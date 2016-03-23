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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissan GT-R "Godzilla" artık daha hızlı ve daha agresif

Nissan süper sport modeli GT-R'ı 2017 yılı için makyajladı. Daha hırçın bir görünüme ve daha güçlü bir motora sahip olan model iç tasarımında da önemli değişiklerle geliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,8b
1
43
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Nissan'ın 2007 yılında duyurduğu ve şimdiden otomobil tarihinin unutulmazları arasına giren "Godzilla" lakaplı R35 kodlu 6. jenerasyon GT-R modeli 2017 yılı için makyajlandı. New York Auto Show kapsamında tanıtılan 2017 GT-R daha agresif görünümüyle dikkat çekiyor. Daha öncesinde güncelliğini yitirmemesi için bir kaç kez rötuşlanan otomobil ilk defa bu denli büyük bir değişim yaşıyor.
İlk önce dış tasarımından başlamak gerekirse aracın ön yüzünde V şeklinde ızgaraya yapısına yer veren Nissan böylece motor soğutmasını daha da iyileştirmiş. Tamponun alt kısmına keskin bir lip ekleyen firma araca sert bir görünüm kazandırmış. Onun haricinde alt ızgaranın yan kısımlarına eklenen yeni ızgara görünümündeki parçalar da araca bir bütünlük katmış. Aracın yan kısmındaki marşpiyele de el atan Nissan, parçayı biraz daha geniş hale getirerek hava akışının artmasını sağlamış. Modeldeki değişiklere arka kısımda da devam eden firma tamponun kenarlarına yeni hava kanalları eklemiş.
Daha önceki makyaj çalışmasından farklı olarak iç dizaynı neredeyse komple elden geçiren firma GT-R'ı daha konforlu ve premium bir araba haline getirmiş. 2017 GT-R'ın iç dizaynına baktığımızda gözümüze ilk olarak konsolda ve onun devamında kapılarda yer alan Nappa derisi gözümüze çarpıyor. Sonrasında incelemeye devam ettiğimizde ise değişen yeni direksiyonu görüyoruz. Koltuklarda da değişikliğe giden firma 2017 GT-R'da daha hafif ve daha konforlu ön koltuklara yer vermiş.
Aracın içindeki bir diğer değişiklik ise GT-R'ın ünlü bilgi ekranında yapılmış, ekranın boyutunu 7 inçten kapasitif 8 inçe çıkaran Nissan böylece 27 tane olan tuş sayısını da 11'e indirerek daha az karmaşık bir konsol tasarlamış. Son olarak ise vites değiştirme kulakçıklarını direksiyona yerleştiren firma kulakçıkların direksiyonla dönmesini sağlayarak dönüşlerde daha rahat vites değiştirilmesine imkan sağlamış.
2017 GT-R'ın motor kısmında da geliştirmeler yapan Nissan, 3.8L twin-turbo V6 motorun gücünü 20 beygir arttırarak aracı 565 beygir güce ve 633Nm torka ulaştırmış. Nissan basın açıklamasında bu güç artışına ulaşmak için aracın ateşleme zamanlamalarında ve turbo basıncında oynamalar yapıldığı belirtiliyor. Motora yapılan iyileştirmenin yanında aracın 6 ileri çift kavramalı şanzımanı da vites geçişlerinde daha sessiz ve daha yumuşak hale getirmiş. İkonik sesiyle tanınan GT-R'ın titanyum egzoz sistemi de hızlanmalarda daha güzel bir ses ortaya çıkması yönünden geliştirilmiş.
Son olarak belirtmek gerekirse aracın süspansiyon sistemi de dokunulmadan geçilmemiş. Yol tutuşu konusunda kendini kanıtlamış olan GT-R artık daha da iyi bir durumda. Pist koşullarına ve günlük hayata göre değişiklik gösteren süspansiyon sistemi GT-R'ın en keskin köşelerden bile rahatlıkla dönmesini sağlarken günlük kullanımda da aracın şu ana kadarki en konforlu versiyon haline gelmesini sağlamış.
2017 model makyajlı GT-R'ın yeni metalik turuncu renk seçeneğiyle birlikte yaz döneminde satışa sunulması planlanıyor.

