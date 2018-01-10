Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia 2 Türkiye satış fiyatı belli oldu

Nokia 2'nin Türkiye satış fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Giriş seviyesi özelliklere sahip ve yakın zamanda Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak Nokia 2'nin Türkiye satış fiyatı:
1 yıl
5b
1
48
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia 2 Türkiye satış fiyatı belli oldu
Tam Boyutta Gör

HMD Global tarafından Nokia markası kullanılarak üretilen düşük özelliklere sahip Nokia 2 modelinin Türkiye satış fiyatı belli oldu.

Nokia 2 özellikleri            

Giriş seviyesine hitap eden Nokia 2’nin tanıtımı Ekim ayının sonunda yapılmıştı. Nokia 2, 5 inç büyüklüğünde, 720p çözünürlüğünde LTPS bir ekrana sahip. Koruma teknolojisi olarak Corning Gorilla Glass 3 tercihinde bulunulmuş.

Performans özellikleri bir hayli düşük olan telefona Snapdragon 212 işlemcisi güç veriyor. İşlemciye Adreno 304 GPU, 1 GB RAM ve 8 GB dâhili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart desteği ile hafızayı genişletebilmek mümkün.

Nokia 2 Türkiye satış fiyatı belli oldu

Arkada 8 MP, önde 5 MP kameranın bulunduğu Nokia 2’de 4100 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. Firma tarafından paylaşılan verilere göre bu batarya, iki gün kullanım ömrü sunuyor. Telefonun özelliklerine baktığımızda da tek tatmin edici özelliğinin büyük batarya hacmi olduğunu söyleyebiliriz. Kutudan Android 7.1.1 yüklü olarak çıkan Nokia 2 için Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlanacak.

Nokia 2 fiyatı

Nokia 2, Türkiye satış fiyatı 699 TL olarak belirlendi. Ocak ayı bitmeden satışa sunulacak. Nokia 2, yurt dışında 99 dolara satılıyor. Telefonun özelliklerini ve yurt dışı satış fiyatını düşündüğümüzde ülkemizdeki 699 TL’lik satış fiyatının bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fashionality 1 yıl en beğenilen
yurtdisinda 99 dolar, Turkiye'de 849 lira... ondan sonra da bir ton kanun cikarin yurtdisindan telefon alamamamiz icin... yok iki senede bir pasaporta isleteceksin, yok pasaport son 6 ay icinde yurt disina cikmis olacak falan filan... sonra koy trt vergisini, koy otv'yi, koy kdv'yi binin vatandasin sirtina... hani vergiler bir yana saticilar da yuksek kar marjiyla milletin kanini emiyor...
yurtdisinda 99 dolar, Turkiye'de 849 lira... ondan sonra da bir ton kanun cikarin yurtdisindan telefon alamamamiz icin... yok iki senede bir pasaporta isletece...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +67
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JabbaWockeeZ 1 yıl
99 dolarlık telefon nasıl bu fiyata satılabiliyor?
99 dolar= 380 tl desek kabaca
-380tl +100tl vergi = 480tl
-480tl+ 100tl zart parası = 580tl
-580tl+ 100tl zurt parası = 680tl
-680tl + 100tl bayi kârı = 780 tl
Yani 380 tllik telefona vergisini zartını zurtunu osunu busunu eklesek bile 750 780 falan edebiliyor ben anlamadım bu işi.
99 dolarlık telefon nasıl bu fiyata satılabiliyor?99 dolar= 380 tl desek kabaca-380tl +100tl vergi = 480tl-480tl+ 100tl zart parası = 580tl-5...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 1 yıl
599 TL girmesi gereken fiyat. Bu paraya bile değmez ama ülke şartları malum...
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aykut.. 1 yıl
Ram 1 değil 1,5 olsaydı tam babaya alıncak telefon olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lg02561 1 yıl
donanım özelliklerine baktım önce lan bu ne dedim. kimbilir kaç yıl öncenin haberi niy hortlatmışlar? baktım ocak 2018 diyor. nokia ya sevgilerimi iletiyorum ve hayır diyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eP_362 1 yıl
Biraz bekleyip 849 TL'den 699'a çekmişler ama yine olmamış. Ederi maksimum 499 TL.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bursalı963 1 yıl eP_362
eP_362
Biraz bekleyip 849 TL'den 699'a çekmişler ama yine olmamış. Ederi maksimum 499 TL.

