HTC U11 Plus kablosuz şarj özelliğiyle mi geliyor?

HTC'nin önümüzdeki ayın başında tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefonu hakkında çok şey yazılıp çizildi. HTC U11 Plus'ın mevcut HTC U11 modelinin biraz daha geliştirilmiş versiyonu olacağı söyleniyor. Şirket şu ana kadar cihaz hakkında pek fazla bilgi vermedi ancak bugün yeni bir teaser görsel yayınlayarak akıllı telefonun kablosuz şarj özelliğine sahip olabileceğinin sinyallerini verdi.

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HTC'nin şimdiye kadar HTC U11 Plus ile ilgili çok fazla teaser paylaştığı söylenemez. Bugün gönderilen tweet arka kısımda bir parmak izi tarayıcısının yer alacağını gösterirken cihazın kablosuz şarj teknolojisine sahip olabileceğini de ortaya koyuyor. Arka paneldeki parmak izi sensörü HTC U11 Plus'ın ince çerçeveli bir ekrana sahip olacağına dair söylentileri de güçlendirmiş durumda.

İnce çerçeveli 6 inç ekran

Gelen haberlere bakılırsa cihazın muhtemelen en cazip özelliği çok ince çerçevelerle donatılmış 6 inç büyüklüğünde ekranı olacak. HTC tarafından şu ana kadar akıllı telefonla ilgili çok fazla bilgi verilmedi ve lansmandan önce öğrenebileceklerimiz de muhtemelen çok sınırlı şeyler olacak.

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi 2 Kasım'da düzenleyeceği bir etkinlikle HTC U11 Plus'ı resmen duyuracak. Bugün sosyal medya hesabından yayınlanan teaser bile daha fazlasını ancak 2 Kasım 2017 tarihinde öğrenebileceğimizden bahsediyor. Neyse ki lansman tarihine sadece bir hafta uzaktayız ve merak ettiklerimizi öğrenebilmemiz için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

https://twitter.com/htc/status/922704228245676032