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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
El frenini sağ cam açma kapama düğmelerinin oraya koysalardı iyiydi.
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oktayakgoz 3 yıl
Ne ferrari ne lamborghini bence spor otomobil bu. El freni olmasi ayri bi guzel. Bunu alip gezecek adam bosuna almasin.
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Tolgá 3 yıl
istediği kadar makyajlaşın bir R34 etmez gözümde.
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baycihan 3 yıl
tasarım olarak eskide kaldı bence makyaj kurtamıyor artık kasa değişmesi lazım taa 2007 den beri...
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TheCaliph_ 3 yıl
Aşk Japonya da yasaniyor guzelim
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DevrimSeven60 3 yıl
Oto Showda binmiştim, kapılarını kapatıp 2 dakika içinde durma imkanımız olmuştu sakin zamanda gitmiştik. Abi yok böyle birşey ya Allah(c.c) hepimize binmeyi, hatta çalışırken binmeyi, hatta sürmeyi nasip etsin. Amin


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Apewabce 3 yıl
Ateş ediyor şerefsiz
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Erwin-Rommel 3 yıl
Bence el freni ergonomik olmuş. Ani müdahale gerektiren durumlarda insanın eli daha rahat gider oraya.
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Spiderhip 3 yıl Erwin-Rommel
Valla bence yanda hele bir de bayan arkadaş falan oturuyorsa bence ani durumlarda daha tehlikeli, neyi tutarız belli olmaz. Neyse kedi ulaşamadığı ciğer hesabı gibi olmasın yinede :)
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the_japan 3 yıl
Araba gibi araba
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einhander 3 yıl
R34 benim için tek efsane.
granturismo 2 oyunu sebebiyle fena halde aşık olmuştum araca.
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High Quality 3 yıl
Yine haber yine kaynak yok. O fotoğrafları aldığınız siteyi de biliyorum.

autoblog.com/...

Başlık bile alıntı. Helal.
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Glorfindel1907 3 yıl
Gt-R gerçekten muhteşem bir otomobil
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DH Misafiri 3 yıl
Ne Porsche Ne Ferrari Ne de Lamborghini. Tek gerçek Godzilla GT-R
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ozerpeker61 3 yıl
Konusunu açmak için girmiştim bi bakayım dedim açılmış mı diye :) Bu forumda hiç yapmadığım birşey ama fanatiklik mi dersiniz ne derseniz deyin arkadaş. Bugatti, porsche,corvette,ferrari bu aracın yanında gerçekten çok sönük duruyor. Ofisim kadıköy çiftehavuzlarda. Bütün spor araçların bulunduğu galeriler burada. Bir çok spor araçları yakından görme şansım oldu burada fakat şu GTR gibi duran spor araba görmedim. Makyajlanmış çok daha güzel olmuş. Özellikle direksiyona aşık oldum
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asdfzxcv12 3 yıl
meego
gerçek spor otomobil bencede bu.Para çıksa ilk alacağım araçların başında geliyor. Süper yol tutuş ve performans verilerine sahip üstüne üstlük rakipleri ile karşılaştırdığımız zaman fiyat olarak da daha avantajlı.

kesinlikle hocam fiyat olarak bayagı avantajlı rakiplerine göre . ve yine katılıyorum spor otomobil bu şeklde olur . digerleri lüx araç sınıfına giriyor
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meego 3 yıl
gerçek spor otomobil bencede bu.
Para çıksa ilk alacağım araçların başında geliyor. Süper yol tutuş ve performans verilerine sahip üstüne üstlük rakipleri ile karşılaştırdığımız zaman fiyat olarak da daha avantajlı.
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kadirirdem 3 yıl
önden fazla değilde arkadan ve içten güzel tabi el freni'nin yeri yanlış...
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