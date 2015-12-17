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Nintendo'nun dokunmatik ekranlı kontrolcü patenti ortaya çıktı

Wii U GamePad ile birlikte kontrolcülerinde dokunmatik ekranı kullanmaya başlayan Nintendo bu kez bir adım daha ileri gidiyor. Sızdırılan yeni patent, sıradaki konsola ait kontrolcüyü ortaya koyuyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Nintendo'nun dokunmatik ekranlı kontrolcü patenti ortaya çıktı
 
Japonya asıllı Nintendo genellikle kendine has havası ve oyunlarıyla biliniyor. Özel bir kullanıcı kitlesine de sahip marka geçtiğimiz yıllarda piyasaya çıkardığı konsollarda ilginç kontrolcülere yer vererek yenilikçi olmayı denemişti. Son olarak Wii U GamePad kontrolcüsünde tablete benzer bir dokunmatik ekran sunan şirketin bu konudaki yeni patenti ortaya çıktı.

Sızdırılan patent oldukça ilginç bir görünüme sahip. Genel hatlar itibariyle günümüzdeki konsol kontrolcülerini anımsatsa da en önemli özelliği ön yüzeyinin dokunmatik ekrana sahip olması. Kontrolcüyü kavramak için ayrılan bölüm dışarısında ön yüzeyde yalnızca dokunmatik ekran görünüyor. Bunun yanında üst kısımlarda yine ekstra tuşlara yer verilmiş.

Nintendo'nun dokunmatik ekranlı kontrolcü patenti ortaya çıktı
 
Thumbstick'lerin ve temel butonların bulunmadığı kontrolcüde bu butonlara dokunmatik ekran üzerinde sanal olarak yer verilmiş. Bu yapı bizlere bugün akıllı telefon ve tablet oyunlarında kullanılan yapıyı hatırlatıyor. Kontrolcüyü kavrama ve butonların ele göre yer değiştirebilmesi gibi durumlar ise bu deneyimi daha da ileri taşıyabilir. 

Patenti alınan yeni kontrolcülerin sıradaki Nintendo konsoluyla birlikte duyurulması bekleniyor. Gelecek Nintendo konsolunun kod adı ise "NX".
http://bgr.com/2015/12/15/nintendo-files-touchscreen-gamepad-patent/ Yorum Yaz
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wustti 3 yıl en beğenilen
konsol mantığına ters bi durum. tutsa cep telefonlarında tutardı. millet zorunluluktan oynuyor yoksa kimse oyun cihazında böyle kontrolcü istemez.
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ukilavuz 3 yıl
Nintendo asmis kendini
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Erkansins 3 yıl
Nintendo hem telefon hem oyun oynanabilen hibrit bir cihaz çıkartmak istiyor. Önceden dedikoduları çıkmıştı pek ihtimal vermemiştir ama sanırım gerçek.
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kızgınjapon 3 yıl
şaşırdım.nintentodan oculus rift benzeri devrim bekliyorum inşallah böyle olmaz
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TR_mahmutpek 3 yıl
La bi yürüyün gidin, 3ds lan bu
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kadirirdem 3 yıl
Aslında 3d touch destekli güzel bir kol gelse efsane olur...
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mesincır 3 yıl
Blackberry'nin kavisli dokunmatik tuşu gibi bir şey işe yarayabilir.
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wustti 3 yıl en beğenilen
konsol mantığına ters bi durum. tutsa cep telefonlarında tutardı. millet zorunluluktan oynuyor yoksa kimse oyun cihazında böyle kontrolcü istemez.
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stophart 3 yıl
Dualshockta da benzerini gördük, yenilik diye bahsettikleri bu olmamalı [>:] fiziksel tuşlar olmadığından mobile oyunları bile oynayamayan kesimi gözden çıkarmazlar umarım.
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