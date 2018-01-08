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Koreli operatör LG G7’nin ne zaman çıkacağını açıkladı

Güney Kore'nin önde gelen operatör firmalarında çalışan bir yetkili, LG G7'nin ne zaman satışa sunulacağını açıkladı. LG'nin yeni amiral gemisi geçtiğimiz yıla göre rötar yapacak.
1 yıl
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Koreli operatör LG G7’nin ne zaman çıkacağını açıkladı
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LG’nin amiral gemisi serisi LG G serisinin devamı olacak ancak söylentilere göre LG G7 olarak adlandırılmayacak telefonun çıkış tarihini Güney Koreli bir operatör firması açıkladı.

Koreli haber kaynaklarından ET News’e açıklamalarda bulunan, ülkenin en popüler üç operatöründen SK Telecom, KT ve LG Uplus’ta çalışan bir yetkili “LG G7’yinin üretimi Mart ayında başlayacak. Piyasaya Nisan ayında çıkacağı konusunda LG ile anlaştık” dedi.

LG G7 ne zaman çıkacak?

Başka bir kaynak ise Güney Kore’de satışların 20 Nisan’da başlayacağını ve birkaç hafta sonra Avrupa ile Amerika’da kullanıcılar ile buluşacağını iddia etti.

Eğer iddialar doğru ise LG’nin takviminde bir aylık bir gecikme yaşanacak. LG G6, Şubat ayında MWC’de tanıtılmış, 10 Martta Kore pazarına girmiş ve ayın sonunda küresel satışlarına başlanmıştı.

Aralık ayında LG yöneticileri değişti. LG G7, LG Mobile’ın yeni başkanı Hwang Jeong-hwan  ve teknolojiden sorumlu başkan Dr. Park Il-Pyung’un ilk amiral gemisi telefonu olacak. Aralık ayında göreve geldiklerini düşünürsek yeni amiral gemisi üzerinde pek etkilerinin olmadığını tahmin ediyoruz.

İsminin ne olacağını bilmediğimiz yeni LG amiral gemisi Snapdragon 845’ten güç alacak. Iris tarama ve OLED ekranın yer alacağı tahmin ediliyor. LG G6’yı ve önceki telefonların kronik sorunlarını göz ardı edersek LG G serisi telefonlar teknoloji dünyasına yenilikler katmayı başarmıştı. 


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T Square 1 yıl en beğenilen
Ghost screeeeennnn, korktun mu?
Bootlooooooppppp, korktun mu?
Batteryyyyyyy, korktun mu, korkmadın mı?


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KalemKolik 1 yıl
Lg g6 kullanıyorum telefon çöp ne yazıkki
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Rachsuchtig 1 yıl
LG G5 kullanıcısi olarak söylüyorum bir daha kolay kolay LG almam. Ghost Screen desen zaten malumunuz. Hafıza doluyor kendi kendine meğer 6GB temporary dosya biriktiriyormus. Pil çok çabuk performansıni kaybediyor. Aşırı ısınma yeminle buzluğa koyuyorum telefonu.
Ne alırım bilmiyorum bir dahakine ama LG almam kolay kolay.
LG G5 kullanıcısi olarak söylüyorum bir daha kolay kolay LG almam. Ghost Screen desen zaten malumunuz. Hafıza doluyor kendi kendine meğer 6GB temporary dosya b...
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Whisper 1 yıl
v30 gelmedi g7 çıksa ne olacak
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kucukyenici 1 yıl
FM radyo ve Kızılötesi gidince benim için LG bitti. G7'de de olacaklarını sanmıyorum. Mis gibi Xiaomi Redmi Note 4X kullanıyorum, param da cebimde kalıyor. :-)
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hakaniko 1 yıl
Herşeye tamamım, hadi ghost screen sineye çektim olur dedim kullanımı etkilemiyor. Batarya 1 yılda çöküyor hadi ona da eyvallah şarj kiti ile 50 liraya aldım vatandan ama GPS sorunu nedir. Yapıyorsun 2 ay gidiyor tekrar bozuluyor. Artık hiç düzelmiyor. Navigasyon bilgisi gerekiyor ama yok. Adres bulma kabiliyetim gelişti LG sayesinde. Manuel olarak sokak sayıyorum artık.
G5 kullanıcısı
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system electronıc 1 yıl hakaniko
hakaniko
Herşeye tamamım, hadi ghost screen sineye çektim olur dedim kullanımı etkilemiyor. Batarya 1 yılda çöküyor hadi ona da eyvallah şarj kiti ile 50 liraya aldım vatandan ama GPS sorunu nedir. Yapıyorsun 2 ay gidiyor tekrar bozuluyor. Artık hiç düzelmiyor. Navigasyon bilgisi gerekiyor ama yok. Adres bulma kabiliyetim gelişti LG sayesinde. Manuel olarak sokak sayıyorum artık.
G5 kullanıcısı

