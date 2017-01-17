Nokia 6 modeli 1 milyon ön kayıta ulaştı

Microsoft bünyesinde akıllı telefon pazarına veda ettikten sonra Finlandiya girişimi HMD Global’in elinde yeniden hayat bulan Nokia akıllı telefonlar, yeniden sahneye çıkmak için gün sayıyor. İlgi ise gün geçtikçe artıyor.

Kayıt 1 Milyon Oldu

Üretim ortağı Foxconn’un bağlantılarını da kullanarak iyi bir başlangıç yapmak isteyen HMD Global, bu nedenle ilk adımı Çin’de atmayı uygun buldu. İlk telefonu Nokia 6 için ön kayıt sürecini başlatan firma, JD Mall platformu üzerinde şimdiye kadar 1 milyon ön kayıt aldığını duyurdu.

Telefon 11 Ocak tarihinde ön kayıt toplamaya başlamıştı. 19 Ocak itibariyle de satışa sunulacak. Sadece ilk gün 250 bin kişi kayıt yaptırmıştı. Sonraki günlerde toplam 750 bin kişi daha gelmiş oldu. Satış günü rakamın 1 milyonu oldukça geride bırakacağı tahmin ediliyor. Elbette bunların hepsi telefonu satın alacak diye bir şey söz konusu değil ancak ilginin görülmesi adına önemli.

Nokia 6 orta seviyeye hitap eden bir cihaz. 5.5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan telefon Gorilla Glass ile korunuyor. Yonga seti tarafında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 430 yer alıyor. 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 16MP çözünürlüğünde ön, 8MP çözünürlüğünde ise arka kamera yer alıyor. Batarya 3000mAh kapasitesinde.

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Fiyatı 250$ civarında olan modelin buna rağmen sınıfında öne çıkan özellikleri mevcut. Örneğin metal alaşımlı kasa, 6 desibel seviyesine çıkabilen çift amplifikatörlü stereo hoparlör, Dolby Atmos teknolojisi, parmak izi okuyucu, Android 7.0 işletim sistemi bunlar arasında.

Nokia 6 modelinin global pazara da gelmesi bekleniyor. HMD Global ortaklığı MWC 2017 fuarında yerini ayırtmış durumda. Muhtemelen global lansman bu esnada yapılacak ve telefon yaygın satışa sunulacak.