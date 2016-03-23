Nissan GT-R "Godzilla" artık daha hızlı ve daha agresif

Nissan'ın 2007 yılında duyurduğu ve şimdiden otomobil tarihinin unutulmazları arasına giren "Godzilla" lakaplı R35 kodlu 6. jenerasyon GT-R modeli 2017 yılı için makyajlandı. New York Auto Show kapsamında tanıtılan 2017 GT-R daha agresif görünümüyle dikkat çekiyor. Daha öncesinde güncelliğini yitirmemesi için bir kaç kez rötuşlanan otomobil ilk defa bu denli büyük bir değişim yaşıyor.

İlk önce dış tasarımından başlamak gerekirse aracın ön yüzünde V şeklinde ızgaraya yapısına yer veren Nissan böylece motor soğutmasını daha da iyileştirmiş. Tamponun alt kısmına keskin bir lip ekleyen firma araca sert bir görünüm kazandırmış. Onun haricinde alt ızgaranın yan kısımlarına eklenen yeni ızgara görünümündeki parçalar da araca bir bütünlük katmış. Aracın yan kısmındaki marşpiyele de el atan Nissan, parçayı biraz daha geniş hale getirerek hava akışının artmasını sağlamış. Modeldeki değişiklere arka kısımda da devam eden firma tamponun kenarlarına yeni hava kanalları eklemiş.

Daha önceki makyaj çalışmasından farklı olarak iç dizaynı neredeyse komple elden geçiren firma GT-R'ı daha konforlu ve premium bir araba haline getirmiş. 2017 GT-R'ın iç dizaynına baktığımızda gözümüze ilk olarak konsolda ve onun devamında kapılarda yer alan Nappa derisi gözümüze çarpıyor. Sonrasında incelemeye devam ettiğimizde ise değişen yeni direksiyonu görüyoruz. Koltuklarda da değişikliğe giden firma 2017 GT-R'da daha hafif ve daha konforlu ön koltuklara yer vermiş.

Aracın içindeki bir diğer değişiklik ise GT-R'ın ünlü bilgi ekranında yapılmış, ekranın boyutunu 7 inçten kapasitif 8 inçe çıkaran Nissan böylece 27 tane olan tuş sayısını da 11'e indirerek daha az karmaşık bir konsol tasarlamış. Son olarak ise vites değiştirme kulakçıklarını direksiyona yerleştiren firma kulakçıkların direksiyonla dönmesini sağlayarak dönüşlerde daha rahat vites değiştirilmesine imkan sağlamış.

2017 GT-R'ın motor kısmında da geliştirmeler yapan Nissan, 3.8L twin-turbo V6 motorun gücünü 20 beygir arttırarak aracı 565 beygir güce ve 633Nm torka ulaştırmış. Nissan basın açıklamasında bu güç artışına ulaşmak için aracın ateşleme zamanlamalarında ve turbo basıncında oynamalar yapıldığı belirtiliyor. Motora yapılan iyileştirmenin yanında aracın 6 ileri çift kavramalı şanzımanı da vites geçişlerinde daha sessiz ve daha yumuşak hale getirmiş. İkonik sesiyle tanınan GT-R'ın titanyum egzoz sistemi de hızlanmalarda daha güzel bir ses ortaya çıkması yönünden geliştirilmiş.

Son olarak belirtmek gerekirse aracın süspansiyon sistemi de dokunulmadan geçilmemiş. Yol tutuşu konusunda kendini kanıtlamış olan GT-R artık daha da iyi bir durumda. Pist koşullarına ve günlük hayata göre değişiklik gösteren süspansiyon sistemi GT-R'ın en keskin köşelerden bile rahatlıkla dönmesini sağlarken günlük kullanımda da aracın şu ana kadarki en konforlu versiyon haline gelmesini sağlamış.

2017 model makyajlı GT-R'ın yeni metalik turuncu renk seçeneğiyle birlikte yaz döneminde satışa sunulması planlanıyor.