Nokia 3 için Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlandı

İki aylık BETA geliştirme sürecinden sonra Nokia 3 modelleri için Android 8.0 Oreo güncellemesi resmen dağıtılmaya başlandı. Bir çok marka orta segment telefonlarına yeni android sürüm güncellemesini halen dağıtmazken, Nokia giriş seviyesi telefonunu güncelleştirmeye başladı. Gelen habere bakılırsa HMD Global'in her Nokia akıllı telefon için iki yıl güncelleme sözünde duracağı görünüyor.

Google dışında kalan firmalardan en sık güncelleme veren markaların başında Nokia geliyor. Aslında bu pek sürpriz sayılmaz. Çünkü Nokia'nın, Samsung, Huawei, Sony, Lenovo gibi markalara nazaran piyasada çok daha az modeli mevcut. Dolayısıyla bu durum da güncelleme konusunda firmanın hızlı olmasını sağlıyor. Güncelleme Şubat ayında başlatılan BETA test sürümüne katılan kullanıcılara yüklenecek. Bu ayın sonuna kadar da tüm Nokia 3 cihazlarda yüklenmiş olması bekleniyor. Güncelleme OTA üzerinden sağlanacağı için, ayarlar menüsünden "Güncellemeleri Kontrol Et" kısmını ara ara ziyaret etmenizde fayda var.

https://www.xda-developers.com/nokia-3-android-oreo-update/