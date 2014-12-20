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Nintendo’nun yeni ürünü Sharp’ın serbest formda ekran teknolojisini kullanabilir.

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Sharp geçtiğimiz yaz köşe hatları ve boyutlarında sınırlandırma olmadan serbest tasarıma izin veren ekran teknolojisini tanıtmıştı. Japon haber ajansının iddialarına göre ise bu teknolojinin ilk müşterisi Nintendo olabilir.
 
Nintendo’nun yeni ürünü Sharp’ın serbest formda ekran teknolojisini kullanabilir.
Habere göre Nintendo’nun yeni konsolunda veya uyku izleme cihazındaki paneller Sharp’ın bu teknolojisinden yararlanacak. İki şirket daha önce Nintendo 3DS modelinde birlikte çalışmış ve gözlük gerektirmeyen 3D görüntü teknolojisini içinde barındıran bir el konsolu ortaya çıkarmıştı.
Haber ajansının belirttiğine göre bu ekran teknolojisinin seri üretimine 2016 yılının ilk aylarında başlanacak. Eğer iddialar doğruysa bu teknolojiyi kullanacak yeni nintendo ürününün satışa sunulmasına da uzun bir zaman var gibi gözüküyor.


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swat882 4 yıl
sharp gerçekten yenilikçiliğiyle muazzam bir firma
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innsofheaven 4 yıl
Nintendoda yenilikçi firma Motion Plusla çok güzel yenilik getirdi.Bu ekranlada çok güzel şeyler yaparlar.Fakat hala neden kaybettiklerinin farkında değiller.
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