Nintendo Switch’in sızdırılan videosu meğer hırsızlar tarafından çekilmiş

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Senenin en çok beklenen oyun konsolu Nintendo Switch, bu kez de ilginç bir hırsızlıkla gündeme geldi. Uzun bir süredir oyun konsolunun özelliklerinin ve hatta fotoğraflarının sızdırılmaması için çaba sarf eden Nintendo, konsollardan birisinin sevkiyat noktasından çalındığını duyurdu. Konsol hırsızı, Nintendo tarafından açıklanana göre konsolun kullanıcı arayüzünün videosunu paylaşan kişi.

Yalnızca 3 gün önce paylaşılan video, Nintendo Switch’in açılış ve kurulum ekranlarını da detaylı olarak gösteriyor. Bazı haber kaynakları, 3 Mart tarihinde teslimatı yapılacak olan konsolun bir hatadan ötürü erken teslim edildiğini ve videonun bu şekilde paylaşıldığını öne sürmüştü. Ancak Nintendo'dan gelen açıklamayla olayın bir hatadan kaynaklanmadığı kesinlik kazandı.

Nintendo, hırsızlığın Amerika’da gerçekleştiğini ve hırsızların, kimlikleri tespit edilerek yakalandığını duyurdu.

Nintendo Switch’in tüm bilinen özelliklerine buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

https://gamerant.com/nintendo-switch-consoles-stolen/