Nintendo'nun yeni nesil konsoluna Unreal Engine 4 ve Frostbite desteği

Nintendo'nun yeni nesil konsolu "NX" kod adıyla anılıyor. Şu ana kadar ortaya çıkan söylentilere bakacak olursak bu konsol Sony'nin Playstation 4'ünden biraz daha güçlü olacak gibi görünüyor. İki parçadan oluşması beklenen ve hem masaüstü, hem de taşınabilir bir konsol olacağı düşünülen NX popüler oyun motorlarını da destekleyecek gibi.



Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Nintendo NX oyun piyasasındaki en popüler motorlar olan Unreal Engine 4, Unity ve Frostbite Engine'i destekleyecek. Henüz resmi bir açıklama olmasa da 3. parti firmaların rahatça çalışabilmesi için bu motorların desteklenmesinin şart olduğunu söyleyebiliriz.



Nintendo henüz konsolun ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamadı, ama tahminler en geç bu yılın sonuna doğru NX'in piyasada olacağı yönünde. Bir diğer tahminse iki parçadan oluşacak konsolun taşınabilir kısmının bu yıl çıkacağı, masaüstü kısmının ise gelecek yıl çıkacağı yönünde. Şu an için sadece Nintendo'nun NX için yeni Metroid Prime oyunu geliştirdiği, Square Enix'in de Dragon Quest 11 gibi önemli bir oyunu bu konsola hazırladığı kesinleşti. Bu yıl E3 fuarı döneminde konsolun duyurusu yapılabilir.



http://www.tweaktown.com/news/50412/nintendos-next-gen-nx-console-support-frostbite-ue4-unity/index.html