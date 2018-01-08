Koreli operatör LG G7’nin ne zaman çıkacağını açıkladı

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LG’nin amiral gemisi serisi LG G serisinin devamı olacak ancak söylentilere göre LG G7 olarak adlandırılmayacak telefonun çıkış tarihini Güney Koreli bir operatör firması açıkladı.

Koreli haber kaynaklarından ET News’e açıklamalarda bulunan, ülkenin en popüler üç operatöründen SK Telecom, KT ve LG Uplus’ta çalışan bir yetkili “LG G7’yinin üretimi Mart ayında başlayacak. Piyasaya Nisan ayında çıkacağı konusunda LG ile anlaştık” dedi.

LG G7 ne zaman çıkacak?

Başka bir kaynak ise Güney Kore’de satışların 20 Nisan’da başlayacağını ve birkaç hafta sonra Avrupa ile Amerika’da kullanıcılar ile buluşacağını iddia etti.

Eğer iddialar doğru ise LG’nin takviminde bir aylık bir gecikme yaşanacak. LG G6, Şubat ayında MWC’de tanıtılmış, 10 Martta Kore pazarına girmiş ve ayın sonunda küresel satışlarına başlanmıştı.

Aralık ayında LG yöneticileri değişti. LG G7, LG Mobile’ın yeni başkanı Hwang Jeong-hwan ve teknolojiden sorumlu başkan Dr. Park Il-Pyung’un ilk amiral gemisi telefonu olacak. Aralık ayında göreve geldiklerini düşünürsek yeni amiral gemisi üzerinde pek etkilerinin olmadığını tahmin ediyoruz.

İsminin ne olacağını bilmediğimiz yeni LG amiral gemisi Snapdragon 845’ten güç alacak. Iris tarama ve OLED ekranın yer alacağı tahmin ediliyor. LG G6’yı ve önceki telefonların kronik sorunlarını göz ardı edersek LG G serisi telefonlar teknoloji dünyasına yenilikler katmayı başarmıştı.