Nokia, 5 Eylül'deki Windows Phone etkinliği için ilk tanıtım videosunu yayınladı

Haber Editörü
Nokia, 5 Eylül tarihli basın etkinliğine ait ilk tanıtım videosunu resmi Youtube kanalı üzerinden yayınladı. "İşler değişmek üzere" sloganıyla oldukça iddialı bir ürün tanıtacağının sinyallerini veren sektörün eski lideri, PureView teknolojisine sahip yeni telefonunu gün yüzüne çıkarabilir.
Birkaç hafta önce davetiyeleri dağıtılmaya başlayan New York'taki organizasyon, son döenmde yakın çalışmalarda bulunan Microsoft ve Nokia tarafından düzenlenecek. Apollo kod adlı Windows Phone 8 işletim sisteminin ilk örneklerinin sergilenmesi beklenen tanıtım, Finlandiyalı üretici için oldukça önemli. İlk Lumia cihazlarıyla düşüşünü engelleyemeyen Nokia'nın çok daha güçlü donanım ve yazılımın güç verdiği ikinci dalga modellerini piyasaya sürerek tekrar yükselişe geçmeyi planladığı tahmin ediliyor.
Yayınlanan tanıtım videosu, PureView teknolojisinin mevcut olduğu bir akıllı telefonun duyurulacağına dair ipuçları taşıyor. Bazı Nokia yöneticileri, gelişmiş kamera özelliklerinin eşlik ettiği Lumia telefonlarının yolda olduğunu resmen dile getirmişti, ancak henüz cihaz(lar)ın hiçbir teknik detayları kesinleşmedi.
Önümüzdeki hafta Türkiye saati ile 16:30'da başlayacak olan Windows Phone etkinliğinde WP8'in durumuyla ilgili yeni detayların da paylaşılacağı belirtiliyor. Daha fazlası için aşağıdaki tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.
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Sonradan ortaya cikti bu durum ve nokia " bu durumu belirtmeliydik" falan dedi ama bos hikaye yani.
(kesin banlandım hayırlı olsun.)
Cok şey istemedim bence :) bunlar gelirse applein ısı ciddi anlamda zor, Androidi zaten gömer :))
Şu dandik iphone 4 ü satıp ,yine nokia ya dönmek istiyorum ,N8 i sattıktan sonra ,sanki içimde birşeyler eksildi.
Yüksek beklentiler, hayal kırıklığı doğurur.
muhahahaa :D
ama bence bu yollardan gözümüz kapalı bile gidebiliriz mesajı veriyorlar.
Şuanki durumuda önünü görememekten farkı yok
Wp8 ile yükselişe geçerler umarım
Bu videoyu çeken çocuk kör oldu.
Bir de Nokia falan yazanlar olmuş, hâlâ kâle alınması bile komik geliyor, batmadı mı abicim bu daha, zaten win8 tutmazsa ilk topu diken kendisi olacak.
Özellikle win 8 li telefonlar acayip eleştirilecektir her zamanki gibi, yok şurası neden böyle, burası olmamış, vb...Fakat microsoft, düzenli güncellemeler ile ürünlerinin arkasında duran bir firma sonuçta, bu yüzden win 7'ye kadar geldiler adamlar. Bir gerçek daha var ki, windows 3.1 den beri, windows işletim sistemlerinden gerçek anlamda hâlâ kopamadık, tam aksine artık sanki bir kablo ile windows'un bir parçası haline gelmişiz farkında olmadan...
apple fanları ise, "henüz android kuyruk acımız geçmemişken, nereden çıktı bu win8" diye diye devam ederler dünyanın en iyi telefonunu kullanmaya, ısrarla ve büyük bir gururla, pembe gözlükler asla çıkmaz.
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