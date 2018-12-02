Nokia 8 Android Pie güncellemesi bazı sorunlar sebebiyle ertelendi

Nokia akıllı telefonların üreticisi HMD Global’in paylaştığı güncelleme takvimine göre Nokia 8 ve Nokia 8 Sirocco, Android 9.0 Pie güncellemesini alacak sıradaki cihazlardı. Juho Sarvikas isimli, HMD Global’de ürün yetkilisi olarak çalışan yöneticinin, Twitter üzerinden yaptığı duyuru güncellemenin biraz gecikeceğini gösteriyor.

Bazı sorunlar çözülemedi

Juho Sarvikas’ın paylaşımına göre HMD, Nokia 8 için Android 9.0 güncellemesi üzerine çalışıyor. Ancak hala bazı çözülemeyen sorunların bulunduğunu söylüyor. Bundan dolayı güncellemenin birkaç gün gecikeceğinin haberini vermiş. Bu tweeti dikkate alırsak, Aralık ayının birinci veya ikinci haftası bitmeden güncellemeyi görebileceğimiz anlaşılıyor. Nokia 8 Sirocco hakkında bir bilgi bulunmasa da Nokia 8 güncellemesinden kısa süre sonra ona da Android Pie yükseltmesi gelecektir.

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"Nokia 8 Android 9.0 güncellemesi ile yeni özelliklere kavuşacak"

Android’in yeni sürümü Pie, adaptif batarya, dijital wellbeing, adaptif parlaklık vb. bir çok özelliği içeriyor. Nokia 8, 2017 yılının Eylül ayında Android 7.1.1 Nougat ile tanıtılmıştı. Cihaz Android 8.1 Oreo sürümüne güncellenmişti, şimdi ise Android 9.0 Pie güncellemesini alacak. Nokia 8 ülkemizde de fiyat performans oranıyla oldukça beğenilen ve satılan bir modeldi.

https://www.gizmochina.com/2018/12/01/nokia-8-android-pie-update-delayed-due-to-unresolved-issues/