aynen biraz daha beklesinler bencede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
1 e 8,5 oran iyi kazandırır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Uyuz eşşek turkiye topraklarina girince safkan ingiliz atı muamelesi goruyor .Fiyata gore Ozelliklerine bakinca batarya haric kaldir cope at ..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 1 yıl
Tuşlu telefon kullanan ama "torunumun fotoğrafı telefonumda olsun benim de" diyen dedelerimiz ninelerimiz büyüklerimiz için fiyatı yüksek olsa da tercih edilebilecek bir cihaz.
ama ben bu tür cihazlar yerine SAMSUNG alternatiflerini öneriyorum. Çünkü büyüklerimizin çevresinde ağırlıklı samsung kullanıcıları olup envai çeşit soru ve sual'den kurtulmuş oluyorsunuz
"Evladım bunun kamerası nasıl açılıyordu" vb soruları çevrelerine sorarlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-3BBA706A6 1 yıl
Bence ucuz olmuş 999 $ gibi düşünüp fiyat verselerdi...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T Square 1 yıl
1Gb ram fazla olmuş 0.75 Gb yapsaydınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mahmah 1 yıl
8 güncellemesiyle go sürümüne geçeceği söyleniyor o zaman hız problemi olmaz. Zaten dede nene telefonu ama fiyat saçma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gravaze 1 yıl
Bu telefonun hitap ettiği kitle baz alındığında tam manasıyla on numara bir fiyat bandına oturtmuşlar. Zira bu cihazı muhtemelen malum bir operatör hatta ek verecek ve bu fiyata getirmelerinin sebebi güzel kar etmeyi düşünmeleri, yoksa kendileri de biliyordur bu cihazın bu paraya perakendede satmayacağını ancak bilmeyen bir ton insan var ve fatura yatırmaya geldiğinde avlanmaya çok müsaitler. ayda 80 liraya 1 sene taahhütle, 40 liraya 2 sene taahhütle on numara okuturlar zira cebinden çıkarıp da telefona nakit verebileceği parası olmayan ve olaylardan hakkında fikri olmayan insan çok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4985 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Popüler, MPopüler ve
7 etiket daha hmd global nokia 2 nokia 2 özellikleri nokia 2 fiyatı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Kodak, geliri paylaşacağınız bir sanal madencilik sistemi üzerinde çalışıyor 1 yıl Bu robota sarılın ve uyuyun 1 yıl Dokunmatik ekranlı Lenovo akıllı hoparlörü duyuruldu 1 yıl Dell ultra ince monitörlerini duyurdu 1 yıl Bu telefon kılıfı uçuyor 1 yıl AMD Ryzen efsanesi tam gaz | Ryzen 2 geliyor, Ryzen'lar ucuzluyor 1 yıl LG G7'nin özellikleri sızdı: OLED ekran, Snapdragon 845 ve 6 GB RAM 1 yıl 2017'de Türkiye'de ne kadar elektrikli ve hibrit otomobil satıldı? 1 yıl Samsung 2020 yılına kadar tüm ürünlerine yapay zeka entegre edecek 1 yıl Volkswagen’dan elektrikli otomobiller için önemli adım 1 yıl Lenovo Mirage Solo: Daydream uyumlu ilk bağımsız VR gözlüğü 1 yıl Tesla sonunda güneş panelli çatı kiremiti üretimine başladı 1 yıl Yok böyle monitör l MSI dengeleri değiştirmek istiyor 1 yıl Anker'in Bluetooth şarj cihazı Alexa'yı otomobillere getiriyor 1 yıl Yanar döner SSD l Hyper X Fury SSD sürücü 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve Galaxy X'in tanıtılacağı tarih belli oldu 1 yıl Corvette'in elektriklisi geldi: Genovation GXE sahneye çıktı 1 yıl Lenovo’dan sağlık ölçümü yapan Moto Mod 1 yıl Sony bu yıl da OLED, HDR ve Android televizyonlar piyasaya sürecek 1 yıl Lenovo sanal gerçeklik kamerası Mirage’ı duyurdu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nokia 2 Türkiye satış fiyatı belli oldu Sonraki Project Linda ile Razer Phone dizüstüne dönüşüyor 1 yıl Qualcomm’un yeni Bluetooth yongası daha güçlü ve daha tasarruflu 1 yıl TP-Link Deco M5 Wi-Fi Mesh incelemesi "Kör nokta kalmayacak" 1 yıl GoPro sürpriz bir kararla Drone pazarından çekiliyor 1 yıl Oculus Go üretimi Xiaomi’ye emanet 1 yıl Nucleum ile cihazınız bağlantı merkezine dönüşsün 1 yıl Samsung’un son çeyrek faaliyet karı beklentisi 14 milyar dolar civarında 1 yıl Kia, UVO bilgi-eğlence sistemini Google Assistant ile uyumlu hale getirdi 1 yıl Türk bankaları dahil 200'den fazla bankacılık uygulamasında büyük risk 1 yıl Çılgın masaüstü bilgisayar l Predator Orion 9000 1 yıl SanDisk dünyanın en küçük 1 TB USB-C ve 256 GB USB 3.1 flaş sürücülerini tanıttı 1 yıl 14.000 mAh pile sahip MacBook Pro kılıfı duyuruldu 1 yıl Intel otonom sürüş için 2018'de önemli adımlar atacak 1 yıl Toyota'dan geleceğin otonom aracı l e-Palette 1 yıl Samsung'un uygun fiyatlı akıllı telefonu 2018 model Galaxy J2 Pro satışa sunuldu 1 yıl JP Morgan Chase CEO'sundan itiraf: ''Bitcoin'e dolandırıcılık dediğim için pişmanım'' 1 yıl NVIDIA'nın GeForce Now oyun akış hizmeti ücretsiz beta olarak kullanıma açıldı 1 yıl Üreticisi de kabul etti: Intel işlemcili bilgisayarlar yavaşlayacak! 1 yıl Yeni Renault Clio Türkiye’de üretilecek 1 yıl Microsoft'tan kritik hata: Meltdown ve Spectre yamaları sorunlu çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim