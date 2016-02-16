Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo'nun yeni nesil konsoluna Unreal Engine 4 ve Frostbite desteği

Nintendo'nun yeni nesil konsolunu destekleyecek oyun motorları arasında UE4, Unity ve Frostbite gibi dev isimler bulunuyor. 3. parti firmalar bu oyun motorları sayesinde rahat edeceklerdir.
3 yıl
2,4b
1
10
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Nintendo'nun yeni nesil konsoluna Unreal Engine 4 ve Frostbite desteği

Nintendo'nun yeni nesil konsolu "NX" kod adıyla anılıyor. Şu ana kadar ortaya çıkan söylentilere bakacak olursak bu konsol Sony'nin Playstation 4'ünden biraz daha güçlü olacak gibi görünüyor. İki parçadan oluşması beklenen ve hem masaüstü, hem de taşınabilir bir konsol olacağı düşünülen NX popüler oyun motorlarını da destekleyecek gibi.
Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Nintendo NX oyun piyasasındaki en popüler motorlar olan Unreal Engine 4, Unity ve Frostbite Engine'i destekleyecek. Henüz resmi bir açıklama olmasa da 3. parti firmaların rahatça çalışabilmesi için bu motorların desteklenmesinin şart olduğunu söyleyebiliriz.
Nintendo henüz konsolun ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamadı, ama tahminler en geç bu yılın sonuna doğru NX'in piyasada olacağı yönünde. Bir diğer tahminse iki parçadan oluşacak konsolun taşınabilir kısmının bu yıl çıkacağı, masaüstü kısmının ise gelecek yıl çıkacağı yönünde. Şu an için sadece Nintendo'nun NX için yeni Metroid Prime oyunu geliştirdiği, Square Enix'in de Dragon Quest 11 gibi önemli bir oyunu bu konsola hazırladığı kesinleşti. Bu yıl E3 fuarı döneminde konsolun duyurusu yapılabilir.

http://www.tweaktown.com/news/50412/nintendos-next-gen-nx-console-support-frostbite-ue4-unity/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Redunay 3 yıl
Resmi olarak ülkemize gelmeyecek olması üzücü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cocainer 3 yıl
Nintendo candır, ama ülkemizde maalesef distribütör yok. Hala wii'nin verdiği keyfi ps'den alamıyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kasatka 3 yıl
Amd den edinilen bilgiye gore ps4 de kullanilan APU 2010-2011 arasi kesinlesmisti. Yani 5 sene once.
Bu hebere bakiyorum nx ps4 gucunde olacak deniyor ve cihazin cikmasina daha nerden baksan en az 1.5 2 sene var. Daha cikmadan eski donanim olarak cikacak ki eger haber gercekse nintendo simdiden vr teknolojisini es gecmis gibi gorunuyor cunki stabil iyi bir vr deneyimi icin gerekli donanim ps4 un 2 kati gucunde bir donanim gerektiriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 3 yıl
Nintendo VR işini hallederse bu konsolda ben düşünürüm almayı. Tabii satış ağı vs kurulması kaydı ile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 3 yıl
1ses1
Galiba piyasa donanıma değilde yazılım yönünde bir rekabet oldu. Daha iyi donanım ile yapılan yarışlar bitti gibi. Zamanında ps3 dönemin en iyi donanımına sahipti bir kaç ay sonra pc ps3 yakalamıştı ama şuan ps4 donanım olarak pcnin çok gerisinde.

ben ps3'ün ortalarina dogru yakaladi diye biliyorum ? . o zamanda fps idi cözünürlük idi sacmaliklari yoktu.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tirabzonli 3 yıl mementopolis
mementopolis

1ses1

Galiba piyasa donanıma değilde yazılım yönünde bir rekabet oldu. Daha iyi donanım ile yapılan yarışlar bitti gibi. Zamanında ps3 dönemin en iyi donanımına sahipti bir kaç ay sonra pc ps3 yakalamıştı ama şuan ps4 donanım olarak pcnin çok gerisinde.


ben ps3'ün ortalarina dogru yakaladi diye biliyorum ? . o zamanda fps idi cözünürlük idi sacmaliklari yoktu.

