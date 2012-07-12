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Nokia 808 PureView, Türkiye'de ilk defa Avea tarafından satışa sunuldu

6 yıl
17,3b
1
54
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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41 MP'lik kamerasıyla cep telefonlarındaki görüntüleme teknolojilerini bir adım daha ileri taşıyan Nokia 808 PureView, ülkemizde ilk defa Avea tarafından satışa sunuldu.

Türkiye pazarına ilk defa Avea tarafından giren Nokia 808 PureView, Avea İletişim Merkezleri'nde kırmızı, beyaz ve siyah renk alternatifleriyle teknoloji sevelerleri bekliyor. Öte yandan 808 PureView'un Avea'lılara özel avantajlı kampanyalarının duyurusu ise yakın zamanda yapılacak.

1,3 GHz'lik ARM 11 işlemcisinden gücünü alan, 16GB'lık depolama alanıyla 1GB ROM ve 512MB RAM'e sahip olan 808 PureView,  görüntüleme alanında 41 MP (efektif 38MP, 7152x5368 piksel) PureView kamerası ve Xenon flaşı ile teknoloji severlere gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sunuyor. 


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Batuhan Kılıç 6 yıl en beğenilen
symbian a laf eden yaşı yetmeyen kişiler bilmezler akıllı telefon denen şey asıl symbian la başladığını, senelerce insanlar nokia siemens gibi symbian işletim sistemli telefonlarla şimdi vay uuw denen uygulamaların oyunların birçoğunu kullandı, ha şu anda symbian biraz geri kaldı kalmasına da bu sefer de yine bu yaşı yetmeyen arkadaşlar hala nokia 6600 daki symbian ın kullanıldığını zannediyorlar bir de bu sıkıntı başladı, hayır anlamıyorum bu symbian mı bööö falan diyen tipler kendilerini iphone veya galaxy s falan alınca apple ın google ın ortağı falan mı sanıyor, symbian daki sıkıntı app store gibi bir yapının tam oturmaması o kadar, bir zahmet yeni nesil symbian lı cihazları elinize alırsanız performanslarının öyle burada atıp tutanların salladığı gibi yerlerde olmadığını görürsünüz, ha tabi bir de yaş yetecek
symbian a laf eden yaşı yetmeyen kişiler bilmezler akıllı telefon denen şey asıl symbian la başladığını, senelerce insanlar nokia siemens gibi symbian işletim ...
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Raven 6 yıl
Ekran çözünürlüğü ve tarayıcı performansı daha iyi olsaydı tam benlikti. Işletim sistemi hiç önemli değil. Tasarımı güzel. Daha iyi olmasına kasten izin verilmemiş sanki. Yazık.
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DH Misafiri 6 yıl
Bir çekirdek sayısıdır gitmekte ,Lumia 800 üm var tek çekirdek ve en ufak bir kasma yapmıyor. Alet süper çalışıyor , tek kötü yanı iphone lara benzemesi onunda dışında Nokia kalitesi her zaman kendini göstermiş . Symbian a gelince şu ana kadar ki en mükemmel işletim sistemi ama malessef yıllar içinde daha fazla geliştirilmedi. Her türlü işi yapabildiğin yegane sistem , konuşma kaydı yaparsın çatır çatır kaydeder , kafana göre CFW kurabilirsin tam olarak Power User Telefonu. Symbian nın gelişmiş versiyonu bence Android dir. Ama Andriod lerdeki kasma ve pil problemi giderilmedikçe gözümde bir fantazi olarak kalmakta.
Neyseki Win 8 ile herşey değişecek
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TearsForFears 6 yıl
Fiyat 1500 TL'yi rahat geçer diye düşünüyorum.lapya ; ben paylaştığın videolara bir anlan veremedim.Kaliteli fotoğraf çekmek isteyen gider Galaxy S2 ve kaliteli bir fotoğraf makinesi alır.Galaxy S3 fiyatına Nokia püre viyev.Bu forumda alacak varmı merak ediyorum.Sen git 1080p video çeken kamera koy ama çektiği videoyu oynatırkan donsun , kasmalar olsun.Böyle bir olay olursa gülmekten çatlarım :D
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lapya 6 yıl TearsForFears
LawLess437

Fiyat 1500 TL'yi rahat geçer diye düşünüyorum.lapya ; ben paylaştığın videolara bir anlan veremedim.Kaliteli fotoğraf çekmek isteyen gider Galaxy S2 ve kaliteli bir fotoğraf makinesi alır.Galaxy S3 fiyatına Nokia püre viyev.Bu forumda alacak varmı merak ediyorum.Sen git 1080p video çeken kamera koy ama çektiği videoyu oynatırkan donsun , kasmalar olsun.Böyle bir olay olursa gülmekten çatlarım :D

