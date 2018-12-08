Nissan Leaf E-Plus, CES fuarında tanıtılacak

Nissan'ın geçtiğimiz hafta Los Angeles Otomobil Fuarı'nda yeni uzun menzilli Leaf E-Plus'ı sergilemesi bekleniyordu ancak, eski CEO'sunun karıştığı olaylar yüzünden bu gerçekleşmedi. Şimdi ise şirketin büyük bataryalı Nissan Leaf'i önümüzdeki ay Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sahneye çıkaracağı bildiriliyor.

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Alman Electrive sitesinin haberine göre, Nissan kısa süre önce bayilerine Leaf'in 60 kWh'lik versiyonunun ya da Leaf E-Plus'ın önümüzdeki ay CES fuarında tanıtılacağını söyledi. 2019 Tüketici Elektroniği Fuarı, 8-11 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleşecek.

Daha fazla menzil sunacak daha hızlı şarj olacak

Tüm detayları öğrenebilmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek ancak 60 kWh gibi daha büyük batarya paketi sayesinde Nissan Leaf E-Plus'ın 362 km menzil değerine ulaşması güzel bir gelişme olacak. Buna karşın standart Leaf'in 241 km menzil sunduğunu belirtelim.

Leaf E-Plus ayrıca 150 beygirlik standart modele kıyasla 200 beygir güç üretebilen daha güçlü bir elektrik motoruna sahip olacak. Ayrıca 100 kW'a kadar şarj hızı sunan yükseltilmiş CHAdeMO (Japon hızlı şarj standardı) sayesinde daha hızlı şarj edilebileceği de gelen haberler arasında.

https://www.electrive.net/2018/12/04/exklusiv-60-kwh-leaf-kommt-ohne-fluessigkeitskuehlung/?fbclid=IwAR0vwBk93Bt93JYLouNlhdQFmSXgtwlbmLc94amYqFTm10-Ge9wwCN9qWI8