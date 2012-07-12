Nokia 808 PureView, Türkiye'de ilk defa Avea tarafından satışa sunuldu

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41 MP'lik kamerasıyla cep telefonlarındaki görüntüleme
teknolojilerini bir adım daha ileri taşıyan Nokia 808 PureView, ülkemizde ilk
defa Avea tarafından satışa sunuldu.
Türkiye pazarına ilk defa Avea tarafından giren Nokia 808
PureView, Avea İletişim Merkezleri'nde kırmızı, beyaz ve siyah renk
alternatifleriyle teknoloji sevelerleri bekliyor. Öte yandan 808 PureView'un Avea'lılara özel avantajlı kampanyalarının duyurusu ise yakın zamanda yapılacak.
1,3 GHz'lik ARM 11 işlemcisinden gücünü alan, 16GB'lık
depolama alanıyla 1GB ROM ve 512MB RAM'e sahip olan 808 PureView, görüntüleme alanında 41 MP (efektif 38MP,
7152x5368 piksel) PureView kamerası ve Xenon flaşı ile teknoloji severlere
gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sunuyor.
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Neyseki Win 8 ile herşey değişecek
Ben fazlaca genelleme yaptiginizi dusunuyorum. Bu telefona denk konser kaydi (sadece video degil kristal kalitede ses icin de videolari hd kalitede dinlemeliydiniz) yapabilen bir telefon yok. Dslr demissiniz. Konserlerde, ozel anlarda ya da ani amacli dslr ya da hd cam ile kayit yapmayi denediniz mi bilmiyorum. Esek olusu gibi makine tasinmaz olur. Arti ses patlayabilir. Bu makinede ses de patlamiyor. Yurtdisinda guvenliklerle takisirsiniz yasak cekim diye :) hele hele cocugunuz varsa aninda cekim yapabilmenin keyfi bambaskadir. Dslr her an cepte olmaz cunku. Neyse, manasiz bulmakta acele etmeyin, telefon yurtdisinda da talep goruyor, youtubea her gun yuklenen video sayisi geometrik olarak artiyor, ozellikle festival sezonu devam ederken. Ayrica ben izledigim incelemelerde hic cektigi videoda takilan 808 gormedim. Neyse, ben bir moto razr maxx sahibi olarak nokia icin sezarin hakki sezara mantigiyla bu proje icin bravo diyorum...
Hangi fiyat bilgisi bu hocam?
aynen... Bu telefon'un ederi en fazla 700 tl'dir
İşletim sistemi takıntısı olanlar telefonu hayat arkadaşı niyetiyle kullanıyor heralde...
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