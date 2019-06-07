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Nokia 2.2 duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı

Giriş seviyesinde tatmin edici donanıma sahip bir Android One cihazı arayanlar için Nokia 2.2 akıllı telefon modeli geldi. Nokia 2.2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alt seviye akıllı telefon segmentinde sürekli yeni model çıkararak pazar payını büyütmeye çalışan HMD Global yeni bir Nokia telefonu ile karşımızda. Nokia 2.2 modeli hem uygun fiyat hem de Android One programıyla dikkat çekiyor.

Nokia 2.2 özellikleri ve fiyatı

5.7 inçlik LCD ekranında 1280x720 piksel çözünürlük sunan Nokia 2.2 modeli çentikli bir tasarıma sahip. Son dönemin tasarım trendini yakalamış olsa da segmentine göre haliyle nispeten kalın çerçeveler sunuyor. Yan kısımda atanmış bir Google Assistant tuşu mevcut.

Ayrıca Bkz. "Avrupa Birliği kendi işlemcisine çok yakın"

Modele 4 çekirdekli MediaTek Helio A22 yonga setinden güç alıyor. 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi ve 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi seçenekleri mevcut. Arka kamera 13MP çözünürlüğünde iken ön kamera da 5MP çözünürlüğünde.

3000mAh kapasiteli batarya çıkarılabilir tarzda hazırlanmış. Böylece batarya verimliliğini kaybettiğinde değiştirme imkânı sunulmuş. Ayrıca renkli kapak seçenekleri de mevcut. Android One telefonu olduğu için iki büyük güncelleme garantisi var. Nokia 2.2 için 99 Avro başlangıç fiyatı belirlendi.

 

https://9to5google.com/2019/06/06/nokia-2-2-goes-official-for-e99-w-android-one-removable-battery-assistant-button/ Yorum Yaz
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kartal172 4 gün en beğenilen madmahmutd
Sonra beyin göçü
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madmahmutd 4 gün
99 euroluk telefon 1000 tl'ye gelir artık.
Kuruyemişçiye gidip antep, badem filan alsam 100 tl eder yav
2 Yanıt Yanıtla +11
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Glorfindel1907 4 gün
Abi fiyata bak şaka gibi ya bizde 100TL olduğunu düşünün şunun

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1 Avatar
DH Misafiri 1 gün
senin gibi insanlar olmasa belki şu telefonu 100 tlye alabilirdik cahil
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The white warrior 3 gün
Bataryası çıkarılabiliyormuş
youtu.be/...
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jasonw 3 gün
Bu telefonu yurt dışından alıp üstüne birde 600 kağıt kayıt bedeli ödemek... İşte yeni Türkiye...
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zotacing 4 gün
99 Euro yani 99 para birimi için idare eder.
Türkiye'ye fabrika çekiş fiyatı çıplak 55 Euro olarak girse bile; 999TL civarı bir fiyattan giriş yapar.
999TL'yi çöpe atmak isteyen de alır.
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Askaparta 4 gün
Giriş için girilir.
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Mr. Jingles 4 gün
Düşünsenize bu telefonu 100 liraya aldığınızı. Düşündükten sonra küfür ettiniz değil mi?
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dreamblue35 4 gün
nokia 9 bekliyoruz gel artık :)
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Şeref60 4 gün yeni yorumcu
Ölüden hayır beklemek gibi birşey
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KURTum 4 gün
Tüm Kullanıcıların yüzde 90 ının işini görür. Fiyatta iyi olursa iş yapar
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Şeref60 4 gün yeni yorumcu
Nokia çıkış arıyor
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Yklcc1903 4 gün
Doğru
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