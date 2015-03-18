Nintendo yeni bir oyun platformu geliştiriyor

Bir dönemin parlayan yıldızı olan Nintendo, rekor konsol satışlarının ardından Sony ve Microsoft'un hamlelerine karşı koyamayınca pazarda geriye düştü. Hali hazırdaki Nintendo Wii ile istediği satış rakamına ulaşamayan firma yeni bir strateji üzerinde çalışıyor. Strateji DeNA ile yapılan ortaklık lansmanında duyuruldu.

Detayları belli olmamakla birlikte yeni strateji NX kod adı altında yeni bir marka ve yeni bir oyun platformu geliştirilmesini esas alıyor. Bu proje altında yeni bir konsol ve konsola uygun oyunlar olacak. Ancak bunlar eski konsollara uyumlu olacak mı veya yeni konsol eski oyunları çalıştıracak mı bilinmiyor.

Firmanın açıklamalarından şimdiki sistemden tamamen bağımsız bir platform olabileceği sanılıyor. Ayrıca proje içerisinde yeni bir el konsolunun da olacağı ve masaüstü konsol ile aynı oyunları optimize bir şekilde oynatabileceği de konuşuluyor. Tabi bunlar şimdilik tahminlerden ibaret.

Nintendo bununla birlikte DeNA ile ortaklık kapsamında yeni bir geniş kapsamlı üyelik sisteminin de müjdesini verdi. Yine detayları bilinmemekle birlikte Nintendo NX platformunda bu üyelik sisteminin büyük bir önem taşıdığı tahmin ediliyor.

Nintendo heyecanı yüksek tutmak adına detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak önümüzdeki E3 veya GDC fuarlarında yavaş yavaş yeni projesiyle ilgili bilgiler vermeye ve oyuncuların nabzını tutmaya başlayacaktır.









http://www.ubergizmo.com/2015/03/the-nintendo-nx-will-be-nintendos-next-console/?utm_source=mobilerepublic