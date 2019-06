Nintendo Wii U satışa sunuluyor

Nintendo'nun yeni nesil oyun konsolu olan ve sunduğu özellikleri merakla beklenen Wii U, ilk adımı atarak ön siparişlere başladı ve oyun severlerin bekleyişine son verdi.





New York'da bir etkinlik düzenleyen Nintendo Amerika, yeni konsolun çıkış tarihi olarak 18 Kasım 2012 Pazar gününü belirlediklerini duyurdu. Konsol Avrupa'da 30 Kasım tarihinde, Japonya'da ise 8 Aralık tarihinde satışa sunulacak.





Konsol iki farklı versiyonla satışa sunulacak. İlk versiyon 8GB dahili hafıza, WiiPad tablet kontrolcüsü, şarj standı, oyun standı ve konsol için ek bir standla birlikte 300$ fiyat etiketine sahip olacak.





Premium versiyon ise ek olarak dijital satın almalarda promosyonlar sunan Nintendo Premium Network'e üyelik, 32GB dahili hafıza barındırıyor ve fiyatı 350$ olarak açıklandı. Henüz iki WiiPad destekleyen oyunlar mevcut değil.





Wii modelinin oyun kumandaları ise hemen ardından Wii U için elden geçirilerek satışa sunulacak.





Konsolun Japonya fiyatı ise baz paket için 338$, Premium paket için 405$ olarak belirlendi. Avrupa fiyatı şimdilik bilinmese de 300 Avro/350 Avro şeklinde tahminler var.

ABD'de Gamestop perakende zinciri konsol için önsiparişe başladığını duyurdu.





Kendine özel 25GB'lık diskleri kullanacak ve 1080p formatına imkan tanıyacak olan konsolun dahili hafızası USB ile artırılabiliyor. 2GB RAM'e (1GB sistem+1GB oyunlar) sahip konsol Wii modeli için olan tüm donanım ve yazılım ürünleriyle de uyum gösterecek.





Konsolun satışa çıkışıyla oyun severleri 50 farklı bekliyor olacak. NBA 2K13, Call of Duty: Black Ops II, Ben 10: Omniverse, Disney Epic Mickey 2: The Power of Two, EA SPORTS FIFA Soccer 13, Assassin's Creed III, Batman: Arkham City Armored Edition bunlardan bazıları. Oyunlar 31 Mart tarihine kadar piyasaya sürülmüş olacak.









http://www.nintendo.com/wiiu