelda: Ocarina of Time'ın puanı last of us'dan filan daha yüksek.Diğer bi sürü oyunuda var bilmiyosan araştırab...
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aycibin 2 yıl
2012'de beyaz şov'a megan fox konuk olmuştu.sohbet esnasında boş vakitlerimde "Halo" oynamayı seviyorum demişti ve izleyenlerden hiçbir ses çıkmayınca şaşırmıştı :) oyun oynama yaşındaki izleyenler konsoldaki bu kadar ünlü bir oyunu bile bilemediler.aynı sohbet amerika'da olsa herkes tezahürat yapardı.işte alım gücü farkı böyle bişey.500TL'ye son model oyun konsolu satılsa bizim ülkemizde de yaygınlaşır ama paramız değersiz işte.

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Redunay 2 yıl
Stoğu az tutup tükendi haberlerinin çıkmasını sağlamak bile reklam startejisi.
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Guest-F8946C419 2 yıl Redunay
Ghostrain
Stoğu az tutup tükendi haberlerinin çıkmasını sağlamak bile reklam startejisi.

Demek istediğim aynen bu idi.
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axaxa 2 yıl
Portatif güzel alet.
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Kerim5100 2 yıl
Mağarada kullanılması gereken konsol değil mi bu :D Düşer ikinci el sitelerine merak etmeyin o zaman görürüz stoğu ;))
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swat882 2 yıl
Ya saçma sapan bir konsol, ne oyunları düzgün ne konsolun kendisi.
Sony adam akıllı bir el konsolu üretemedi ki. eski psp ler gibi sağlam bir konsol çıkarsa, last of us, uncharted, killzone, motor storm, metal gear, god of war oyunlarını çıkarsa ilk sene 20 milyon satacak haberi yok.
Meydanı nintendoya bıraktın sony.
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CoreXXX 2 yıl swat882
swat882

Ya saçma sapan bir konsol, ne oyunları düzgün ne konsolun kendisi.

Sony adam akıllı bir el konsolu üretemedi ki. eski psp ler gibi sağlam bir konsol çıkarsa, last of us, uncharted, killzone, motor storm, metal gear, god of war oyunlarını çıkarsa ilk sene 20 milyon satacak haberi yok.

Meydanı nintendoya bıraktın sony.

bunun meydanla alakası yok kim yaparsa önce o kazanır:) ayrıca nintendo oyun konsolu konusunda sonyden çok eskidir onuda bilin
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moffaka 2 yıl swat882
swat882

Ya saçma sapan bir konsol, ne oyunları düzgün ne konsolun kendisi.

Sony adam akıllı bir el konsolu üretemedi ki. eski psp ler gibi sağlam bir konsol çıkarsa, last of us, uncharted, killzone, motor storm, metal gear, god of war oyunlarını çıkarsa ilk sene 20 milyon satacak haberi yok.

Meydanı nintendoya bıraktın sony.

Meydanı bırakmak mı?
Nintendo Sony'den daha eski.
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eric13 2 yıl
Nintendoya helal olsun sayelerinde mobil konsolumuz oluyor, Sony ilk basarisizlikta bitirdi Ps Vitayi simdi oturup dusunsunler ....
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redoracle 2 yıl
Bazıları zaten ipadle oyunda oynanıyo filan diye eleştirmişlerdi,şimdi anlamışlardır farkını

Nintendo demek hiçbiryerde bulamayacağınız kendine has oyunları oynayabileceksiniz demek.
Gelmiş geçmiş en yüksek puanlı oyunların nerede olduğunu bir araştırsınlar,ipadle kıyaslayanlar
1 Yanıt Yanıtla +3
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Guest-F8946C419 2 yıl redoracle
redoracle
Bazıları zaten ipadle oyunda oynanıyo filan diye eleştirmişlerdi,şimdi anlamışlardır farkını

Nintendo demek hiçbiryerde bulamayacağınız kendine has oyunları oynayabileceksiniz demek.
Gelmiş geçmiş en yüksek puanlı oyunların nerede olduğunu bir araştırsınlar,ipadle kıyaslayanlar


Gören de last Of us çıkıyor sanar. 2 mario, bi zelda oyunu var o kadar.
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jedi39 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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GkhnAkyolTr 2 yıl
Klasik stoklara ilkte cok ürün sokup hemen tükendi oyunları alıştık artık markaların bunu yapmasna
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KalemKolik 2 yıl
Japonyada abartısız 1 aydan fazladır stok dışı ön siparişler. Karaborsa japonyada şuan
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