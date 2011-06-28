Nokia, 1 GHz işlemcili Cindy, Fate, Helen ve Zeta kod adlı telefonlar mı hazırlıyor?

Kısa bir süre önce MeeGo 1.2 Harmattan işletim sistemli N9 ile C serisi yeni modellerinin lansmanını yapan Nokia'nın, N5 modeline ait olduğu öne sürülen fotoğrafların yayınlanmasının ardından bugün karşımıza Cindy (Nokia 600), Fate (Nokia 500), Helen (Nokia 700) ve Zeta (Nokia 701) kod adlı telefonlara ait olduğu iddia edilen teknik özellik listeleri internete sızdırıldı.

Nokia Helen, Zeta, Cindy ve Fate hakkında kesin yargılara varmamız için çok erken. Her zamanki gibi verilen bilgilerin tutarlı olmasını diliyoruz.

http://www.flashfly.net/wp/?p=3862

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Dört telefonun da ortak özelliği 1 GHz saat hızında çalışan işlemciyi büntelerinde barındırmaları. Genç kitlenin hedef alındığı belirtilen, eğlence odaklı Nokia ''Cindy'', 3.2-inç boyutunda AMOLED ekrana, 5 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, NFC desteğine ve dahili FM radyo antenine sahip. Cindy ile beraber Skype, Youtube, Shazam, F-Secure gibi uygulamalar önceden yüklü şekilde geliyor.Nokia ''Fate'' uygun fiyatıyla ve sunduğu performansıyla ön plana çıkabilir. Görüldüğü kadarıyla telefon, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera ile 1 GHz'lik işlemciye sahip olacak. Ancak telefonun NFC desteği bulunmuyor.Nokia C7'nin yeni varisi olacağı belirtilen ''Helen'' Symbian Belle işletim sistemini kullanıyor, 3.5-inç boyutunda CBD (Clear Black Display), 8 megapiksel kamera özelliklerini bünyesinde barındırıyor.Listedeki son telefon olan Nokia Zeta ise incelik konusunda iddialı. Zeta'nın şu ana kadar üretilmiş en ince akıllı telefon olduğu ileri sürülüyor. Telefonun özellikleri arasında 3.2-inç boyutunda AMOLED ekran, NFC desteği ve Symbian Belle işletim sistemi göze çarpıyor.