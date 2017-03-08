Nokia 3310, İngiltere’de amiral gemilerinden daha fazla ön sipariş aldı

Finlandiyalı HMD Global’in 17 yıl aradan sonra tekrar piyasaya sürdüğü modern Nokia 3310, tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Ön siparişlere başlayan cep telefonu İngiltere’de amiral gemilerini geride bıraktı.

İlgi büyük

Modelin ön siparişini alan perakende devi Carphone Warehouse, ilginin çok yüksek olduğunu ve bir cep telefonundan beklenmeyecek şekilde talep gördüğünü ifade ediyor. Elbette modelin nostaljik imajı ve 50$ civarındaki fiyat etiketinin bunda etkisi büyük.

Kaynaklar internet üzerinde de Nokia 3310 efsanesinin büyük bir fırtına estirdiğini belirtiyor. Tanıtım yapıldıktan sonraki hafta Nokia 3310 modelinin Google üzerinden arama grafiği yüzde 797 artış göstermiş. Bunun anlamı ayda ortalama 30 milyar aramaya konu olması demek. Ayrıca cihaz üzerinde gelen modern Yılan oyununun da ilgi gördüğü ve uygulama mağazalarında esinlenmiş türevlerin ortaya çıkmaya başladığı da rapor ediliyor.

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Analiz uzmanları her ne kadar güzel görünse de bu popülerliğin dezavantajı olduğunu ısrarla vurguluyor. Nokia 3310 modelinin ön planda olması HMD Global’in Nokia 3, 5 ve 6 modellerine olan ilgiyi kısıtlıyor ancak firmanın asıl öne çıkarması gereken modeller bunlar. Zira Nokia 3310 sürümden kazandıracak bir telefon. Akıllı telefonlar ise firmanın gelir modeli belirlemesinde önemli bir rol oynayacak.