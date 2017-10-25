Nintendo'nun Animal Crossing oyunu kamp temasıyla mobil platforma geliyor

Nintendo, iOS ve Android cihazlar için "Animal Crossing: Pocket Camp" oyunun yayınlanacağını resmen açıkladı. Nintendo'nun en yeni mobil oyunu "uygulama içi satın alma" desteği sayesinde ücretsiz oynanabilecek ve Kasım ayının sonlarında hazır olacak.

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Nintendo'nun ana "Animal Crossing" serisinde oyuncuların görevi antropromorfik hayvan karakterleri tarafından doldurulan köylerini yönetmek. Oyunların gerçek bir hikayesi veya nihai bir hedefi olmadığı için oyuncular genellikle meyve toplamak, yapılar inşa etmek ve daha bir çok şeyle köylülere yardımcı olmaya odaklanıyorlar. Kullanıcıların kendi karakterlerini özelleştirebilmeleri ve kendi evlerini inşa etmeleri de mümkün.

Pocket Camp versiyonunda bazı değişiklikler var

Animal Crossing: Pocket Camp sürümünde ise Nintendo biraz değişiklik yapmaya karar vermiş. Oyuncular küçük bir köy yönetmek yerine tek bir kampı yönetmekle sorumlular. Yani serinin bu oyununun bir parça Happy Home Designer'a benzediğini söyleyebiliriz.

Önceki "Animal Crossing" oyunlarında olduğu gibi, oyun içi para biriminin Bells olduğunu belirtelim. Bu paraları mobilya, dekoratif öğeler, giysi ve diğer kişiselleştirme öğelerini satın almak için kullanabiliyorsunuz. Bells sadece hayvanlara yardım ederek ve oyundaki diğer görevleri tamamlayarak kazanılabiliyor.

Pocket Camp'ta Leaf Tickets adı verilen bir başka oyun içi para birimi daha var. Bunları oyun yoluyla kazanmak mümkün ya da gerçek hayatta para ile satın alınabiliyor. Öte yandan oyuncular "oyuncu kimliğiyle" (player id) kendi kamplarına arkadaşlarını davet edebilecekler. Böylece birbirlerinin kamplarını ziyaret etme şansları olacak.

Animal Crossing: Pocket Camp'ın hangi tarihte yayınlanacağı henüz belli değil ancak Kasım ayının sonlarında hazır olması bekleniyor.