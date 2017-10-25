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HTC U11 Plus kablosuz şarj özelliğiyle mi geliyor?

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, 2 Kasım tarihinde resmen tanıtacağı HTC U11 Plus'ın yeni bir teaser'ını yayınladı. Görsele bakılırsa cihaz kablosuz şarj özelliğiyle gelecek.
1 yıl
3,2b
1
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HTC'nin önümüzdeki ayın başında tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefonu hakkında çok şey yazılıp çizildi. HTC U11 Plus'ın mevcut HTC U11 modelinin biraz daha geliştirilmiş versiyonu olacağı söyleniyor. Şirket şu ana kadar cihaz hakkında pek fazla bilgi vermedi ancak bugün yeni bir teaser görsel yayınlayarak akıllı telefonun kablosuz şarj özelliğine sahip olabileceğinin sinyallerini verdi.
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HTC'nin şimdiye kadar HTC U11 Plus ile ilgili çok fazla teaser paylaştığı söylenemez. Bugün gönderilen tweet arka kısımda bir parmak izi tarayıcısının yer alacağını gösterirken cihazın kablosuz şarj teknolojisine sahip olabileceğini de ortaya koyuyor. Arka paneldeki parmak izi sensörü HTC U11 Plus'ın ince çerçeveli bir ekrana sahip olacağına dair söylentileri de güçlendirmiş durumda.

İnce çerçeveli 6 inç ekran

Gelen haberlere bakılırsa cihazın muhtemelen en cazip özelliği çok ince çerçevelerle donatılmış 6 inç büyüklüğünde ekranı olacak. HTC tarafından şu ana kadar akıllı telefonla ilgili çok fazla bilgi verilmedi ve lansmandan önce öğrenebileceklerimiz de muhtemelen çok sınırlı şeyler olacak.
Tayvanlı akıllı telefon üreticisi 2 Kasım'da düzenleyeceği bir etkinlikle HTC U11 Plus'ı resmen duyuracak. Bugün sosyal medya hesabından yayınlanan teaser bile daha fazlasını ancak 2 Kasım 2017 tarihinde öğrenebileceğimizden bahsediyor. Neyse ki lansman tarihine sadece bir hafta uzaktayız ve merak ettiklerimizi öğrenebilmemiz için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

https://twitter.com/htc/status/922704228245676032 Yorum Yaz
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denizci535 1 yıl
HTC u11 plus olmuş...
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Nuroxy 1 yıl
Google Htc'yi falan almadı ne değişik yorumlar yapılmış şaşıyorum şu insanlara. Tek kamera nedir abi yeeeaa diyen adamlar bütün teslerde Pixel 2 nasıl diğerlerinden iyi puan alıyor merak ediyorum.
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mkyb 1 yıl
HTC'den bu saatten sonra bir şey olmaz artık. Google aldı ama 2 sene sonra patentlerini alır sadece marka ismini Çinli bir firmaya satar. Bknz : Motorola
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Myxo 1 yıl
Editörler dahil herkes kablosuz şarjın yeni olmadığını biliyor zaten. Sadece telefonun çıkmasına yakın haberi yapılmak istenmiş ve yeni öğrenilen bi özelliği başlıkta öncelik olarak yer edinmiş. hTc kablosuz şarj teknolojisi kullanan bi firma değil fazla, o yüzden meraklısına U11 Plus da böyle bi olay var gibisinden amaçlı haber bu. İster 2013 model galaxynizde olsun ister daha eski bi teknoloji olsun. Sonuçta kablosuz şarjın kullanılacağını söylemeseler insanlar hTc nin daha önceki modellerinde yaptığı gibi bu özelliğe yer vermeyeceğini düşünürler, amaç burada sadece bilgilendirmek. Kimse devrim olduğunu iddia etmedi diğer arkadaşların haberle ya da kablosuz şarjla dalga geçtiği gibi.
Ama ince çerçeve olayı ilgi çekici çünkü hTc ve Sony'den ince çerçeveli cihaz çıkması kıyamet alameti gibi bir şeydi, bakalım. :D
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Batuist 1 yıl
Allah rahmet eylesin bir zamanlar htc diye bir marka vardı onun haberi mi??
haberleri bile artık okunmaya değmez oldu..
:))
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Grkwnxs 1 yıl
4 yıllık nexus 5 cihazımda kullandığım bir özellik kablosuz şarj :D
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Bukalemun 1 yıl Grkwnxs
LG NEXUS 4
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kraix 1 yıl
Ne komik arkadaşlarımız var burada ya...
Dünya troll günü olsa en büyük organizasyon türkiye'de olacağı kesin...
Diğer cihazlar için ne büyük devrim dediğiniz çoğu şeyleri HTC yıllar önce piyasaya sürdü.
Telefon sektörünün çizgisinin değişmesine neden olan bir firmadır...
Pazarlamacıları sağolsun içine etti firmanın.
Birde nedensiz yere kovulup yeni gelen tasarımcılar sağolsun...
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ERIKCI 1 yıl
Wowoowwow galaxy s3'ün kapağına eklenebiken teknoloji değil mi bu? Galaxy s3. 2013
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Kerim5100 1 yıl
Ne büyük bir devrim :D
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htc, akıllı telefon ve
8 etiket daha kablosuz şarj teknolojisi cep telefonu teaser htc u 11 plus Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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