Nokia 2.5 milyon Lumia 920 siparişi almış olabilir





Microsoft ile ortaklığa başladığı dönemde Lumia 800 ve Lumia 710 modelleriyle ilk kez Windows Phone ekosisteminde boy gösteren Nokia, istediği satış rakamlarını elde edememişti. Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sistemini duyurmasıyla birlikte Nokia da pazarda bu kez Lumia 920 ve Lumia 820 modelleriyle şans aramaya başladı.





Ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok noktada satışa sunulan Lumia 920 modeli, Çinli kaynakların iddiasına göre toplamda 2.5 milyon adet sipariş aldı.





Nokia Lumia 920 modeli yaklaşık 20 gündür piyasada ve tüketicilerden güçlü bir talep görüyor. Kısa sürede bu sayıyı yakaladıysa bu büyük bir başarı anlamına geliyor. Çünkü Nokia, sadece geçen çeyrekte 2.9 milyon adet önceki nesil Lumia cihazı satabilmişti.





Şimdilik firmadan resmi bir açıklama yok. Ancak kısa süre içerisinde satış rakamları ile ilgili bilgiler gelecektir.

http://wmpoweruser.com/report-nokia-received-over-2-5-million-units-of-orders-for-lumia-920/