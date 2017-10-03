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Nokia 8'in Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

Nokia'nın Android platformundaki ilk amiral gemisi Nokia 8'in ülkemizdeki satış fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı. Telefon ilk olarak Vodafone'a özel olarak satışa sunulacak. İşte detaylar:
1 yıl
12,2b
1
58
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Nokia 8'in Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı
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HMD Global tarafından isim hakları satın alınan Nokia’nın Android platformundaki ilk amiral gemisi Nokia 8’in Türkiye lansmanı yapıldı. Nokia 8 sahip olduğu çift arka kamerası, güçlü işlemcisi ve yüksek malzeme kalitesi ile dikkat çekiyor.

Tasarımsal olarak diğer firmaların amiral gemilerine baktığımızda çerçevesiz ve yenilikçi tasarımlar görürken Nokia 8’in tasarımına baktığımızda klasik akıllı telefon çizgileri dışında yenilikçi bir detay bulunmuyor. Zaten insanların tepkilerine baktığımızda çoğunlukla tasarımsal anlamda eleştiriler yapılıyor.

Tasarımı bir kenara bırakırsak güç anlamında Nokia 8’in bir eksiği yok. Gücünü Snapdragon 835 yonga setinden ve 4 GB RAM’den alıyor. En son sürüm olan Android 7.1 ile kutudan çıkacak modelde 3090 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Nokia 8, Android P güncellemesini ilk alan cihazlardan birisi olacak.

Zeiss ve Nokia’nın kamera teknolojilerindeki ortaklığı Nokia 8 ile geri döndü. Nokia 8’de iki adet arka kamera bulunuyor. Bunlardan birisi 13 MP çözünürlüğünde renkli diğeri de 13 MP çözünürlüğünde monokrom sensöre sahip.

Telefonun reklamlarında, kameraya eklenen Bothie ve Ozo Audio teknolojilerinin üzerinde duruluyor. Bothie teknolojisi sayesinde arka ve ön kamera ile aynı anda çekim yapıp bunu Facebook ve YouTube üzerinden yayınlamak mümkün oluyor. Ozo Audio teknolojisi sayesinde de 3D ses kaydı yapılabiliyor.

Nokia 8 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Önümüzdeki üç ay boyunca 2999 TL'lik fiyat etiketiyle sadece Vodafone'da satılacak olan Nokia 8, üç ayın sonunda diğer operatörler ve mağazalarda satışa çıkacak. Açık mavi, koyu mavi, bakır ve gümüş renk seçenekleri sunulacak. Vodafone'da Nokia 8 için özel kampanyalar olacak. Akıllı telefon değişim kampanyası kapsamında 2 bin liraya varan indirim ve tarifeye ek ayda 65 TL'ten başlayan kontrat teklifleri bulunacak.

Lansmanda Türkiye'deki akıllı telefon satış sayıları hakkında bilgiler de paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl 12,5 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleşti. Ülkemizdeki akıllı telefon pazarının toplam değeri ise 18,5 milyar TL.

