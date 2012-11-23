Nokia 2.5 milyon Lumia 920 siparişi almış olabilir

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Microsoft ile ortaklığa başladığı dönemde Lumia 800 ve Lumia 710 modelleriyle ilk kez Windows Phone ekosisteminde boy gösteren Nokia, istediği satış rakamlarını elde edememişti. Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sistemini duyurmasıyla birlikte Nokia da pazarda bu kez Lumia 920 ve Lumia 820 modelleriyle şans aramaya başladı.
Ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok noktada satışa sunulan Lumia 920 modeli, Çinli kaynakların iddiasına göre toplamda 2.5 milyon adet sipariş aldı.
Nokia Lumia 920 modeli yaklaşık 20 gündür piyasada ve tüketicilerden güçlü bir talep görüyor. Kısa sürede bu sayıyı yakaladıysa bu büyük bir başarı anlamına geliyor. Çünkü Nokia, sadece geçen çeyrekte 2.9 milyon adet önceki nesil Lumia cihazı satabilmişti.
Şimdilik firmadan resmi bir açıklama yok. Ancak kısa süre içerisinde satış rakamları ile ilgili bilgiler gelecektir.
http://wmpoweruser.com/report-nokia-received-over-2-5-million-units-of-orders-for-lumia-920/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
f2.0 diyafram ve optik görüntü sabitleme(hatalar yazılımla düzeltilirse harika olur)
rich recording ile harika ses kaydı özelliklede konser kayıtları için
eldivenle bile çalışan dokunmatik ekran
arkasında da en büyük yazılım şirketi var...
ip5 ve nexus4 pazardan önemli miktarda pay kaptırabilir..
ayrıca her yerde lumia 920 reklamı var...
cinden geldiyse kesin çakmasının siparişidir o
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Cep Telefonları, nokia