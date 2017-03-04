Nintendo Switch stokları tükendi!

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Nintendo’nun yeni oyun konsolu Nintendo Switch 3 Mart’ta, yani dün satışa sunuldu. Tanıtıldığı tarihten bu yana gündemde olan ve birçok kişinin beğenisini kazanmayı başaran konsol, satışa sunulmasıyla birlikte birçok ülkede tükendi. Amerika da bu ülkelerden birisi.

Amerika’da konsolun satışını yapan Target, ToysRUs ve Walmart gibi mağazalar, Nintendo Switch’in şimdiden tükendiğini duyurdular. Konsolun, konsol sektöründe kayda değer bir etkisi olan bu ülkede çok hızlı bir şekilde satılmış olması Nintendo Switch’in başarılı olacağının sinyallerini veriyor.

Nintendo, birkaç gün içerisinde stokların yenileneceğini duyurdu. Türkiye’de Switch stoklarının tükendiğini söyleyemeyiz ancak konsolu bulamadığınız bir ülkede yaşıyorsanız, Zelda’yı oynamak için birkaç gün daha beklemeniz şart.

http://venturebeat.com/2017/03/03/nintendo-switch-sells-out-but-new-shipments-hit-retailers-this-weekend/