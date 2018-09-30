Hafta içerisinde Çin’de tanıtılması beklenen HMD Global’in yeni dev ekranlı akıllı telefonu Nokia 7.1 Plus detaylı olarak sızdırıldı. Daha kompakt olarak tasarlanan modelin teknik detayları böylece hemen hemen ortaya çıkmış oldu.

Nokia 7.1 Plus özellikleri

6.18 inçlik bir ekranı olan Nokia 7.1 Plus modelinde metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı tercih edilmiş. 154.8 × 75.76 × 7.97 mm olan ölçüler 6 inçlik Nokia 7 Plus modelinden bir miktar daha küçük. Çentikli ekran sayesinde telefonun kasayı daha verimli kullandığı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz.

"Sürücüsüz araçlara yönelik ARM Cortex-A76AE işlemcisi duyuruldu"

Snapdragon 710 yonga seti ile güçlendirilecek olan telefonun 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi olarak iki seçenek halinde satışa çıkacağı ifade ediliyor.

Telefonun arka kısmında 13MP+12MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken, ön kısmında da 20MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor. 3400mAh kapasiteli batarya hızlı şarj özelliğine sahip. Telefon kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak.

Nokia 7.1 özellikleri

Diğer taraftan uzun süredir Nokia 7.1 Plus mı yoksa Nokia 7.1 mi karmaşası da sona erdi. Kaynaklar yeni sızıntılar doğrultusunda Nokia 7.1 olarak ikinci bir modelin daha tanıtılacağını ifade ediyor. Nokia 7.1 abisine nazaran 18:9 görüntü oranı ile çentik taşımayan bir model olacak.

Snapdragon 710 veya Snapdragon 660 yonga setinden gücünü alması beklenen modelde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi olacak. Ekran boyutunun 6 inç olması beklenirken batarya da bir miktar daha az kapasiteye sahip olacak. Her iki modelde 4 Ekim itibariyle resmiyet kazanacak.