Bende çok kısa bir süre G2 kullanmıştım ve gps sorunu vardı onda da, sonra biraz araştırayım dedim de, baktım ki büyük bir çoğunluk G2 de bu gps sorununu yaşıyor. Demek ki G5 de de devam ediyor. LG yi taktir ediyorum gerçekten, hiç çizgisini bozmuyor, kronik bir sorunu varsa mutlaka bir sonraki amiral gemisine bunu taşıyor, az bulunur böyle firma kıymetini bilmek lazım.
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Resitales 1 yıl
bu ghost screen olayı ekran kaynaklımıdır yoksa yazılım sorunu mudur .Eğer panel sorunluysa LG nin kendi ürettiği paneli iphone kullanıyor ve böyle bi problem duymadım ben.
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swat882 1 yıl
G5 kullanıyorum, malesef lg telefon almam bundan sonra, gps problemi, ghost screen, telefonun inanılmaz yavaşlaması, arka tuşun bozulması vs
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kucuker34 1 yıl
İşin zor lg
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cahitkoksal 1 yıl
Ben G7yi dört gözle bekliyorum. Geçen sene tesadüfen 10 Martta Koredeydim ve oradan 64gb versiyonunu aldım, ingilizce kullanıyorum. Ne bir takılma yaşadım nede pil performansında düşme oldu. Daha önce G5 kullanıyordum ghost ekran sorunu yaşadım ama G6da kronik bir problem göremedim.
G6 kullanıcı olup sorun yaşayanların yorumları nelerdir?
Kulaktan dolma bilgi olmasın mümkünse...
Sağolun
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Sirchade 1 yıl
hala lg alan varsa büyük kumar oynuyor.
g5 kullanıcısı olarak telefondan çok memnunum aslında ama 1000 liraya almıştım. ben alırken normalde 2000 liraydı. o zamanın 1000 liralık telefonlarına göre çok çok iyi ancak 2000 kesinlikle etmez. pili kötü, modüler kısmı çok kurcalamaya gelmez gibi, ghost screen var (benimkinde yok demeyin, her lg ghost'u tadacaktır
)
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duvar sürüngeni 1 yıl
LG G6 kullanıyorum. 3. aydayım. bundan önce de LG G2 kullanmıştım. iki telefondan da gayet memnun kaldım. henüz arıza yapmadığı için o konuda yorum yapamıyorum çok şükür :).
kullandığım model yurtdışından alınma 64 gb hafızalı, çift sim kartlı, quad-dac hi-fi'li model. güzel bir sennheiser kulaklığım var. ancak o kulaklıkta quad-dac hi-fi farkını anlayabiliyorum ancak o şekilde müzik dinlemek de başka güzel.
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T Square 1 yıl en beğenilen
Ghost screeeeennnn, korktun mu?
Bootlooooooppppp, korktun mu?
Batteryyyyyyy, korktun mu, korkmadın mı?


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