Nintendo'nun yeni nesil konsoluna Unreal Engine 4 ve Frostbite desteği

Haber Editörü
Nintendo'nun yeni nesil konsolu "NX" kod adıyla anılıyor. Şu ana kadar ortaya çıkan söylentilere bakacak olursak bu konsol Sony'nin Playstation 4'ünden biraz daha güçlü olacak gibi görünüyor. İki parçadan oluşması beklenen ve hem masaüstü, hem de taşınabilir bir konsol olacağı düşünülen NX popüler oyun motorlarını da destekleyecek gibi.
Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Nintendo NX oyun piyasasındaki en popüler motorlar olan Unreal Engine 4, Unity ve Frostbite Engine'i destekleyecek. Henüz resmi bir açıklama olmasa da 3. parti firmaların rahatça çalışabilmesi için bu motorların desteklenmesinin şart olduğunu söyleyebiliriz.
Nintendo henüz konsolun ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamadı, ama tahminler en geç bu yılın sonuna doğru NX'in piyasada olacağı yönünde. Bir diğer tahminse iki parçadan oluşacak konsolun taşınabilir kısmının bu yıl çıkacağı, masaüstü kısmının ise gelecek yıl çıkacağı yönünde. Şu an için sadece Nintendo'nun NX için yeni Metroid Prime oyunu geliştirdiği, Square Enix'in de Dragon Quest 11 gibi önemli bir oyunu bu konsola hazırladığı kesinleşti. Bu yıl E3 fuarı döneminde konsolun duyurusu yapılabilir.
http://www.tweaktown.com/news/50412/nintendos-next-gen-nx-console-support-frostbite-ue4-unity/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu hebere bakiyorum nx ps4 gucunde olacak deniyor ve cihazin cikmasina daha nerden baksan en az 1.5 2 sene var. Daha cikmadan eski donanim olarak cikacak ki eger haber gercekse nintendo simdiden vr teknolojisini es gecmis gibi gorunuyor cunki stabil iyi bir vr deneyimi icin gerekli donanim ps4 un 2 kati gucunde bir donanim gerektiriyor.
ben ps3'ün ortalarina dogru yakaladi diye biliyorum ? . o zamanda fps idi cözünürlük idi sacmaliklari yoktu.
Fps kaç olur? , Çözünürlü ne olur? sorularına cevap aramaktan tadı kaçtı oyun oynamanın. Bu nifak tohumlarında aklımıza kim ekti onuda bilmiyorum