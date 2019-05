Android Oreo güncellemesi Nokia 2 modelinin performansını düşürecek

Nokia 2 isimli akıllı telefon giriş seviyesinde uygun fiyatlı bir model olarak 2017 yılında piyasaya çıkmıştı. 1 GB RAM, 8 GB hafıza ve Snapdragon 212 gibi mütevazı donanımına rağmen Android Nougat işletim sistemine sahip. Firma tarafından gelen bilgiler cihazın Android 8 Oreo güncellemesi alacağını gösteriyor.

Güncelleme cihazın performansını etkiliyor

Nokia 2 modeli tanıtıldığında Google'ın düşük donanımlı akıllı telefonlar için geliştirdiği Android Go işletim sistemi tam olarak yayılmıştı. Cihaz Android Go ile daha optimize olarak çalışabilirdi. Kullanıcılar da bu yönde isteklerini belirttiler ama HMD Global yöneticisi yaptığı açıklamayla normal Android sürümüne sahip cihazın Go versiyonuna çevrilemeyeceğini söyledi.

Nokia, Google ve Qualcomm ile ortaklaşa çalışarak Oreo güncellemesini hazırlamış. Ancak güncelleme cihaza bazı performans sorunları yaşatıyor. Juho Sarvikas isimli yönetici, kullanıcıların önünde iki seçenek olduğunu belirtti. Kullanıcılar ya Nougat sürümünde kalıp daha iyi arayüz performansını seçecekler ya da Oreo güncellemesini yaparak yeni özelliklerden faydalanacaklar.

Oreo sürümünün getirdiği fazladan sistem yükü görünen o ki Nokia 2'yi etkilemiş. Kullanıcılar bu iki seçenek arasında karar vermek zorunda kalacak. Güncellemenin yakın bir tarihte Nokia web sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.

