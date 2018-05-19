Nintendo Switch tarzında bir Android konsolu geliyor

Nintendo Switch konsolunun beklentilerin üzerine çıkan başarısı konseptin farklı platformlarda da uygulanabilirliğini tartışmaya açtı. Özellikle Android tarafında dock üniteli bir paket çözümü sık sık gündeme geliyor.

WonderOS

Son olarak Wonder adındaki gizemli bir girişimin Nintendo Switch konseptini Android işletim sistemine uyarladığı gündeme geldi. Prototip üzerinde çalışmalarına devam eden Wonder gelecek yıl piyasaya çıkma niyetinde.

Girişim bu tür bir konsepti kontrol edecek WonderOS adında modifiye bir Android işletim sistemi geliştirmiş. WonderOS telefonun grafik gücünü kısıtlayabiliyor. Böylece dock ünitesine konarak televizyona bağlandığında daha güçlü bir senaryo ortaya çıkıyor. Oyunlar kontrolcü üzerinden oynanıyor.

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Konsept bir abonelik sistemi ile kullanıcılara sunulacak. Paket içerisinde WonderOS telefonu, dock ünitesi ve kontrolcü yer alacak. Ayrıca oyunların ve farklı uygulamaların olduğu bir yazılım servisi de oluşturulacak.

WonderOS telefonu güçlü donanıma sahip olacak ve standart bir telefon gibi gündelik işlerde kullanılabilecek. Kullanıcı oyun oynamak istediği zaman ise dock ünitesine yerleştirmesi yeterli olacak.

Girişim sadece bu konsepti kendisi üretmeyi düşünmüyor. Diğer üreticilere de lisanslayarak daha fazla markanın pazara girebileceğini düşünüyor. Böylece güçlü rakiplerin olduğu pazarda kendisine yetecek alanı bulabilecek.

Elbette Nintendo Switch konsolu çok ayrı bir yerde duruyor ve kendi ekosistemine sahip olduğu için de popülerliğini korumayı başarıyor. Android tarafında daha önce de konsol denemeleri gördük. Hatta Çin’de Android tabanlı pek çok el konsolu görmek de mümkün. Bununla birlikte özel oyunların geliştirilmesi ve üniteye yerleştiğinde daha performanslı hale gelecek şekilde optimize edilmesi gerekiyor. Bunlar sağlanırsa Android pazarında yeni bir akım da başlayabilir.