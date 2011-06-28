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Nokia, 1 GHz işlemcili Cindy, Fate, Helen ve Zeta kod adlı telefonlar mı hazırlıyor?

7 yıl
9,1b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce MeeGo 1.2 Harmattan işletim sistemli N9 ile C serisi yeni modellerinin lansmanını yapan Nokia'nın, N5 modeline ait olduğu öne sürülen fotoğrafların yayınlanmasının ardından bugün karşımıza Cindy (Nokia 600), Fate (Nokia 500), Helen (Nokia 700) ve Zeta (Nokia 701) kod adlı telefonlara ait olduğu iddia edilen teknik özellik listeleri internete sızdırıldı.

Dört telefonun da ortak özelliği 1 GHz saat hızında çalışan işlemciyi büntelerinde barındırmaları. Genç kitlenin hedef alındığı belirtilen, eğlence odaklı Nokia ''Cindy'', 3.2-inç boyutunda AMOLED ekrana, 5 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, NFC desteğine ve dahili FM radyo antenine sahip. Cindy ile beraber Skype, Youtube, Shazam, F-Secure gibi uygulamalar önceden yüklü şekilde geliyor.

Nokia ''Fate'' uygun fiyatıyla ve sunduğu performansıyla ön plana çıkabilir. Görüldüğü kadarıyla telefon, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera ile 1 GHz'lik işlemciye sahip olacak. Ancak telefonun NFC desteği bulunmuyor.

Nokia C7'nin yeni varisi olacağı belirtilen ''Helen'' Symbian Belle işletim sistemini kullanıyor, 3.5-inç boyutunda CBD (Clear Black Display), 8 megapiksel kamera özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Listedeki son telefon olan Nokia Zeta ise incelik konusunda iddialı. Zeta'nın şu ana kadar üretilmiş en ince akıllı telefon olduğu ileri sürülüyor. Telefonun özellikleri arasında 3.2-inç boyutunda AMOLED ekran, NFC desteği ve Symbian Belle işletim sistemi göze çarpıyor.
Nokia Helen, Zeta, Cindy ve Fate hakkında kesin yargılara varmamız için çok erken. Her zamanki gibi verilen bilgilerin tutarlı olmasını diliyoruz.

http://www.flashfly.net/wp/?p=3862 Yorum Yaz
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Klasör.:X:. 7 yıl
Nokia hbaerleri uçuyor bu aralar...
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snbrk 7 yıl
nokia helen ne ya? yakında çift çekirdekli 1.5 ghz işlemcili, 1,5 gb ramlı, 32 gb dahili hafızalı ve micro sd soketli, aliminyumdan yapılmış 7.2mm'lik S40 (!) işletim sistemli bi telefon çıkar. Adı da Nokia Ayşe olur :D
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Mr. Jingles 7 yıl
1 GHz işlemci dediğine göre muhtemelen Cortex A8 CPU olacak. Anlaşılan Nokia MeeGo ve Symbian için ortak bir donanım belirlemiş olabilir. Belki N9'da kullandığı OMAP3630'u bu cihazlarda da görebiliriz. Fakat bu SoC'un eksi tarafı içerisinde bulunan zayıf GPU'su. Bu cihazlarda BCM2727 kullanmadığı takdirde HDMI ve USB OTG gibi özellikler bulunmayacak.
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DarkEnergy 7 yıl
Symbian'in yuksek donanimda nasil olacagini merak ediyordum guzel oldu bu haber.
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Xtracer 7 yıl
bu nokiayı türkiyeye benzetiyorum ben..avrupa ülkelerinden birkaç yıl geride yaşıyoruz ya aynen öyle.
yaw nokia haricindeki çoğu firma bir alt segmentindeki modele göre acaba nasıl daha iyi bir alet yaparız diye didinip duruyor.bu nokia ilk 1 ghz hızında telefon çıkarıyor ama bu seferde ekrandan,ekran boyutundan kameradan felan kısıyor.anlamak çok zor gerçektende..4 inç ekranları yetersiz görüp 4.3 ekran ve süper amoled plus görüntü kalitesine çift çekirdek işlemci ile güç veren firmalar varken nokianın tasarladığı bu yeni model yine komik ve aldatmaca olmuş.
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ezimuse 7 yıl
ilk resimde 5MB camera yazmışlar :D
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ınfiniti red bull racing 7 yıl
bunlar orta sınıf modeller olarak üretilebilir. bu donanımla ve symbian işletim sistemiyle üst sınıf olamazlar. tabi nokia akıllara zarar bir cinlik yapmazsa.
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musti545 7 yıl
bu ne nokıa ne yapmay çalışıyor her gün yeni bir model
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TsG 7 yıl
"Belle" zaten Symbian^3'ün PR3.0 güncellemesinin kod adı. Mevcut Symbian^3 telefonlara da kurulabilecek. N8, C7 gibi...
.
Ama donanım olarak N8'den daha üstün olacak bu cihazlar, zira 1Ghz. Ayrıca N8 ilk Symbian^3 denemesiydi, karşılaşılan sorunlar yeni modellerde giderilmiş ve güncellenmiş olacaktır.
.
1Ghz'lik Symbian Belle telefonları kullanıcıların symbian önyargılarını kıracaktır...
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meego 7 yıl
Hala symbiandan bahsediyor nokia, önlerindenki altın yumurtlayan linux tabanlı meegoyu öldürüyorlar ihtiyarlanmış hiç bir özelligi kalmayan symbiana devam ediyorlar.
Bu şirketin ilerde batmaması elde degil.
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séquestre 7 yıl
Nokia durmadan yeni model üretiyor tek ürün üretip yüksek performans ve kaliteli üretse daha iyi.
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knnkpln 7 yıl
Nokia bu özellikteki telefonlara gider symbian işletim sistemi koyar telefonun içine eder.
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yunuss.10 7 yıl
Gerçek olduğunu sanmıyom
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