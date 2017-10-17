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Çift ekranlı ZTE Axon M tanıtıldı

İki tane ekranı dışarıya doğru katlanan ilginç akıllı telefon Axon M tanıtıldı. Kullanım senaryoları çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesine hitap edeceğini gösteriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE’nin akıllı telefon pazarında rafa kalkmış bir trendi yeniden canlandırmak istediği çift ekranlı Axon M tanıtıldı. Akıllı telefon beraberinde yeni bir kullanım şeklini de getiriyor.

Yeni kullanım

ZTE Axon M modelinde iki adet 5.2 inçlik Full HD ekran olduğunu görüyoruz. İki ekran birlikte 6.75 inçlik bir tablet modeli ortaya çıkarıyor. Ne var ki tam bir ekran deneyiminden bahsetmek mümkün değil zira iki ekran arasında kalın bir şerit var. Ayrıca ekran çerçeveleri de olukça kalın.

Bugüne kadar çift ekranlı veya kapaklı diyebileceğimiz modellerde hep içeri doğru kapanan ekranlar görmüştük. ZTE ise ekranları sürekli dışarıda tutuyor. Yani telefon katlandığında her iki tarafında da ekran olan çok kalın bir profil ortaya çıkıyor. Diğer taraftan bu ekranları koruyabilmek de biraz sorun olabilir.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 636 ile özelleştirilmiş çekirdeklere devam"

Son dönemde Android ve iOS tarafında bölünmüş ekran teknolojisi popüler olmaya başladı. ZTE biraz da bu rüzgarı arkasına alabileceğini düşünmüş.Telefon için bir kaç farklı kullanım modu bulunuyor.

Extend modunda içerikler iki ekranı birden kaplıyor. Dual modda iki uygulamayı ayrı ekranlarda kullanmak mümkün. Mirror modu aynı içerikleri iki ekrana yansıtıyor. Standart mod ise varsayılan tek ekranlı kullanım modu olarak ayarlanmış. Kullanıcı arayüzü de bu modlara göre optimize oluyor. ZTE pek çok uygulamanın bu modları desteklediğini açıkladı.

 

Çift ekranlı ZTE Axon M tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Akıllı telefonda Snapdragon 821 yonga seti kullanılıyor. 4GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile sistem desteklenmiş. Ana ekranın üst kısmında 20MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut ve ön kamera olarak da görev yapıyor.

İki ekran olmasına rağmen batarya kapasitesi 3180mAh seviyesinde. Yoğun kullanımlarda telefonun bir günü bile zor çıkarabileceği tahmin ediliyor. Telefon sadece AT&T operatörü tarafından taahhütlü olarak satılacak. 


https://www.engadget.com/2017/10/17/zte-axon-m-hands-on/#/ Yorum Yaz
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cosica 2 yıl
böyle bir şeyin yapılabilir olduğunu göstermesi açısından güzel. ama şu haliyle gerekli mi derseniz kesinlikle değil.
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alemburda34 2 yıl
Valla firmayi cesaretinden dolayi tebrik etmek lazim bircok firma klasik kullanimin disina fazla cikmaz.
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KiriN 2 yıl
Yeni sezon modası hayırlı olsun çift kamera ve kenarsız ekran modasından sonra farklılık gerekiyordu
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zwanzig 2 yıl
Enteresan bir telefon ortaya koymuşlar.Önemli olan ise bu ve buna benzer telefonların çift ekranlı cihazlar için prototipler olması.Bu tip cihazlar üretildikçe gelecekte daha güzel ve işe yarar cihazlar da çıkacaktır.
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