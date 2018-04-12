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Nokia 3 için Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlandı

Nokia’nın geçen yıl duyurduğu giriş seviye telefonu Nokia 3, Android 8.0 Oreo güncellemesini resmen almaya başladı. Güncelleme haberi Nokia'nın resmi twitter sayfasından geldi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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11
Cep Telefonları
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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İki aylık BETA geliştirme sürecinden sonra Nokia 3 modelleri için Android 8.0 Oreo güncellemesi resmen dağıtılmaya başlandı. Bir çok marka orta segment telefonlarına yeni android sürüm güncellemesini halen dağıtmazken, Nokia giriş seviyesi telefonunu güncelleştirmeye başladı. Gelen habere bakılırsa HMD Global'in her Nokia akıllı telefon için iki yıl güncelleme sözünde duracağı görünüyor. 
Google dışında kalan firmalardan en sık güncelleme veren markaların başında Nokia geliyor. Aslında bu pek sürpriz sayılmaz. Çünkü Nokia'nın, Samsung, Huawei, Sony, Lenovo gibi markalara nazaran piyasada çok daha az modeli mevcut. Dolayısıyla bu durum da güncelleme konusunda firmanın hızlı olmasını sağlıyor. Güncelleme Şubat ayında başlatılan BETA test sürümüne katılan kullanıcılara yüklenecek. Bu ayın sonuna kadar da tüm Nokia 3 cihazlarda yüklenmiş olması bekleniyor. Güncelleme OTA üzerinden sağlanacağı için, ayarlar menüsünden "Güncellemeleri Kontrol Et" kısmını ara ara ziyaret etmenizde fayda var.
 

https://www.xda-developers.com/nokia-3-android-oreo-update/ Yorum Yaz
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been1 1 yıl
Merhaba teli güncelleyen oldu mu? Ben de güncelleme gözükmüyor.
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a_y_k_u_t 1 yıl intel7mix
Onları biliyorum zaten :) 7nin fiyat uçuk olacak. Nokia 6 da dedigim gibi yine aynı kasa, çok köşeli insanin ellerini acitiyor :/
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a_y_k_u_t 1 yıl
Tebrik ederim nokia'yı. Umarım sp630 vb. işlemci kullanan ve kasası nokia 6 kadar el acıtmayacak orta seviye bir telefon çıkarırlar :)
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intel7mix 1 yıl a_y_k_u_t
Zaten var ki ?
Nokia 7 plus (660) piyasaya giriş mart ayı olarak konuşuluyor
Nokia 6 (2018) (630) piyasaya giriş 12 nisan ayı olarak düşünülüyor
Türkiye'e satışı var mı bilmem ama satışa çıkardılar
Ne zaman gelir bilinmez ama tanıtımı yapıldı çıkışlarıda gerçekleşecek
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CaLx 1 yıl
Nokia verdiği sözleri tutuyor gibi.
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mert1907 1 yıl
General Mobile'a yollayın bu haberi.
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Guest-1E8C38219 1 yıl mert1907
Zaten geldi
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mkyb 1 yıl
En çabuk güncelleme veren markalardan olması doğal. Hem az modeli var hemde cihazları Android One projesinde. Saf Android veriyorlar. Android'e kattıkları bir şey yok.
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intel7mix 1 yıl mkyb
Asıl neden o değil.
Piyasada yer edinmeye çalışıyorlar
Piyasada hızlı güncelleme veren firma her zaman kazanır
Kısa zamanda olmasada ilerleyen yıllarda firma algısı yükselir
Yeni telefon alacağı zaman nokia mı alsam diye düşünecekler
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Mr. Jingles 1 yıl mkyb
Geçmişte telefonlara getirdiği birçok özellikle Android'e çok şey katmıştır. Bunların en önemlisi de donanımsal hızlandırmadır. O güne kadar hiçbir telefonda olmayan o özelliği ilk kez Nokia mobil cihazlara sunmuş ve grafiksel geçişlerin önünü açmıştır. Bugünkü telefonlarda gördüğümüz o menü geçiş efektlerinin temelini Nokia atmıştır. Daha bunun gibi bir sürü yenilik sundular. Ayrıca bu cihaz Andorid One projesinde değil. Nokia'nın bu yıl tanıttığı ikinci jenerasyon cihazlar Android One platformuyla çıkmıştır. Arayüz görsel bir katmandır ve bunu yenilikle bağdaştırmak saçma. Arayüz ve yenilik başka şeylerdir. Arayüz adı altında telefonları yazılım çöplüğüne çeviren ve ağırlaştıran bir telefon almaktansa Android One'lı bir Nokia çok daha zekice bir seçim olur.
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JeamBeam 1 yıl
kaliteli donanım , güncelleme desteği , rekabetçi fiyatlar nokia'yı her türlü öne taşır , nokia 9 u bekliyorum gözlerim kapalı.
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güncelleme, hmd global ve
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