Fps kaç olur? , Çözünürlü ne olur? sorularına cevap aramaktan tadı kaçtı oyun oynamanın. Bu nifak tohumlarında aklımıza kim ekti onuda bilmiyorum
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 3 yıl
Galiba piyasa donanıma değilde yazılım yönünde bir rekabet oldu. Daha iyi donanım ile yapılan yarışlar bitti gibi. Zamanında ps3 dönemin en iyi donanımına sahipti bir kaç ay sonra pc ps3 yakalamıştı ama şuan ps4 donanım olarak pcnin çok gerisinde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2374 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nintendo, nintendo nx ve
5 etiket daha oyun konsolu konsol Oyunlar Yazılım Alkan Adakaner
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Lenovo'nun "muhteşem" olarak tanımladığı yeni akıllı telefonu merak uyandırıyor 3 yıl Windows 10 ekosistemine üçüncü süper telefon geliyor 3 yıl Samsung'dan orta seviyeye 14nm avantajı: Exynos 7870 3 yıl Üst seviyeye 22.5MP çözünürlük takviyesi: Sony IMX 318 3 yıl Line bir yıl önce satın aldığı MixRadio dijital müzik servisini kapatıyor 3 yıl Samsung Galaxy A7 2016 inceleme videosu "Sınıfında sınırları zorlayan telefon" 3 yıl Apple 2008'den bu yana en güçlü Ocak ayını geçirdi 3 yıl Santimetresine kadar doğru bilgi veren GPS'ler geliyor 3 yıl 90 Dolar’a 200GB kapasiteli micro SD hafıza kartı 3 yıl Silverstone Strider Titanium serisi satışa çıkıyor 3 yıl Samsung'un akıllı ayakkabısı MWC 2016 fuarına ayak basıyor 3 yıl Huawei P9 görselleri sızdırıldı 3 yıl LG K8 akıllı telefonu resmiyet kazandı 3 yıl Anonymous’un Emniyet’e sızdığı iddiasının gerçek yüzü 3 yıl Daredevil'ın 2.sezonundan ilk uzun fragman 3 yıl Kırılamayan RFID çipleri kredi kartlarını güvence altına alacak 3 yıl Apple TV’nin sinematik ekran koruyucularını Android’de kullanın 3 yıl Çin'in yeni teleskopu dünya dışı yaşamı araştıracak 3 yıl Google'ın quantum bilgisayarı normal bilgisayardan 100 milyon kat hızlı 3 yıl AMD'den sanal gerçeklik için işlemci önerisi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nintendo'nun yeni nesil konsoluna Unreal Engine 4 ve Frostbite desteği Sonraki Kadınlar erkeklerden daha iyi kod yazıyor 3 yıl Huawei, ekran kalemi destekli yeni bir cihazını MWC 2016'ya getiriyor 3 yıl Samsung Endonezya, Galaxy S7 Edge'in tanıtım videosunu yayınladı 3 yıl LG Stylus 2, Mobil Dünya Kongresi öncesinde tanıtıldı 3 yıl Sony e-ink ekranlı evrensel uzaktan kumandasını duyurdu 3 yıl BBC, çöpçatan uygulamalarının ülkelere göre dağılımını açıkladı 3 yıl Nissan'dan kendini park edebilen akıllı sandalye 3 yıl Samsung'dan Batman v Superman filmine özel Galaxy S7 Edge 3 yıl Instagram bildirimleriniz başka kullanıcılara gitmiş olabilir! 3 yıl App Volume Control ile her uygulama için özel ses seviyesi belirleyin 3 yıl Tayvan'daki depremin TSMC'ye etkisi beklenenden büyük oldu 3 yıl DARPA'dan 40 metrelik insansız gemi 3 yıl Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme 3 yıl Google, müzisyenlerle hayranları buluşturan BandPage’i satın aldı 3 yıl Apple iPhone 7 için su geçirmezlik iddiaları güçleniyor 3 yıl Mattel'in yeni 3D yazıcısı ile evde oyuncak üretilebilecek 3 yıl Zopo 8 Speed, MWC 2016'da şov yapacak 3 yıl Oyunlaştırılmış 4 mini drone fuarın göz bebeği oldu 3 yıl Gmail’deki kırmızı kilit ne ifade ediyor? İşte yanıtı: Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim