Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo Wii U satışa sunuluyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,9b
1
38
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nintendo'nun yeni nesil oyun konsolu olan ve sunduğu özellikleri merakla beklenen Wii U, ilk adımı atarak ön siparişlere başladı ve oyun severlerin bekleyişine son verdi.

New York'da bir etkinlik düzenleyen Nintendo Amerika, yeni konsolun çıkış tarihi olarak 18 Kasım 2012 Pazar gününü belirlediklerini duyurdu. Konsol Avrupa'da 30 Kasım tarihinde, Japonya'da ise 8 Aralık tarihinde satışa sunulacak. 

Konsol iki farklı versiyonla satışa sunulacak. İlk versiyon 8GB dahili hafıza, WiiPad tablet kontrolcüsü, şarj standı, oyun standı ve konsol için ek bir standla birlikte 300$ fiyat etiketine sahip olacak.

Premium versiyon ise ek olarak dijital satın almalarda promosyonlar sunan Nintendo Premium Network'e üyelik, 32GB dahili hafıza barındırıyor ve fiyatı 350$ olarak açıklandı. Henüz iki WiiPad destekleyen oyunlar mevcut değil.

Wii modelinin oyun kumandaları ise hemen ardından Wii U için elden geçirilerek satışa sunulacak.

Konsolun Japonya fiyatı ise baz paket için 338$, Premium paket için 405$ olarak belirlendi. Avrupa fiyatı şimdilik bilinmese de 300 Avro/350 Avro şeklinde tahminler var.
ABD'de Gamestop perakende zinciri konsol için önsiparişe başladığını duyurdu. 

Kendine özel 25GB'lık diskleri kullanacak ve 1080p formatına imkan tanıyacak olan konsolun dahili hafızası USB ile artırılabiliyor. 2GB RAM'e (1GB sistem+1GB oyunlar) sahip konsol Wii modeli için olan tüm donanım ve yazılım ürünleriyle de uyum gösterecek.

Konsolun satışa çıkışıyla oyun severleri 50 farklı bekliyor olacak. NBA 2K13, Call of Duty: Black Ops II, Ben 10: Omniverse, Disney Epic Mickey 2: The Power of Two, EA SPORTS FIFA Soccer 13, Assassin's Creed III, Batman: Arkham City Armored Edition bunlardan bazıları. Oyunlar 31 Mart tarihine kadar piyasaya sürülmüş olacak.
Nintendo Wii U satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör



http://www.nintendo.com/wiiu Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
napolyon94 7 yıl en beğenilen
geriye donuk uyum var
Usb var
Konsol budur bravo nintendo
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
savkon 7 yıl
bende hala bu nintendodan var arasira bakip efkarlaniyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BERK BEY 7 yıl
Bir psp vita degil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 7 yıl
nintendo deyince kaç kişinin aklına ilk bu geliyor


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 7 yıl
Batman Arkham City için bile alınır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 7 yıl
Sene olmuş neredeyse 2013 tasarıma bak ya. Biraz dğzelt artık şu tasarımlarını wii hep berbat tasrımlar bir kere düzgün tasarımlı ürün çıkartsan alacaklarım arasında ilk sıralarda ama hep bir rezillik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theraptorx 7 yıl
İnşallah, bu sefer grafikleri altı sene gider.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DasheriM 7 yıl theraptorx
theraptorx

İnşallah, bu sefer grafikleri altı sene gider.

O biraz zor gözüküyor ama en azından HD görüntüye geçmesi kullanım açısından iyi oldu. Zaten Nintendo'nun amacı grafikten çok eğlence olduğundan kendi nintendo kitlesi konsolu bu şekilde kabul edecektir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Simitçi 7 yıl
black ops 2 varsa wii u bende var demektir :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theraptorx 7 yıl
Alacağız mecburen:)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yossi Kohen 7 yıl
güzel alet ama rami en az 4 gb yapmaları lazımdı çünkü yeni sony ve xboxlar ya 4 ya 8 gb ramle gelecektir. hem de 5 6 sene sonra bu ram miktarı yetmemeye başlayınca rakipleriyle rekabet edemeyecek bi alet durumuna düşecek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cceviz 7 yıl
donanıma ve grafiğe hiç önem vermeyen nintendo gene beklediğimiz gibi bir konsolla karşımızda ve gene de alacağız bu konsolu. bende wii var ve o iğrenç grafiklerine rağmen halen ara ara oynuyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 7 yıl
Donanım gücü için kabaca şu anki HD konsollar kadar ile, PS3 den %50 daha fazlası gibi bi aralık vermişler ama. Black Ops2 yi 1080p de 60 FPS oynatıyo diolar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emmrree1990 7 yıl
nintendo bu cihazı cıkarırsa batar gibime geliyor 2 sene geç kalmış bir cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Weltmeister 7 yıl
Vaaay iyiymiş , rakip olur mu sony'ye belli olmaz ama.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arifbalyemez 7 yıl
Güzel bir led tv aldıktan sonra alacağım bir cihaz. Aile için çok eğlenceli işler yapıyor nitendo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2K 7 yıl
Zombi U ve Arkham City videolarını gördükten sonra almaya karar verdim oyun esnasında envanter sistemi için aleti kullanmak o sırada oyunun devam etmesi ve arkadan zombi fırlama ihtimali olması bambaşka bir oyun deneyimi olacağa benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2882 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Oyun Konsolları, nintendo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Apple, iPhone 5'i anlatıyor (Türkçe Altyazılı) 7 yıl Samsung Galaxy Beam video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim