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Nintendo Switch tarzında bir Android konsolu geliyor

Cebinizde taşıdığınız telefonu özel dock ünitesine koyarak bir konsola çevirmek ister misiniz? Wonder girişimi Nİntendo Switch konseptini Android’e uygulamak için kolları sıvadı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo Switch konsolunun beklentilerin üzerine çıkan başarısı konseptin farklı platformlarda da uygulanabilirliğini tartışmaya açtı. Özellikle Android tarafında dock üniteli bir paket çözümü sık sık gündeme geliyor.

WonderOS

Son olarak Wonder adındaki gizemli bir girişimin Nintendo Switch konseptini Android işletim sistemine uyarladığı gündeme geldi. Prototip üzerinde çalışmalarına devam eden Wonder gelecek yıl piyasaya çıkma niyetinde.

Girişim bu tür bir konsepti kontrol edecek WonderOS adında modifiye bir Android işletim sistemi geliştirmiş. WonderOS telefonun grafik gücünü kısıtlayabiliyor. Böylece dock ünitesine konarak televizyona bağlandığında daha güçlü bir senaryo ortaya çıkıyor. Oyunlar kontrolcü üzerinden oynanıyor.

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Konsept bir abonelik sistemi ile kullanıcılara sunulacak. Paket içerisinde WonderOS telefonu, dock ünitesi ve kontrolcü yer alacak. Ayrıca oyunların ve farklı uygulamaların olduğu bir yazılım servisi de oluşturulacak.

WonderOS telefonu güçlü donanıma sahip olacak ve standart bir telefon gibi gündelik işlerde kullanılabilecek. Kullanıcı oyun oynamak istediği zaman ise dock ünitesine yerleştirmesi yeterli olacak.

Girişim sadece bu konsepti kendisi üretmeyi düşünmüyor. Diğer üreticilere de lisanslayarak daha fazla markanın pazara girebileceğini düşünüyor. Böylece güçlü rakiplerin olduğu pazarda kendisine yetecek alanı bulabilecek.

Elbette Nintendo Switch konsolu çok ayrı bir yerde duruyor ve kendi ekosistemine sahip olduğu için de popülerliğini korumayı başarıyor. Android tarafında daha önce de konsol denemeleri gördük. Hatta Çin’de Android tabanlı pek çok el konsolu görmek de mümkün. Bununla birlikte özel oyunların geliştirilmesi ve üniteye yerleştiğinde daha performanslı hale gelecek şekilde optimize edilmesi gerekiyor. Bunlar sağlanırsa Android pazarında yeni bir akım da başlayabilir.

 

https://www.theverge.com/2018/5/16/17356904/wonder-gaming-android-smartphone-console-mobile-hybrid-pc-games-platform Yorum Yaz
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tugares 1 yıl en beğenilen
Ya zaten bu tip cihazlara özel oyun geliştirilmediği sürece kullanıcıyı cezbeden veya kendini farklı kılan bariz ayırt edici özellikler kalmıyor. Cihaz ölü doğuyor.
Ya zaten bu tip cihazlara özel oyun geliştirilmediği sürece kullanıcıyı cezbeden veya kendini farklı kılan bariz ayırt edici özellikler kalmıyor. Cihaz ölü doğ...
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Kulak Misafiri 1 yıl
Şu el konsolu işinden bi vazgeçmediler.
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darkdiva 1 yıl
Önemli olan konsept değil içerik. Nintendo'nun sunduğu oyunları sunabilecekler mi? Hayır. O yüzden bu tarz cihazlar tutmaz mobil tarafta.
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Php 1 yıl
Steamde en çok oynanan ilk 15 oyunun 8 tanesi linux ortamında çalışıyor. teorik olarak neden olmasın ancak pratikte ben linux uyumlu oyun oynatıyor diye bir telefon almam. PC oyuncusuna hitap etmeyeceği baştan belli, konsol oyuncuları da fanatik zaten xboxcu da ps ci de konsolunu bırakmaz. geriye kalan kesim de zaten oyuncu değil :D Pazar araştırması yapmadan böyle bir işe giren firma batmaya mahkumdur
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esmerbuyucu 1 yıl
Telefona kontrolcü bağlandıktan sonra kimse oyun için ekstra bir cihaz taşımaz diyecektim ki, meğer bu da bir telefonmuş. Özelliği TV'ye özel oyun arayüzü sunacak olmaları. Diğer Android oyun telefonu üretenlerin önünü açacaktır. Fakat yaygınlaşması için anca Samsung gibi firmaların kendi dockuna bu özelliği eklemesi gerek.
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ecs_elite_group 1 yıl
Nintendo switch kullanıyorum. Çok keyifli bir cihaz ve konsept. Aynı ortam Android tarafında sağlanması pek mümkün değil Google kendisi böyle bir girişimde bulunmadığı sürece
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Rachsuchtig 1 yıl
OUYA vardı bir ara tutmadı. Androidli oyun konsolu olmaz.
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tugares 1 yıl en beğenilen
Ya zaten bu tip cihazlara özel oyun geliştirilmediği sürece kullanıcıyı cezbeden veya kendini farklı kılan bariz ayırt edici özellikler kalmıyor. Cihaz ölü doğuyor.
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