Ben fazlaca genelleme yaptiginizi dusunuyorum. Bu telefona denk konser kaydi (sadece video degil kristal kalitede ses icin de videolari hd kalitede dinlemeliydiniz) yapabilen bir telefon yok. Dslr demissiniz. Konserlerde, ozel anlarda ya da ani amacli dslr ya da hd cam ile kayit yapmayi denediniz mi bilmiyorum. Esek olusu gibi makine tasinmaz olur. Arti ses patlayabilir. Bu makinede ses de patlamiyor. Yurtdisinda guvenliklerle takisirsiniz yasak cekim diye :) hele hele cocugunuz varsa aninda cekim yapabilmenin keyfi bambaskadir. Dslr her an cepte olmaz cunku. Neyse, manasiz bulmakta acele etmeyin, telefon yurtdisinda da talep goruyor, youtubea her gun yuklenen video sayisi geometrik olarak artiyor, ozellikle festival sezonu devam ederken. Ayrica ben izledigim incelemelerde hic cektigi videoda takilan 808 gormedim. Neyse, ben bir moto razr maxx sahibi olarak nokia icin sezarin hakki sezara mantigiyla bu proje icin bravo diyorum...
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tamtamam 6 yıl
bu meego sistemini hiç deneme şansı olmadan atıp tutan kaç kişi var acaba burada
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caglar_kilic 6 yıl
arkadaşa nokia bedavaya versin telefonu 700 diyor şaka gibi.. Adamlar 5yıllık ArGe çalışmasının sonucunu, akıllı telefonlarda göremeyeceginz kalitede fotograf sunacak fiyat fazla diyeceksinz. Ama dgru ya siz gidip şimdi bile 809 tl ye 3Gs alırsnz magazadn başka birşeyi olmayan. Bluetooth nasıl bir teknoloji programsz bilinmeyen.. Neyse aklına şaşarım falan geçin bu işleri herkes istedigini ihtiyaç duydugunu alır. Ben canon eos 1100d yi yanmda sürekli bulunduramayacagmdan ve hayatmda fotograf önemli bir nokta oldugnsdan alacagm telefonu. İsteyn varsa da N9 u satacagım ha ona göre ;)
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vetivet 6 yıl
8 çekirdek de koysa nokia mağazada bir şey yok
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lapya 6 yıl
Böyle yakın plan ve amaca hizmet eden örnekler telefonu daha da sevdiriyor... HD izlemeyi ve dinlemeyi ve ayrıca kulaklık takmayı unutmayın :)







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Mr.Legend 6 yıl
Bu telefonu bu fiyattan alacakların aklına şaşarım
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SystemApps 6 yıl
çıkış fiyatı yüksek olmasına karşın kamerası gerçekten telefon bozulana kadar rakipsiz bir kalite sunacak.Yeni çıkacak lumia cihazlarda kasayı ince tutmak adına mini pureview teknolojili cihazlar olacağını düşünüyorum.Yani 41mp sensör değilde 20mp sensör koyabilirler...Dolayısı ile bu cihaz uzun süre rakipsiz olabilir.İsterse 40 çekirdek cihaz olsun isterse 1080p ekranlı cihazlar çıksın bu telefon dalında tek...fotoğraf zoom video kalitsi muazzam...Zaten internet tarayıcı performansı dışında belirgin bir eksiği yok...Daha iyisi yapılabilirdi ama nokia olmasa bu kaliteyi biraz zor görürdük.Biraz trollük yapsada yiğidi öldürüp hakkınıda yememek lazım...
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lapya 6 yıl Mr.Legend
Mr.Legend
Bu telefonu bu fiyattan alacakların aklına şaşarım

Hangi fiyat bilgisi bu hocam?
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tunewiki 6 yıl Mr.Legend
Mr.Legend
Bu telefonu bu fiyattan alacakların aklına şaşarım

aynen... Bu telefon'un ederi en fazla 700 tl'dir
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baris5834 6 yıl
Herkes artık abatıyor donanım olayını 4 çekirdek bi cihazla tek çekirdek bi cihaz android olarak 3-4 sn farkediyo internette zaten onun dışında uygulama avantajı var ama ben telefonuna gidipte 10-20 bin uygulama atan gömedim mesela bende 6-7 oyun var ekran olarak nasıl piksel sayıyorsunuz anlamıyorum ben s2-nexus-optimus 3d-arc s kullandım şuanda galaxy note kullanıyorum ve yakında one x e geçeceğim ama hala ekranlar yakın birbirine hatta optimus 3d daha parlaık dier kullandıklarıma göre piksel farkını hala anlayamadım ben :) ram olarak 1gb ram yeterlidir bence nokıa 512 kullanıyo 1.3 kullanıyo ama bunlar symbiana göre one x donanımıdır uygulama ekran vs. sorun değil zaten ekranları güzel nokıa nın ama ben sürekli internet kullanıyorum ve foto da da gerkeli oluyo symb,an ,nternet performansı berbat düzgün bi performans verse alırım.Çünkü yetebilecek uygulama+sağlamlık var ve kamerada önemlidir ama net hızı eksik kalıyo windows lu pureview çıksın direk one x i de satıp ondan alırım
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Dexter61 6 yıl
Yıl olmuş 2012 bakalım kimler alacak bunu gene :D
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talsuv61 6 yıl
Symbianda sizin görüp de benim göremediğim şeyi bi türlü öğrenemedim.
İşletim sistemi takıntısı olanlar telefonu hayat arkadaşı niyetiyle kullanıyor heralde...
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inexo 6 yıl
bunun wp lisi var bize gelen bu
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