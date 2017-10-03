Nokia 8'in Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

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HMD Global tarafından isim hakları satın alınan Nokia’nın Android platformundaki ilk amiral gemisi Nokia 8’in Türkiye lansmanı yapıldı. Nokia 8 sahip olduğu çift arka kamerası, güçlü işlemcisi ve yüksek malzeme kalitesi ile dikkat çekiyor.

Tasarımsal olarak diğer firmaların amiral gemilerine baktığımızda çerçevesiz ve yenilikçi tasarımlar görürken Nokia 8’in tasarımına baktığımızda klasik akıllı telefon çizgileri dışında yenilikçi bir detay bulunmuyor. Zaten insanların tepkilerine baktığımızda çoğunlukla tasarımsal anlamda eleştiriler yapılıyor.

Tasarımı bir kenara bırakırsak güç anlamında Nokia 8’in bir eksiği yok. Gücünü Snapdragon 835 yonga setinden ve 4 GB RAM’den alıyor. En son sürüm olan Android 7.1 ile kutudan çıkacak modelde 3090 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Nokia 8, Android P güncellemesini ilk alan cihazlardan birisi olacak.

Zeiss ve Nokia’nın kamera teknolojilerindeki ortaklığı Nokia 8 ile geri döndü. Nokia 8’de iki adet arka kamera bulunuyor. Bunlardan birisi 13 MP çözünürlüğünde renkli diğeri de 13 MP çözünürlüğünde monokrom sensöre sahip.

Telefonun reklamlarında, kameraya eklenen Bothie ve Ozo Audio teknolojilerinin üzerinde duruluyor. Bothie teknolojisi sayesinde arka ve ön kamera ile aynı anda çekim yapıp bunu Facebook ve YouTube üzerinden yayınlamak mümkün oluyor. Ozo Audio teknolojisi sayesinde de 3D ses kaydı yapılabiliyor.

Nokia 8 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Önümüzdeki üç ay boyunca 2999 TL'lik fiyat etiketiyle sadece Vodafone'da satılacak olan Nokia 8, üç ayın sonunda diğer operatörler ve mağazalarda satışa çıkacak. Açık mavi, koyu mavi, bakır ve gümüş renk seçenekleri sunulacak. Vodafone'da Nokia 8 için özel kampanyalar olacak. Akıllı telefon değişim kampanyası kapsamında 2 bin liraya varan indirim ve tarifeye ek ayda 65 TL'ten başlayan kontrat teklifleri bulunacak.

Lansmanda Türkiye'deki akıllı telefon satış sayıları hakkında bilgiler de paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl 12,5 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleşti. Ülkemizdeki akıllı telefon pazarının toplam değeri ise 18,5 milyar TL.