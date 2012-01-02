Nintendo, Wii U konsolu için gerçek bir uygulama mağazası planlıyor

Mobil cihazlara uygulama indirmek veya satın almak için kullandığımız uygulama mağazaları söz konusu oyun konsolları olunca daha farklı bir formatta karşımıza çıkıyor. Bu mağazalarda uygulamadan ziyade oyunlar için ek paketler ve sanal eşyalar bulunuyor. Ancak Nintendo'nun sonraki nesil oyun konsolu Wii U ile DSi veya Wii'dan alışık olduğumuz mağazadan farklı bir konsept hizmete girecek.





Full HD oyun grafikleri ve dokunmatik 6 inç boyutundaki kumandası ile ilgi çeken Wii U ek olarak sunacağı gerçek bir uygulama mağazası ile yeni bir dönemi başlatacak.





Diğer konsollardan farklı olarak bu 6 inçlik dokunmatik kumanda uygulama anlamında da avantaja sahip olacak. Hali hazırda Wii ve DSi için sunulan uygulamaların dışında yeni mağazada daha geniş kapsamlı uygulamalar satılacak.





Bu uygulamalar oyun konsolu için Netflix ve Hulu gibi çevrimiçi video servisleri haricinde sadece kumanda için hazırlanmış mobil oyunlar veya eposta kontrol etme gibi işlevleri yerine getirecek yazılımlar da olabilecek. Wii U konsolunun dokunmatik kumandası bu açıdan potansiyeli oldukça büyük olan bir cihaz olacak. Wii Remote kumandasında olduğu gibi sadece Nintendo için değil rakip firmaların konsolları için de öncü bir teknoloji sunabilecek.