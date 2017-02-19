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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo Switch’in sızdırılan videosu meğer hırsızlar tarafından çekilmiş

Nintendo; yeni oyun konsolu Switch’in kullanıcı arayüzünün gösterildiği videonun, sevkiyat tarihinden önce cihazı çalan kişiler tarafından paylaşıldığını açıkladı.
2 yıl
3,4b
1
9
Oyun Konsolları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Nintendo Switch’in sızdırılan videosu meğer hırsızlar tarafından çekilmiş
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Senenin en çok beklenen oyun konsolu Nintendo Switch, bu kez de ilginç bir hırsızlıkla gündeme geldi. Uzun bir süredir oyun konsolunun özelliklerinin ve hatta fotoğraflarının sızdırılmaması için çaba sarf eden Nintendo, konsollardan birisinin sevkiyat noktasından çalındığını duyurdu. Konsol hırsızı, Nintendo tarafından açıklanana göre konsolun kullanıcı arayüzünün videosunu paylaşan kişi.

Yalnızca 3 gün önce paylaşılan video, Nintendo Switch’in açılış ve kurulum ekranlarını da detaylı olarak gösteriyor. Bazı haber kaynakları, 3 Mart tarihinde teslimatı yapılacak olan konsolun bir hatadan ötürü erken teslim edildiğini ve videonun bu şekilde paylaşıldığını öne sürmüştü. Ancak Nintendo'dan gelen açıklamayla olayın bir hatadan kaynaklanmadığı kesinlik kazandı.

Nintendo, hırsızlığın Amerika’da gerçekleştiğini ve hırsızların, kimlikleri tespit edilerek yakalandığını duyurdu.

Nintendo Switch’in tüm bilinen özelliklerine buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.


https://gamerant.com/nintendo-switch-consoles-stolen/ Yorum Yaz
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recep.ali 2 yıl
Şimdi şöyle bir gerçek var. Hırsızlar gerçek olmayan bir Nitendonunun açılışını yapmışlar. Hayır. Gerçek olan kutunun açılışını yapmışlar ve ürün tek kelime ile İĞRENÇ. Gelecek olan ürün sanki bundan daha iyi... Eeee sonuç. Tetris'in gelişmiş ve renkli hali. Nitendo için çıkıştan sonra -2ay- batak olacak. Böyle firmalar çöksün. Reklamlarını izleyin sanki insanlar nasıl eğleniyor, oysa ortada oyun yok. Tam bir sahtekarlık. Bir kere reklamlarında oynayan tiplerin yüzlerinin oyunlarla alakası olmadığı belli. İnsanları aptal yerine koymanın biz cezası olmalı...
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eric13 2 yıl
Burn in koruma secenegi var ozelliklerde ekrani Oled mi yoksa ?
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OyunDelisi 2 yıl
Senenin en çok beklenen oyun konsolu Nintendo Switch değil Xbox Scorpiodur.
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SDLGranada 2 yıl
Cihaz güzel gibi.Bunun işletim sistemi ne acaba?
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fuujitsu 2 yıl
Nintendo dalga geçiyor bu fiyata bu donanım, üstelik üçüncü parti desteği de sıkıntılı.
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interwap 2 yıl
Türkçe yok.
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Kefelon 2 yıl
Playstatin 2'den bu yana konsolum olmadı, şuan bilgisayarda bile oyun oynamıyorum. Yani oyunla hiç aram yok ama bu Switch'in şu videosunu izleyince ilgimi çekti nedense.
Sanki oynaması basit ve zevkli bir cihaz olmuş gibi. Ancak tutupda normal konsol parası vermem buna. Benden 200 dolar çıkar taş çatlasa. Merak ettim acaba fiyatı ne :)
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EzioAuditore_ 2 yıl Kefelon
Kefelon

Playstatin 2'den bu yana konsolum olmadı, şuan bilgisayarda bile oyun oynamıyorum. Yani oyunla hiç aram yok ama bu Switch'in şu videosunu izleyince ilgimi çekti nedense.

Sanki oynaması basit ve zevkli bir cihaz olmuş gibi. Ancak tutupda normal konsol parası vermem buna. Benden 200 dolar çıkar taş çatlasa. Merak ettim acaba fiyatı ne :)

300 dolar hocam.
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