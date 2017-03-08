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Nokia 3310, İngiltere’de amiral gemilerinden daha fazla ön sipariş aldı

Adeta küllerinden doğarak telefon pazarına yeniden merhaba diyen Nokia 3310, modern haliyle kendisine güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacak gibi görünüyor.
2 yıl
4,2b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Finlandiyalı HMD Global’in 17 yıl aradan sonra tekrar piyasaya sürdüğü modern Nokia 3310, tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Ön siparişlere başlayan cep telefonu İngiltere’de amiral gemilerini geride bıraktı.

İlgi büyük

Modelin ön siparişini alan perakende devi Carphone Warehouse, ilginin çok yüksek olduğunu ve bir cep telefonundan beklenmeyecek şekilde talep gördüğünü ifade ediyor. Elbette modelin nostaljik imajı ve 50$ civarındaki fiyat etiketinin bunda etkisi büyük.

Kaynaklar internet üzerinde de Nokia 3310 efsanesinin büyük bir fırtına estirdiğini belirtiyor. Tanıtım yapıldıktan sonraki hafta Nokia 3310 modelinin Google üzerinden arama grafiği yüzde 797 artış göstermiş. Bunun anlamı ayda ortalama 30 milyar aramaya konu olması demek. Ayrıca cihaz üzerinde gelen modern Yılan oyununun da ilgi gördüğü ve uygulama mağazalarında esinlenmiş türevlerin ortaya çıkmaya başladığı da rapor ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Apple’dan ısınmayı önleyen kılıf patenti"

Analiz uzmanları her ne kadar güzel görünse de bu popülerliğin dezavantajı olduğunu ısrarla vurguluyor. Nokia 3310 modelinin ön planda olması HMD Global’in Nokia 3, 5 ve 6 modellerine olan ilgiyi kısıtlıyor ancak firmanın asıl öne çıkarması gereken modeller bunlar. Zira Nokia 3310 sürümden kazandıracak bir telefon. Akıllı telefonlar ise firmanın gelir modeli belirlemesinde önemli bir rol oynayacak. 

 

http://wccftech.com/nokia-3310-demand-higher/ Yorum Yaz
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engin_ce 2 yıl en beğenilen
4 gun once ıphone telefonumu (cumartesı gunu) caldırdım ve ıphonumu bul etkın hale getırdım. pazartesıde savcılıga durumu bıldırdım sıkayetde bulundum. ama salı gunu yanı dun gelen mesajla buyuk bır sevınc yasadım ama sonu husranla bıtdı gelen mesaj
+79250159597
( Kaybedilen/ calinan İphone 6s 16GB Rose Gold 07.03.2007 tarihinde 17:45 TR, de bulundu Yeri goster: apple-Icloud.ru/m
apple destegi )
diye bir mesaj geldı ve bur siteye giris yapana kadar ıphone telefonumu bul uygulamasını kullana bılıyordum ama buraya ıcloud kullanıcı ve sıfremle gırıs yapmamla ıphonumu bul uygulamasında boyle bır kımlıge kayıtlı cıhaz yoktur dedı. sıte cogu sey ıle aynen applenın sıtesı gıbı. ıphone destegı durumu bıldırdım ama bızım boyle bır sıtemız yok dedıler. ve sıte ıcınde dolastıgımda aynen turkıyedekı sıte gıbı oldugu gozukuyor. apple armasına bıle dokundugunda ıphone sıtesıne yonlendırıyor tek fark sonunun ru olması
sugan ıphone destekten telefonuma hıc bır ıcloud gırısı olmadıgı soylenıyor zaten telekomınıkasyon da telefonu turkıyede kullanima kaptı.
ben madur oldum ama baskalarıda madur olmasın
4 gun once ıphone telefonumu (cumartesı gunu) caldırdım ve ıphonumu bul etkın hale getırdım. pazartesıde savcılıga durumu bıldırdım sıkayetde bulundum. ama sal...
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Halilowich 2 yıl
Whatsapp olursa tutar
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LastShip 2 yıl
La tuslu telefona whatsapp olsa iyidi diyorsunuz yarim saate yazarsiniz artik..
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Barni Moloztaş 2 yıl
Millete yetiyor demek ki.
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asau 2 yıl
Umarım Nokia bu başarısını akıllı kullanıp ileri teknolojik telefonlar üretir. Diğer dev üreticilerden farklı olarak özgün yeni üretimler, fiyat ve performansa dayalı çözümler getirmese zirveden çok kolay tepetaklak olur. Telefonun üzerinde Nokia yazıyor diğer eski teknoloji ürünlere rağbet etmek kadar saçma şey yok. Sonuçta Nokia bir Iphone değil. Nesiyle hava ataacan? Yeniyle hava atmak modadır, ankaşılır da eskiyle hava atmayı nasıl anlıyak. Dedim ya kısa süreli haz ve orgazm yaşatacak bu telefonu çoğu kişi çok az kullanacaktır ve vitrinleri süsleyecektir, elleri değil!
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alimmm78 2 yıl engin_ce
Dolandırıcılara bak çaldıktan sonra mesaj atıp sizi siteye sokunca hesap şifrenizi bilgilerinizi ele geçirip iphone'u açıyorlar.
Çok geçmiş olsun
Umarım başkalarının başına gelmez
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engin_ce 2 yıl alimmm78
tesekkkur ederım sagol umarım gelomez kımsenın basına boyle bırsey.Türkiye de kullanılırsa bulurmusum parcalamazlarsa. sugan telefon BTK tarafından IMEI kapatıldı. ınsaALLAH buluruz...
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kadirirdem 2 yıl
Hala Nokia fan boyları ölmemiş demek ki...
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Mr. Jingles 2 yıl
Nokia istediğini almış görünüyor. Amaç geri döndüğünü kendine has ikonik bir dille kitlelere duyurmaktı. Reklam için milyonlarca dolar bile harcasa bu kadar etkili olamazdı.
Asıl amaç ise üst seviye model için hazırlık. Çünkü 3310 ve diğer modellerle piyasada tekrar isimleri dönecek ve piyasa oluşturacaklar. Böylece üst seviye model için de uygun zemin hazırlanmış olacak. Güzel strateji.
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a_y_k_u_t 2 yıl
Burda 50 lira olsa ben de alırım.
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likeablex 2 yıl
bak sen nokia ya
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axaxa 2 yıl
Kullan at işte.
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TheNewAtilla 2 yıl
Burada da 50 lira olsun peynir ekmek gibi satar.
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