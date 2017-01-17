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Nokia 6 modeli 1 milyon ön kayıta ulaştı

Nokia markasının yeniden akıllı telefon pazarına dönmesini sağlayan HMD Global, ilk modeli Nokia 6 için Çin’de hareketli günler yaşıyor. Model büyük bir ilgi görmüş durumda.
2 yıl
35,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia 6 modeli 1 milyon ön kayıta ulaştı

Microsoft bünyesinde akıllı telefon pazarına veda ettikten sonra Finlandiya girişimi HMD Global’in elinde yeniden hayat bulan Nokia akıllı telefonlar, yeniden sahneye çıkmak için gün sayıyor. İlgi ise gün geçtikçe artıyor.

Kayıt 1 Milyon Oldu

Üretim ortağı Foxconn’un bağlantılarını da kullanarak iyi bir başlangıç yapmak isteyen HMD Global, bu nedenle ilk adımı Çin’de atmayı uygun buldu. İlk telefonu Nokia 6 için ön kayıt sürecini başlatan firma, JD Mall platformu üzerinde şimdiye kadar 1 milyon ön kayıt aldığını duyurdu.

Telefon 11 Ocak tarihinde ön kayıt toplamaya başlamıştı. 19 Ocak itibariyle de satışa sunulacak. Sadece ilk gün 250 bin kişi kayıt yaptırmıştı. Sonraki günlerde toplam 750 bin kişi daha gelmiş oldu. Satış günü rakamın 1 milyonu oldukça geride bırakacağı tahmin ediliyor. Elbette bunların hepsi telefonu satın alacak diye bir şey söz konusu değil ancak ilginin görülmesi adına önemli.

Nokia 6 orta seviyeye hitap eden bir cihaz. 5.5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan telefon Gorilla Glass ile korunuyor. Yonga seti tarafında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 430 yer alıyor. 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 16MP çözünürlüğünde ön, 8MP çözünürlüğünde ise arka kamera yer alıyor. Batarya 3000mAh kapasitesinde.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8’in fiyatı 850$ olabilir"

Fiyatı 250$ civarında olan modelin buna rağmen sınıfında öne çıkan özellikleri mevcut. Örneğin metal alaşımlı kasa, 6 desibel seviyesine çıkabilen çift amplifikatörlü stereo hoparlör, Dolby Atmos teknolojisi, parmak izi okuyucu, Android 7.0 işletim sistemi bunlar arasında.

Nokia 6 modelinin global pazara da gelmesi bekleniyor. HMD Global ortaklığı MWC 2017 fuarında yerini ayırtmış durumda. Muhtemelen global lansman bu esnada yapılacak ve telefon yaygın satışa sunulacak. 

 

http://www.ibtimes.co.in/nokia-6-gets-close-1-million-registrations-ahead-sale-this-week-712495??utm_source=news_republic&utm_medium=referral&utm_campaign=rss Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Whippoorwill 2 yıl en beğenilen
Nokia için güzel haber. Bu telefonun daha yüksek donanıma sahip versiyonunu bekleyenler daha çok. Amiral gemisi bir Nokia cihaz bekliyor insanlar.
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smart1978 2 yıl
Performans/Fiyat oranı yüksek
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DH Misafiri 2 yıl
merhaba ekrem bey.
siz en beğendiğim ve haberlerini ilgiyle ve severek takip ettiğim dh editörlerindensiniz. size yapilan çocukça ve saçma eleştirilerin karşısındayım. ancak size 12 yıllık bir dh okuru olarak rasyonel ve objektif bir eleştiri yapacağım, umarım dikkate alırsınız. saygılarımla...
şöyle ki yaptığınız haberlerin altına yaptığım yorumlar ya çok geç yayınlanmakta, ya da hiç yayınlanmamakta. yılların bir dh okuru olarak bu konuda gereğinin yapılmasını ivedi olarak talep ederim...
soni nin dandik sorunlu telefonlarından sonra millet bıkmış, nokşa gibi kaliteli ve sorunsuz markayı görünce hemen talep rekoru kırmış. sevindirici bi haber. nokia gelsinde millet kaliteli ve sorunsuz cihaz kullansın. millet ne özlemiş be seni nokia. nokia nın tutacağı kesinleşti artık. iyide oldu. nokianın girmesiyle, dandik soni ve kaliteli olmasına ramen htc malesef batar. dandik soni batsın üzülmem de, htc gerçekten kaliteli bir marka, lakin ondada fiyat-performans dengesi yok
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holiganx61 2 yıl
Iki elin birleşme sini özledik
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mavizaman 2 yıl
birde nokia fanboyları türemesin şimdiden.
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Glorfindel1907 2 yıl
Satışa çıktığı gibi tükenmiş telefon yarın öbür gün yapılır haberi
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e-Militarist 2 yıl
Nokia androidle geldiği sürece tutulmaz artık. Symbian'ı bırakmakla, meego ile yol almamakla hata etti. Çeksin şimdi ceremesini.
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Mr. Jingles 2 yıl e-Militarist
Nokia en büyük hatayı Windows Phone ile yol almakla yaptı zaten. Zararın neresinden dönse kârdır.
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zotacing 2 yıl
Nokia mı kaldı, isterse Android 10 sistemli 12GB RAM'li gelsin yüzüne bakan olmaz artık.
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V4LKyR 2 yıl
TR Fiyatı:
250$ x 4 = 1000 x 2 = 2000 TL.
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husso_08 2 yıl
Marka sevdalısı olmaya çok karşıyım. Telefonum da çıktığında fiyat/performans canavarı olan OnePlus One. Ama bu Nokia haberleri beni çok heyecanlandırıyor. Artık alt sınıf telefonlarında da işlemcileri belli bir seviyeye geldiği için ek özellikler daha önemli bir hal alıyor. Özellikle kamera konusunda Nokia, her seviyede başarılı işler çıkarırsa eski popülerliğine dönebilir.
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kadirirdem 2 yıl
Efsane geri mi dönüyor ?....
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Paetzold 2 yıl
Kim aliyor acaba
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