Nintendo'nun dokunmatik ekranlı kontrolcü patenti ortaya çıktı

Japonya asıllı Nintendo genellikle kendine has havası ve oyunlarıyla biliniyor. Özel bir kullanıcı kitlesine de sahip marka geçtiğimiz yıllarda piyasaya çıkardığı konsollarda ilginç kontrolcülere yer vererek yenilikçi olmayı denemişti. Son olarak Wii U GamePad kontrolcüsünde tablete benzer bir dokunmatik ekran sunan şirketin bu konudaki yeni patenti ortaya çıktı.





http://bgr.com/2015/12/15/nintendo-files-touchscreen-gamepad-patent/

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Sızdırılan patent oldukça ilginç bir görünüme sahip. Genel hatlar itibariyle günümüzdeki konsol kontrolcülerini anımsatsa da en önemli özelliği ön yüzeyinin dokunmatik ekrana sahip olması. Kontrolcüyü kavramak için ayrılan bölüm dışarısında ön yüzeyde yalnızca dokunmatik ekran görünüyor. Bunun yanında üst kısımlarda yine ekstra tuşlara yer verilmiş.Thumbstick'lerin ve temel butonların bulunmadığı kontrolcüde bu butonlara dokunmatik ekran üzerinde sanal olarak yer verilmiş. Bu yapı bizlere bugün akıllı telefon ve tablet oyunlarında kullanılan yapıyı hatırlatıyor. Kontrolcüyü kavrama ve butonların ele göre yer değiştirebilmesi gibi durumlar ise bu deneyimi daha da ileri taşıyabilir.Patenti alınan yeni kontrolcülerin sıradaki Nintendo konsoluyla birlikte duyurulması bekleniyor. Gelecek Nintendo konsolunun kod adı ise "NX".