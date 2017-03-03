Nintendo Switch'in Joy-Con'u bağlantı sorunları yaşıyor

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İlk tanıtıldığı tarihte çok beğenilen Nintendo Switch, bu sefer ilginç bir sorunla gündeme geldi. Konsol sahipleri, Joy-Con olarak adlandırılan oyun kumandalarının bağlantı sorunları yaşadığını ve konsola güncelleme gelmiş olmasına rağmen sorunun çözülmediğini sosyal medya üzerinden duyurdular. Tahminlere göre yazılımsal olan bu sorun, oyun kolunun bağlantı kuramamasına veya kullanıldığı sırada bağlantının sıklıkla kesilmesine neden oluyor. Sadece sol Joy-Con’un sorundan etkilendiği biliniyor.

Gecikme de yaşanıyor

Bağlantı sorunu yaşamayan bazı oyuncular da sol kolun komutları gecikmeli olarak ilettiğini dile getirdi. Twitter’da @eguri89 kullanıcı ismini kullanan bir Switch sahibi, sol kolun komutları gecikmeli olarak ilettiğini, paylaştığı bir videoyla gösterdi.

Nintendo, gecikme sorununun oyun kumandasından değil, videoda gösterilen oyundan (Super Bomberman R) kaynaklı olduğunu dile getirdi ve konsolun masaüstü modunda kullanıldığı sırada oyun kumandalarının çıkarılmasını tavsiye etti. Ancak bunu yapan kullanıcılar da aynı sorunu yaşamaya devam etti.

Sorun incelemelerde fark edilmişti

Nintendo Switch kumandasındaki bu sorun, Çarşamba günü konsolun detaylı incelemesini yapan Kotaku editörü Kirk Hamilton tarafından da dile getirilmişti. Kirk, kumandanın bazı durumlarda komutları göndermediğini ve kesintilerin yaşandığını söylemişti. İncelemenin ardından daha geniş kitleler tarafından fark edilen bu sorun, Digital Foundry’nin hazırladığı şu tablo ile netlik kazandı:

Tablodaki veriler sol kolun bağlantı sorunları yaşadığını göstermiyor ancak her iki durumda da (engelli/engelsiz) sol kol, sağ koldan daha zayıf bağlantı kalitesine sahip.

Yaptığı açıklamalara bakılırsa Nintendo bu sorunun varlığının farkında. Sorunun donanımsal mı, yoksa yazılımsal mı olduğu henüz tam olarak bilinmiyor. Bazı kullanıcılar Day One güncellemesinin sorunu çözdüğünü söylüyor fakat büyük bir çoğunluk hala aynı problemle karşı karşıya.

http://kotaku.com/switch-owners-are-still-reporting-joy-con-connectivity-1792928040