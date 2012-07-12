Nokia 808 PureView, Türkiye'de ilk defa Avea tarafından satışa sunuldu

41 MP'lik kamerasıyla cep telefonlarındaki görüntüleme teknolojilerini bir adım daha ileri taşıyan Nokia 808 PureView, ülkemizde ilk defa Avea tarafından satışa sunuldu.

Türkiye pazarına ilk defa Avea tarafından giren Nokia 808 PureView, Avea İletişim Merkezleri'nde kırmızı, beyaz ve siyah renk alternatifleriyle teknoloji sevelerleri bekliyor. Öte yandan 808 PureView'un Avea'lılara özel avantajlı kampanyalarının duyurusu ise yakın zamanda yapılacak.

1,3 GHz'lik ARM 11 işlemcisinden gücünü alan, 16GB'lık depolama alanıyla 1GB ROM ve 512MB RAM'e sahip olan 808 PureView, görüntüleme alanında 41 MP (efektif 38MP, 7152x5368 piksel) PureView kamerası ve Xenon flaşı ile teknoloji severlere gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sunuyor.