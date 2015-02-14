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Nissan gece parıldayan yeni Leaf modelini tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,2b
1
37
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Nissan gece parıldayan yeni Leaf modelini tanıttı
Nissan elektrikli otomobili Leaf'ın ilginç bir modelini geçtiğimiz günlerde yayınladığı video ile tanıttı. Yeni model gün ışığı boyunca morötesi ışınları emerken hava karardığında ise neonları anımsatan bir görüntüyle parıldıyor. Maksimum 10 saat boyunca parıldayan aracın Starpath adı verilen yüksek teknoloji organik bir madde ile kaplandığı belirtildi, bu madde ise 25 yıl boyunca görevini yerine getirebiliyor.
Geceleri aracın görünürlüğünü arttıran teknoloji morötesi ışınlar dışında ekstra bir enerji tüketmiyor ve gece olduğunda aracı güzel bir görünüme kavuşturuyor. Nissan teknolojinin yalnızca demo olduğunu ve seri üretime geçilmeyeceğini açıklasa da geceleri aracı radyoaktif bir madde görünümüne sokan bu teknolojinin videosunu yayınladı.

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celil4334 4 yıl
Fosforlu cevriye
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doctor_bey 4 yıl
Fotoğrafta oyuncak gibi durmuş yav
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ceo-tr 4 yıl
bunun üstüne anahtarla isim yazıp gece parlıyormu diye bakarlar.
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udmexpert 4 yıl
super buluş valla
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Arka Destroyer 4 yıl
Tam keko arabasi
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panthera52 4 yıl
Seri üretime geçilmeyeceğini söyleyip, video yayınlamak "biz aslında yapıyoruz ama sizlere satmayacağız, yapabildiğimizi görün." demek değil midir?

Neden bu tür bir şeye kalkışırlar, bilemiyorum.
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Fenomenon 4 yıl
uzaylı gibi duruyor :)
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Gece772 4 yıl
Güzel fikir
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kizashi 4 yıl
Leaf yeni tanıtılan bir model değil,ancak herkes haberdeki boya teknolojisi yerine arabanın tipinden bahsetmiş.

Görünüşe önem veren bir milletiz.
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santhora 4 yıl
Seri üretime geçmeyecekse neden tanıtırlar anlamıyorum bu işi.
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kankaytsn 4 yıl
2003 model 147'mizde de buna benzer renk vardı. Gündüzleri yeşil hava kararınca gri
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zgbayraktar 4 yıl
+ - ye ne oldu nereye gitmiş
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ersin86 4 yıl
Kazalı araçlarda aynı boya temin edilemezse geceleri lego görünümlü bir arac olur herhalde.
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D-NZ-93 4 yıl ersin86
ersin86
Kazalı araçlarda aynı boya temin edilemezse geceleri lego görünümlü bir arac olur herhalde.

Basacaktım artıyı ama artı eksi yok olmuş
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bestofMd 4 yıl
Özellik güzel fakat tasarım kötü
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