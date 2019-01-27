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Android Oreo güncellemesi Nokia 2 modelinin performansını düşürecek

Giriş seviyesi Nokia 2 modeli Android Nougat 7.1.1 sürümüyle kutudan çıkmıştı. Cihazın Android 8 Oreo güncellemesi alacağı ancak bunun performansı etkileyebileceği söylendi.
3 ay
3,1b
1
7
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Android Oreo güncellemesi Nokia 2 modelinin performansını düşürecek
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Nokia 2 isimli akıllı telefon giriş seviyesinde uygun fiyatlı bir model olarak 2017 yılında piyasaya çıkmıştı. 1 GB RAM, 8 GB hafıza ve Snapdragon 212 gibi mütevazı donanımına rağmen Android Nougat işletim sistemine sahip. Firma tarafından gelen bilgiler cihazın Android 8 Oreo güncellemesi alacağını gösteriyor.

Güncelleme cihazın performansını etkiliyor

Nokia 2 modeli tanıtıldığında Google'ın düşük donanımlı akıllı telefonlar için geliştirdiği Android Go işletim sistemi tam olarak yayılmıştı. Cihaz Android Go ile daha optimize olarak çalışabilirdi. Kullanıcılar da bu yönde isteklerini belirttiler ama HMD Global yöneticisi yaptığı açıklamayla normal Android sürümüne sahip cihazın Go versiyonuna çevrilemeyeceğini söyledi.

Nokia, Google ve Qualcomm ile ortaklaşa çalışarak Oreo güncellemesini hazırlamış. Ancak güncelleme cihaza bazı performans sorunları yaşatıyor. Juho Sarvikas isimli yönetici, kullanıcıların önünde iki seçenek olduğunu belirtti. Kullanıcılar ya Nougat sürümünde kalıp daha iyi arayüz performansını seçecekler ya da Oreo güncellemesini yaparak yeni özelliklerden faydalanacaklar.
Ayrıca Bkz. "BOE, AMOLED ekran üretiminde LG'yi geçerek Samsung'u yakaladı"

Oreo sürümünün getirdiği fazladan sistem yükü görünen o ki Nokia 2'yi etkilemiş. Kullanıcılar bu iki seçenek arasında karar vermek zorunda kalacak. Güncellemenin yakın bir tarihte Nokia web sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.


https://www.gizmochina.com/2019/01/26/android-oreo-update-will-affect-nokia-2-performance/ Yorum Yaz
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MS4343 3 ay en beğenilen
Giriş seviyesi derken, "cehennemin dibine girişi" kastediyorlar herhalde?

Şu telefona kim 1000 TL verir? (Evet, "hepsiburada" da biraz daha ucuz)

Giriş seviyesi derken, "cehennemin dibine girişi" kastediyorlar herhalde?Şu telefona kim 1000 TL verir? (Evet, "hepsiburada" da biraz daha ucuz) ...
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Whippoorwill 3 ay
Her şeye rağmen ortada bir yanlış var. Bu cihaz ne kadar uygun fiyatlı olursa olsun satarken verilen 2 yıl güncelleme alma sözü yalan olmamalı. Şimdi bu cihazı kullanan birisi herhangi bir şeyden vazgeçmek zorunda bırakılıyor. Bu adil değil.
Her şeye rağmen ortada bir yanlış var. Bu cihaz ne kadar uygun fiyatlı olursa olsun satarken verilen 2 yıl güncelleme alma sözü yalan olmamalı. Şimdi bu cihazı ...
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intel7mix 3 ay
Bu cihazı alanlar zaten ayrı dünya, birde güncelleme bekliyorlar oda daha ayrı dünya.
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MS4343 3 ay en beğenilen
Giriş seviyesi derken, "cehennemin dibine girişi" kastediyorlar herhalde?

Şu telefona kim 1000 TL verir? (Evet, "hepsiburada" da biraz daha ucuz)

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yorumculuklar 3 ay
Bu seçenekler zaten her zaman kullanıcı insiyatifindedir, sanki lütuf edip vermişler gibi... Komedi ya
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Whippoorwill 3 ay
Her şeye rağmen ortada bir yanlış var. Bu cihaz ne kadar uygun fiyatlı olursa olsun satarken verilen 2 yıl güncelleme alma sözü yalan olmamalı. Şimdi bu cihazı kullanan birisi herhangi bir şeyden vazgeçmek zorunda bırakılıyor. Bu adil değil.
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Mr. Jingles 3 ay
Pie sürümünü Android Go olarak vermeliler. En azından daha hızlı ve stabil çalışmış olur.
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Spider_hip 3 ay
Bu kadar düşük modellerde son versiyon android takıntısına girmemek lazım zaten.
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smart1978 3 ay Spider_hip
Bu derecede dusuk donanimla verme takintisi Snapdragon 212 ve serisi giris seviyesi alti cihazlarla Nokia fena cuvallamistir. Giris seviyesi Snapdragon 4xx serileridir.
Boyle olacagi belli idi.
Guncel Android demek bircok acidan yenilikleri ve ozellikleri de getirmesi demektir daha iyi guvenlik API destegi vs.. OIay sadece performans meselesi degildir guncel kalmadan kasit.
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