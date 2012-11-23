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Nokia 2.5 milyon Lumia 920 siparişi almış olabilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ile ortaklığa başladığı dönemde Lumia 800 ve Lumia 710 modelleriyle ilk kez Windows Phone ekosisteminde boy gösteren Nokia, istediği satış rakamlarını elde edememişti. Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sistemini duyurmasıyla birlikte Nokia da pazarda bu kez Lumia 920 ve Lumia 820 modelleriyle şans aramaya başladı. 

Ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok noktada satışa sunulan Lumia 920 modeli, Çinli kaynakların iddiasına göre toplamda 2.5 milyon adet sipariş aldı.

Nokia Lumia 920 modeli yaklaşık 20 gündür piyasada ve tüketicilerden güçlü bir talep görüyor. Kısa sürede bu sayıyı yakaladıysa bu büyük bir başarı anlamına geliyor. Çünkü Nokia, sadece geçen çeyrekte 2.9 milyon adet önceki nesil Lumia cihazı satabilmişti. 

Şimdilik firmadan resmi bir açıklama yok. Ancak kısa süre içerisinde satış rakamları ile ilgili bilgiler gelecektir.

http://wmpoweruser.com/report-nokia-received-over-2-5-million-units-of-orders-for-lumia-920/ Yorum Yaz
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-VesselaM- 6 yıl en beğenilen
Uygulama sayısına takılmayın, kaç kişi günde onlarca uygulama kullanıyor bilmiyorum ancak işe yaramadıktan sonra milyarlarca olması hiçbirşey ifade etmez ki daha yeni bir sistem ve gelişime oldukça açık.Android ilk çıkış yaptığı zaman neredeydi şimdi nerede ve nokia telefonu ek uygulama olarak oldukça iyi donatmış. Önceliği akıcılık, kalite ve iyi donanım olanlar için sorun yok şahsen s3 yerine 920 almayı düşünebilirim tabiki bu kişisel tercihtir
Uygulama sayısına takılmayın, kaç kişi günde onlarca uygulama kullanıyor bilmiyorum ancak işe yaramadıktan sonra milyarlarca olması hiçbirşey ifade etmez ki dah...
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DH Misafiri 6 yıl
Açıkçası bi onceki telefonum n8di oyle bir hayal kırıklığına uğradımki anlatamam o yuzden nokianin bende bıraktığı tecrübe berbat şuanda note2 kullanıyorum cok stabil çok akıcı cok estetik windows8 isletim sistemi de 2 yil 3 yil sonra kalitesini belli etmeye baslar suan icin bi yargı da bulunmak çok saçma olur
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olağan_şüpheli 6 yıl
taş gibi sağlam gövde
f2.0 diyafram ve optik görüntü sabitleme(hatalar yazılımla düzeltilirse harika olur)
rich recording ile harika ses kaydı özelliklede konser kayıtları için
eldivenle bile çalışan dokunmatik ekran
arkasında da en büyük yazılım şirketi var...
ip5 ve nexus4 pazardan önemli miktarda pay kaptırabilir..
ayrıca her yerde lumia 920 reklamı var...
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neo01470 6 yıl
beyler telefonu dün kullandım, dokunmatiği ağır uygulamalar altında sapıtıyor haberiniz ola..
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Litminov 6 yıl
Nokia'nın hiçbir dediğine güvenilmez artık şu saatten sonra adamların yapmadığı üçkağıtçılık kalmadı.
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Reddemon35 6 yıl
Valla eski bir wm kullanicisi olarak bedava da dahil uygulama sikintisi cikacagini dusunmuyorum sonucta pc konsol media player ve telefon olarak ortak platforma giriyorlar ayni apple da oldugu gibi kaldi ki dunyadaki wibdows gelistirici sayisi da ortada yakinda milyonlarca yeni uygulama gorursunuz.
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cengizhan1903 6 yıl
Çok güzel telefon ama ne bılıyım alasım gelmıyor bi iticilik var sanki
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Swothra 6 yıl
Fazlasıyla sağlam bir telefon üstünden araba ile geçiyorsun bişi olmuyor :D
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Nihilous 6 yıl
Nokia istese gayet android kullanabilirdi ancak kendine bir çizgi belirledi ve sapmadı çizgisinden. Umarim wp8 gelişir ve iyi yerlere gelir.
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huseyincarnege 6 yıl
valla bu nokia herbi işni unutmuş windowslu telefon yapmak zoruna gitmedide androidli telefonmu yapmak zoruna gidiyo

cinden geldiyse kesin çakmasının siparişidir o
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alito 6 yıl
2.5 milyonda kalır zaten, dahada çıkmaz yukarı
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Oberyn 6 yıl alito
alito

2.5 milyonda kalır zaten, dahada çıkmaz yukarı


Mesajım dursun şu mesajın altında.
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senatorlines 6 yıl
Bir şey hakkında karar verirken teknik özelliklerini de okumak incelemek lazım, şu anki cihazlarin içinde en iyi özelliklere sahip Lumia 920, en az 10 exstra özellik ne İphone' de ne de S3'te var, NOKİA bu cihazda gerçekten çok efor sarfetmiş HAKKINI VERMEK LAZIM, benim bir tanıdık hastası OLDU TURKCELL MAĞZADAN HEMEN ALDI BEYAZ RENK SİYAH CAM EKRAN YOK BÖYLE BİŞEY, Bende 4S ve Nokia N9 olmasaydı HİÇ DÜŞÜNMEDEN SATIN ALIRDIM.
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Amedra 6 yıl
Nokia eski özüne dönüyor. Sonunda bir ayağı çukurda modunu kapatmayı becerebildiler. Ama yine de hileli reklam mod on.
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CoreXXX 6 yıl
bu telefonun çok satacağını ben kendi düşüncemle tahmin etmişdim . bir defa değişiklik değişik işletim sistemi insanlara cazip gelebilir. ayrıca Nokia markası hala insanların aklında en sağlam yer etmiş markalardan biri. fanboylar hariç tabi. güneşte bile görünen ekranı kablosuz sarjı ilede baya bir dikkat topladı.renklerde ve tipide cazip. üstelik 1600 tl ye pahalı diyenler s III yada iphoneye niye laf etmiyor anlamadım. iphone 4s hala 1600 lira civarı. iphone 5 için ise 2 tane lumia fiyatı denebilir. bence başarılı bir model.
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