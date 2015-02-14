Nissan gece parıldayan yeni Leaf modelini tanıttı

Nissan elektrikli otomobili Leaf'ın ilginç bir modelini geçtiğimiz günlerde yayınladığı video ile tanıttı. Yeni model gün ışığı boyunca morötesi ışınları emerken hava karardığında ise neonları anımsatan bir görüntüyle parıldıyor. Maksimum 10 saat boyunca parıldayan aracın Starpath adı verilen yüksek teknoloji organik bir madde ile kaplandığı belirtildi, bu madde ise 25 yıl boyunca görevini yerine getirebiliyor.

Geceleri aracın görünürlüğünü arttıran teknoloji morötesi ışınlar dışında ekstra bir enerji tüketmiyor ve gece olduğunda aracı güzel bir görünüme kavuşturuyor. Nissan teknolojinin yalnızca demo olduğunu ve seri üretime geçilmeyeceğini açıklasa da geceleri aracı radyoaktif bir madde görünümüne sokan bu teknolojinin videosunu yayınladı.