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rtsbora 1 yıl en beğenilen
3 bin liraya uygun diyenler şaka yapıyor olmalı. Rakiplerinin aşırı pahalı satılıyor olması, 3 bin lirayı uygun yapmaz. Bu ülkede uygun fiyatlı telefon yok. Tüm markalar ederinin 2-3 katı fiyata satılıyor. Biz bu kafayla devam edersek, satılmaya da devam edecek. Bir kaç sene sonra "10 bin lira bu telefon için çok uygunmuş" demeye başlarız.
3 bin liraya uygun diyenler şaka yapıyor olmalı. Rakiplerinin aşırı pahalı satılıyor olması, 3 bin lirayı uygun yapmaz. Bu ülkede uygun fiyatlı telefon yok. Tü...
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3 Yanıt Yanıtla +55
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CRoSSBoNeSS 1 yıl
2999 TL Snapdragon 835'li bir cihaz için günümüzdeki rakiplerine göre çok uygun olmuş ("Bu fiyatın neresi uygun, xiaomi mi 6 var" falan demeyin, Türkiye garantili diyorum.) Note 8 5000, Iphone X 6000 liralara gelecek derken Nokia 8 güzel satış yapabilir, inşallah da yapar. Üreticinin artmasıyla gelen rekabet müşterinin işine yarar.
2999 TL Snapdragon 835'li bir cihaz için günümüzdeki rakiplerine göre çok uygun olmuş ("Bu fiyatın neresi uygun, xiaomi mi 6 var" falan demeyin, Türkiye garanti...
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2 Yanıt Yanıtla +49
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Kefelon 1 yıl
Açıkcası 2999 TL rakamına pahalı demek yanlış olur. İthalatçı garantili Xiaomi Mi6 ve Oneplus 5 fiyatları neredeyse 2100-2500 TL'ye denk geliyor. Resmi distiribitör ve Nokia markasınıda düşününce 2999 TL oldukça iyi bir rakam günümüz şartlarına göre.
Hatta Resmi Distribütör ile gelen en ucuz Snapdragon 835 cihaz demek yanlış olmaz sanırsam...
Açıkcası 2999 TL rakamına pahalı demek yanlış olur. İthalatçı garantili Xiaomi Mi6 ve Oneplus 5 fiyatları neredeyse 2100-2500 TL'ye denk geliyor. Resmi distirib...
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minur 1 yıl
arabistan da piyasa dolu,1500 tl.yazıklar olsun bu vergi sistemine
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DH Misafiri 1 yıl
batarya az diyenler bu batarya ile 11 saat ekran süresi veriyor bu süreyi 3500+ bataryalarda göremeyen cihazlar var, kaç olması önemli değil ekran süresi önemli fiyatı konusunda bişey diyemem biraz daha fiyatı düşüp tutup en azından bi süre milletin gönlünü fet etmeye calışsa olurdu
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muroooo19 1 yıl
kimse kusura bkmasın akıllı telefonlar konusunda acemi bir firma nokia. Evet inanılmaz bir marka ama akıllı telefonlarda acemi. Gidip 2200 tl ye xiaomi mi6 alırım kapı gibi telefon.
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Ardaceyhan 1 yıl
MERAK ETTIM ACIKCASI NASIL BİR TELEFON
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FIRAT_G_ 1 yıl
3-5 bin liralık telefonları 1400 lira maaşla 36 ay sözleşmeli alıyorlar ya küreğin sapıyla döversim geliyor
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minur 1 yıl
nokia iyi iş yapacağa benziyor.malzeme kalitesi mükemmel bence.nokia 6 inceleme fırsatım oldu ekran olsun çerçeveler olsun çok iyi iş çıkarmış.ekran işini nokia çok iyi yapıyor,özellikle düşmeye karşı
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malkooklam 1 yıl
IP54 NE Kİ HİÇ YAPMA DAHA İYİ,
KASA ORANINA GORE PIL AZ. BEKLEDIK BEKLENENI VEREMEDI.
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BOOOOOOOOOOO 1 yıl
Konuya NOTE 8 diye girdim 3000 TL lik fiyatı gördüm ve içim bi hoş bi değişik oldu.
Ama tabi inanmadım ve tekrar baktım ki Nokia 8
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Led Zeppelin 1 yıl
Telefon güzel herşeyiyle ama batarya dayanımı rakiplerine göre iyi değil pek. Bu da yazılım tarafında iyi optimize edilmediğini gösteriyor az çok.
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lucas10 1 yıl
Xiaomi ve One Plus çı tayfadan bıkkınlık geldi gerçekten. Her telefon konusunda çıkıyorlar hemen


Nokia 8 güzel olmuş ama firmalar farklı birşeyler yapmalı artık. Bir firma çift kamera yapıyor diğeri hemen taklit ediyor o da yapıyor.

Samsung ta o kadar model çıkarıyor tüm modeller birbirine benziyor. Tasarımlarını beğenmediğim modeller içinde en başta Samsung un telefonları var
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