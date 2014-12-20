Nintendo’nun yeni ürünü Sharp’ın serbest formda ekran teknolojisini kullanabilir.

Sharp geçtiğimiz yaz köşe hatları ve boyutlarında sınırlandırma olmadan serbest tasarıma izin veren ekran teknolojisini tanıtmıştı. Japon haber ajansının iddialarına göre ise bu teknolojinin ilk müşterisi Nintendo olabilir.

Habere göre Nintendo’nun yeni konsolunda veya uyku izleme cihazındaki paneller Sharp’ın bu teknolojisinden yararlanacak. İki şirket daha önce Nintendo 3DS modelinde birlikte çalışmış ve gözlük gerektirmeyen 3D görüntü teknolojisini içinde barındıran bir el konsolu ortaya çıkarmıştı.

Haber ajansının belirttiğine göre bu ekran teknolojisinin seri üretimine 2016 yılının ilk aylarında başlanacak. Eğer iddialar doğruysa bu teknolojiyi kullanacak yeni nintendo ürününün satışa sunulmasına da uzun bir zaman var gibi gözüküyor.



