Nokia 7.2 görselleri internete sızdırıldı

Nokia’nın merakla beklenen IFA 2019 fuarında tanıtacağı yeni modellerinden birisi olan Nokia 7.2 sızmaya devam ediyor. Bu kez modelin kullanım esnasındaki fotoğrafları internete sızdırıldı.

Nokia 7.2 özellikleri

Orta üst seviyeye hitap eden bir model konumundaki Nokia 7.2, önceki nesillere göre biraz daha farklı bir tasarıma sahip. Muhtemelen Nokia’nın bundan sonraki modellerinde sıkça yer vereceği yuvarlak kamera yuvası dikkat çekiyor. Parmak izi okuyucu bu yuvanın altına konumlanmış. Ön kısımda ise çentik tasarımı ve ince ekran çerçeveleri görünüyor.

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Nokia 7.2 modelinde 6.2 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde ekran yer alıyor. Snapdragon 710 yonga seti ile tatminkâr bir performans sergileyecek olan modelde 6GB RAM şimdilik bilinen tek seçenek.

Zeiss destekli üçlü arka kamerası ile iddialı olmaya çalışacak Nokia 7.2 modeli her zamanki gibi Android One programına dahil. Telefonun tanıtımı 5 Eylül tarihinde yapılacak.