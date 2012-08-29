Nokia, 5 Eylül'deki Windows Phone etkinliği için ilk tanıtım videosunu yayınladı





Nokia, 5 Eylül tarihli basın etkinliğine ait ilk tanıtım videosunu resmi Youtube kanalı üzerinden yayınladı. "İşler değişmek üzere" sloganıyla oldukça iddialı bir ürün tanıtacağının sinyallerini veren sektörün eski lideri, PureView teknolojisine sahip yeni telefonunu gün yüzüne çıkarabilir.

Birkaç hafta önce davetiyeleri dağıtılmaya başlayan New York'taki organizasyon, son döenmde yakın çalışmalarda bulunan Microsoft ve Nokia tarafından düzenlenecek. Apollo kod adlı Windows Phone 8 işletim sisteminin ilk örneklerinin sergilenmesi beklenen tanıtım, Finlandiyalı üretici için oldukça önemli. İlk Lumia cihazlarıyla düşüşünü engelleyemeyen Nokia'nın çok daha güçlü donanım ve yazılımın güç verdiği ikinci dalga modellerini piyasaya sürerek tekrar yükselişe geçmeyi planladığı tahmin ediliyor.

Yayınlanan tanıtım videosu, PureView teknolojisinin mevcut olduğu bir akıllı telefonun duyurulacağına dair ipuçları taşıyor. Bazı Nokia yöneticileri, gelişmiş kamera özelliklerinin eşlik ettiği Lumia telefonlarının yolda olduğunu resmen dile getirmişti, ancak henüz cihaz(lar)ın hiçbir teknik detayları kesinleşmedi.

Önümüzdeki hafta Türkiye saati ile 16:30'da başlayacak olan Windows Phone etkinliğinde WP8'in durumuyla ilgili yeni detayların da paylaşılacağı belirtiliyor. Daha fazlası için aşağıdaki tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.