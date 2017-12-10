Nissan'dan atık bataryaları kullanıma sokan enerji depolama çözümü: xStorage

Japon otomobil üreticisi Nissan'ın 2010 yılında piyasaya sürdüğü elektrikli otomobili Leaf, bugüne kadar 100.000 adetin üstünde satışa ulaşmayı başardı. Tabi 7 yılı aşkın bir süredir satılan otomobilin ilk sahipleri artık elektrikli otomobillerinin bataryalarından ilk günkü gibi verim alamadıklarından şikayet ediyor. 30kWh'luk bataryaya sahip olan Nissan Leaf'lerin yıpranan bataryası yeni model bir bataryanın yüzde 70-80'i kadar performans gösterebilirken bu performans düşüşü hızlı şarj ve aracın hızlanma yeteneğinde de gözle görülür bir gerilemeyi beraberinde getiriyor.





Tabi aslında bu performans kaybı sadece Nissan'ın elektrikli otomobillerinde meydana gelen bir problem değil. Elektrikli otomobillerin bataryalarında kullanılan lityum-iyon pillerde zamanla performans düşüşleri yaşanırken uzmanlar, elektrikli otomobillerin bataryalarının bir süre sonra değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Değiştirilen bataryalar ise ileride başka bir sorunu gündeme getirebilir. Kanada'daki pil geri dönüşüm şirketi Li-Cycle'ın CEO'su Ajay Kochhar'a göre elektrikli otomobil pazarı bu hızla büyümeye devam ederse 2030 yılında 11 milyon ton atık batarya ile karşı karşıya kalabiliriz. Nissan'ın yeni enerji depolama çözümü xStorage ise hem atık batarya sorununu hem de fazladan üretilen enerjinin depolanmasını sorununu aynı anda çözebilir.





Elektrikli Otomobil Bataryaları Kullanılacak

İrlanda merkezli elektrik ekipmanları üreticisi Eaton şirketi ile iş birliği yapan Nissan, xStorage depolama birimlerinden elektrikli otomobillerden çıkarılan bataryaları kullanmayı planlıyor. Elektrikli otomobiller için yeterli olmayan düşük performanslı bataryaların, daha az performansa ihtiyaç duyan enerji depolama birimlerinde kullanılabileceğini belirten Nissan; evlerde ve işletmelerde kullanılabilen xStorage isimli enerji depolama birimlerinde Nissan Leaf'lerden çıkarılan bataryaların yer aldığını vurguluyor. Böylece şirket uzun süredir çeşitli çalışmaların yapıldığı enerji depolama ekipmanları pazarına adım atarken elektrikli otomobil bataryalarına da ikinci bir kullanım ömrü veriyor.





Nissan'ın konutlara yönelik tasarladığı küçük ölçekli xStorage Home sistemi Tesla'nın konutlardaki fazla enerjinin depolanması için sunduğu Powerwall'lara benziyor. Nissan'ın açıklamasına göre çatıdaki güneş panelleri ve elektrik şebekesine entegre bir şekilde çalışan xStorage Home sistemini mutfaktaki küçük bir rafa yerleştirmek mümkün. Elektrik şebekesi veya güneş panellerinden gelen ve kullanılmayan fazla enerjiyi depolayan sistemlerde standart depolama kapasitesi 4.2kWh olarak belirlenmiş durumda. Bunun yanı sıra Nissan, kullanıcılara 6 kWh'luk ve 7.5 kWh'luk depolama seçenekleri de sunuyor.





Amsterdam Arena'da da Kullanılıyor

İşletmeler ve daha büyük ölçekli tesisler için üretilen sistemlerin enerji depolama kapasitesi ise haliyle konutlarda kullanılan xStorage sistemlerine kıyasla daha fazla. Nissan işletmeler için kurulan xStorage sistemlerinin 4-5mWh'luk depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor. Nissan'ın bu sisteminin en başarılı çalışır örneği ise Hollanda'da bulunan ve konserler ve futbol müsabakalarına ev sahipliği yapan Amsterdam Arena. Amsterdam Arena'da kullanılan xStorage sistemi 4mWh'luk enerji depolarken stadyumun kullanılmadığı günlerde bu enerji çevredeki konutlara yönlendiriliyor.





Geçtiğimiz aylarda Norveç'in Oslo şehrinde gerçekleştirilen etkinlikte Nissan xStorage sistemlerinin yakın tarihte Avrupa pazarında satışa sunulacağını duyurmuştu. xStorage Home için henüz sadece İngiltere'den, Eaton şirketi aracılığıyla sipariş verilebiliyor. 4.2kWh depolama kapasitesine sahip olan xStorage Home sisteminin fiyatı ise 4943 euro olarak belirlenmiş durumda.