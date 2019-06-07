Nokia 2.2 duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı

Alt seviye akıllı telefon segmentinde sürekli yeni model çıkararak pazar payını büyütmeye çalışan HMD Global yeni bir Nokia telefonu ile karşımızda. Nokia 2.2 modeli hem uygun fiyat hem de Android One programıyla dikkat çekiyor.

Nokia 2.2 özellikleri ve fiyatı

5.7 inçlik LCD ekranında 1280x720 piksel çözünürlük sunan Nokia 2.2 modeli çentikli bir tasarıma sahip. Son dönemin tasarım trendini yakalamış olsa da segmentine göre haliyle nispeten kalın çerçeveler sunuyor. Yan kısımda atanmış bir Google Assistant tuşu mevcut.

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Modele 4 çekirdekli MediaTek Helio A22 yonga setinden güç alıyor. 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi ve 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi seçenekleri mevcut. Arka kamera 13MP çözünürlüğünde iken ön kamera da 5MP çözünürlüğünde.

3000mAh kapasiteli batarya çıkarılabilir tarzda hazırlanmış. Böylece batarya verimliliğini kaybettiğinde değiştirme imkânı sunulmuş. Ayrıca renkli kapak seçenekleri de mevcut. Android One telefonu olduğu için iki büyük güncelleme garantisi var. Nokia 2.2 için 99 Avro başlangıç fiyatı belirlendi.