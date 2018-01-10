Nokia 2 Türkiye satış fiyatı belli oldu

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HMD Global tarafından Nokia markası kullanılarak üretilen düşük özelliklere sahip Nokia 2 modelinin Türkiye satış fiyatı belli oldu.

Nokia 2 özellikleri

Giriş seviyesine hitap eden Nokia 2’nin tanıtımı Ekim ayının sonunda yapılmıştı. Nokia 2, 5 inç büyüklüğünde, 720p çözünürlüğünde LTPS bir ekrana sahip. Koruma teknolojisi olarak Corning Gorilla Glass 3 tercihinde bulunulmuş.

Performans özellikleri bir hayli düşük olan telefona Snapdragon 212 işlemcisi güç veriyor. İşlemciye Adreno 304 GPU, 1 GB RAM ve 8 GB dâhili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart desteği ile hafızayı genişletebilmek mümkün.

Arkada 8 MP, önde 5 MP kameranın bulunduğu Nokia 2’de 4100 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. Firma tarafından paylaşılan verilere göre bu batarya, iki gün kullanım ömrü sunuyor. Telefonun özelliklerine baktığımızda da tek tatmin edici özelliğinin büyük batarya hacmi olduğunu söyleyebiliriz. Kutudan Android 7.1.1 yüklü olarak çıkan Nokia 2 için Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlanacak.

Nokia 2 fiyatı

Nokia 2, Türkiye satış fiyatı 699 TL olarak belirlendi. Ocak ayı bitmeden satışa sunulacak. Nokia 2, yurt dışında 99 dolara satılıyor. Telefonun özelliklerini ve yurt dışı satış fiyatını düşündüğümüzde ülkemizdeki 699 TL’lik satış fiyatının bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz.