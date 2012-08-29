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Nokia, 5 Eylül'deki Windows Phone etkinliği için ilk tanıtım videosunu yayınladı

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Nokia, 5 Eylül tarihli basın etkinliğine ait ilk tanıtım videosunu resmi Youtube kanalı üzerinden yayınladı. "İşler değişmek üzere" sloganıyla oldukça iddialı bir ürün tanıtacağının sinyallerini veren sektörün eski lideri, PureView teknolojisine sahip yeni telefonunu gün yüzüne çıkarabilir.
Birkaç hafta önce davetiyeleri dağıtılmaya başlayan New York'taki organizasyon, son döenmde yakın çalışmalarda bulunan Microsoft ve Nokia tarafından düzenlenecek. Apollo kod adlı Windows Phone 8 işletim sisteminin ilk örneklerinin sergilenmesi beklenen tanıtım, Finlandiyalı üretici için oldukça önemli. İlk Lumia cihazlarıyla düşüşünü engelleyemeyen Nokia'nın çok daha güçlü donanım ve yazılımın güç verdiği ikinci dalga modellerini piyasaya sürerek tekrar yükselişe geçmeyi planladığı tahmin ediliyor.
Yayınlanan tanıtım videosu, PureView teknolojisinin mevcut olduğu bir akıllı telefonun duyurulacağına dair ipuçları taşıyor. Bazı Nokia yöneticileri, gelişmiş kamera özelliklerinin eşlik ettiği Lumia telefonlarının yolda olduğunu resmen dile getirmişti, ancak henüz cihaz(lar)ın hiçbir teknik detayları kesinleşmedi. 
Önümüzdeki hafta Türkiye saati ile 16:30'da başlayacak olan Windows Phone etkinliğinde WP8'in durumuyla ilgili yeni detayların da paylaşılacağı belirtiliyor. Daha fazlası için aşağıdaki tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

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alprkrkmz 6 yıl en beğenilen
Önümüze bakmadan gidiyoruz. Gerisi Allah kerim mi demek istemişler?
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Lepanto 6 yıl
Forumda ne çok abaza varmış, kısa elbiseli kız görünce bacaklarından kendilerini alamamışlar sanırım, yorumların çoğu kızla ilgili, çıplak diyen bile var
Eleştiren de normal yorum yapan da kendisinin ne mal olduğunu ortaya koyuyor. Doğa spor vb. temalar işlenince kimsenin gıkı çıkmıyor, ama bir tane kız konulunca videoya herkes onu konuşuyor, kimileri de eleştirmeye kalkıyor. Kızı görünce aklı giden bu tipleri gördükçe Nokia'nın doğru hamle yaptığı ortaya çıkıyor bu videoyu yayınlayarak, gayet akılda kalıcı ve etki bırakıcı olmuş bazıları için.
Forumda ne çok abaza varmış, kısa elbiseli kız görünce bacaklarından kendilerini alamamışlar sanırım, yorumların çoğu kızla ilgili, çıplak diyen bile var
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1 Avatar
axesis 6 yıl
Hotmail outlook word exel powerpont 2003 explorer msn media player ek olarak yeni windowsla aynı şekilde kod yazılabilmesi uygulama zenginliği yaratacak olması .. cebinzde ywni windows bilgisayarınızla tam senkonize bir telefon taşımak nokia nın kamerası renkleri zaten tartışılmaz .. cebinizde bir windows taşımak bambaşka olcak .. en basitinden nokia kameranızı açın sokağa tutun hangi sokakta olduğunuzu eczanenin nerde olduğunu yada nasıl gideceğinişzi kamerada size göstersin varmı ötesi :) windows bu seer kendisine tokat atan işletim sistemlerini falakaya yatırma kararı almış :) telefon kablosuz şarj olabiliyor nfc var lte var daha doğrusu olmuyan bişi yok .. ha bide o harika tsarımla renkleri gerçekten böyle hoş bayanların ilgiisini çekecektir :)
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Zebani88 6 yıl
Video telefon ile cekilmemis. Profesyonel bir makine ile cekilmis.
Sonradan ortaya cikti bu durum ve nokia " bu durumu belirtmeliydik" falan dedi ama bos hikaye yani.
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Çılgın Murat 6 yıl
Video fail oldu
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Tkillas 6 yıl
Bi de 21 mp pureview olursa tadından yenmez
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sharpie 6 yıl
bune şimdi....ulan yoksa bunlar karımı satacaklar.
(kesin banlandım hayırlı olsun.)
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TECHTRONİC 6 yıl
Bir arkadaşın dediği gibi video 21 saniye Nokia nın telefonunun adı ' Phi ' ve buda Yunan alfabesinin 21. ci harfi.Bence video telefonla çekilmiş ayrıca en son kızın totoyu izlemememiz :D bazı şeyler değişecek sloganıyla birlikte bizim arkamızda kalacaksınız demek olabilir.
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furky86 6 yıl
Fırçalanmis aliminyum kasa, n9 tarzı tasarım, iyi bir kamera, stabilite, uzun kullanım sunan batarya
Cok şey istemedim bence :) bunlar gelirse applein ısı ciddi anlamda zor, Androidi zaten gömer :))
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FRAPS 6 yıl
Gayet güzel bir video , koskoca firma kullanıcısına duygusal olarak sesleniyor. Ben oldukça samimi buldum


Şu dandik iphone 4 ü satıp ,yine nokia ya dönmek istiyorum ,N8 i sattıktan sonra ,sanki içimde birşeyler eksildi.
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Al PaC 6 yıl
Kamerası dışında Samsung un ATIV in den çok farklı bir şey geleceğini düşünmüyorum. Ki öyle de olacaktır.
Yüksek beklentiler, hayal kırıklığı doğurur.
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SystemApps 6 yıl
alprkrkmz

Önümüze bakmadan gidiyoruz. Gerisi Allah kerim mi demek istemişler?


muhahahaa :D

ama bence bu yollardan gözümüz kapalı bile gidebiliriz mesajı veriyorlar.
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl SystemApps
SystemApps

alprkrkmz

Önümüze bakmadan gidiyoruz. Gerisi Allah kerim mi demek istemişler?


muhahahaa :D

ama bence bu yollardan gözümüz kapalı bile gidebiliriz mesajı veriyorlar.

Şuanki durumuda önünü görememekten farkı yok


Wp8 ile yükselişe geçerler umarım
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wustti 6 yıl
eğer winphone8 li bi ngage gelirse şöyle eski klasik tasarımının izlerini taşıyan bi de arkasında o kamera olursa buraya yazıyorum samsung apple hikaye millet koşa koşa nokia alır.
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alicavush 6 yıl
farkımız kameralarımıza getirmişler işlemci ram gibi özellikleri microsoft standart olarak belirtti
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curufperlit 6 yıl
bu video cep telefonu ile çekilmiş
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Umutcan 6 yıl curufperlit
curufperlit

bu video cep telefonu ile çekilmiş

Bu videoyu çeken çocuk kör oldu.
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asaltek 6 yıl
Telefon ve tablet piyasasında başından beri beklenen patlamayı yapamayan MICROSOFT, windows 8 li tablet ve telefonlar ile beklenen etkiyi bu sefer kesinlikle yapacak gibi görünüyor. Ben beğendim açıkça, ama microsoft'un donanımlarına şahsen güvenmiyorum. Şahsi fikrim en iyisini yine samsung yapacaktır androidli tellerde olduğu gibi. Fakat tabi isterse, istemeyebilir de, çünkü ortada samsung'a deli para kazandıran sağlam bir android cephesi var. GOOGLE ile bozuşma gibi bir ihtimâl varsa eğer, ki var, win8 li telefon ve tabletlerini her bakımdan bir adım geride tutma durumu olabilir bilinçli olarak. Böyle bir durumda samsung'un piyasadaki payı lg vb. firmalara kayacaktır bir miktar. İstediğini seçme konusunda herhangi bir baskı hissetmeyen sony ise, bu fırsatı iyi değerlendirebilirse bir çoğumuz efsane galaxy serisinden sony'ye transfer olabiliriz gibime geliyor. Benim, potansiyel alıcı olarak sony den beklentim yüksek, ama yine de gönlüm samsung'un google falan taklamadan yine en iyisini çıkarması, şöyle sgs2 ayarında.


Bir de Nokia falan yazanlar olmuş, hâlâ kâle alınması bile komik geliyor, batmadı mı abicim bu daha, zaten win8 tutmazsa ilk topu diken kendisi olacak.

Özellikle win 8 li telefonlar acayip eleştirilecektir her zamanki gibi, yok şurası neden böyle, burası olmamış, vb...Fakat microsoft, düzenli güncellemeler ile ürünlerinin arkasında duran bir firma sonuçta, bu yüzden win 7'ye kadar geldiler adamlar. Bir gerçek daha var ki, windows 3.1 den beri, windows işletim sistemlerinden gerçek anlamda hâlâ kopamadık, tam aksine artık sanki bir kablo ile windows'un bir parçası haline gelmişiz farkında olmadan...

apple fanları ise, "henüz android kuyruk acımız geçmemişken, nereden çıktı bu win8" diye diye devam ederler dünyanın en iyi telefonunu kullanmaya, ısrarla ve büyük bir gururla, pembe gözlükler asla çıkmaz.

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MK* 6 yıl
kendilerinden çok eminler sanki, iyice merak ettim artık bu wp8li telefonları, umarım bekledikleri gibi olaylar gerçekleşir, şahsen iyi bir şey olmazsa n8 benim son nokia telefonum olacak.
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