Çift ekranlı ZTE Axon M tanıtıldı

ZTE’nin akıllı telefon pazarında rafa kalkmış bir trendi yeniden canlandırmak istediği çift ekranlı Axon M tanıtıldı. Akıllı telefon beraberinde yeni bir kullanım şeklini de getiriyor.

Yeni kullanım

ZTE Axon M modelinde iki adet 5.2 inçlik Full HD ekran olduğunu görüyoruz. İki ekran birlikte 6.75 inçlik bir tablet modeli ortaya çıkarıyor. Ne var ki tam bir ekran deneyiminden bahsetmek mümkün değil zira iki ekran arasında kalın bir şerit var. Ayrıca ekran çerçeveleri de olukça kalın.

Bugüne kadar çift ekranlı veya kapaklı diyebileceğimiz modellerde hep içeri doğru kapanan ekranlar görmüştük. ZTE ise ekranları sürekli dışarıda tutuyor. Yani telefon katlandığında her iki tarafında da ekran olan çok kalın bir profil ortaya çıkıyor. Diğer taraftan bu ekranları koruyabilmek de biraz sorun olabilir.

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Son dönemde Android ve iOS tarafında bölünmüş ekran teknolojisi popüler olmaya başladı. ZTE biraz da bu rüzgarı arkasına alabileceğini düşünmüş.Telefon için bir kaç farklı kullanım modu bulunuyor.

Extend modunda içerikler iki ekranı birden kaplıyor. Dual modda iki uygulamayı ayrı ekranlarda kullanmak mümkün. Mirror modu aynı içerikleri iki ekrana yansıtıyor. Standart mod ise varsayılan tek ekranlı kullanım modu olarak ayarlanmış. Kullanıcı arayüzü de bu modlara göre optimize oluyor. ZTE pek çok uygulamanın bu modları desteklediğini açıkladı.

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefonda Snapdragon 821 yonga seti kullanılıyor. 4GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile sistem desteklenmiş. Ana ekranın üst kısmında 20MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut ve ön kamera olarak da görev yapıyor.

İki ekran olmasına rağmen batarya kapasitesi 3180mAh seviyesinde. Yoğun kullanımlarda telefonun bir günü bile zor çıkarabileceği tahmin ediliyor. Telefon sadece AT&T operatörü tarafından taahhütlü olarak satılacak.