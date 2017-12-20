Nokia 9, Android Oreo, 5.5 inç ekran ve 128 GB depolama alanı ile geliyor

HMD Global'in merakla beklenen Nokia 9 amiral gemisinin ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) veritabanında görünmesi, cihazın teknik özelliklerinin açığa çıkmasına neden oldu. FCC dokümantasyonuna göre akıllı telefonda LG Display tarafından üretilen 5.5 inçlik bir OLED ekran yer alacak.

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Nokia 9'da 2018'in en önemli amiral gemilerinde göreceğimiz yeni Snapdragon 845 yonga seti kullanılmayacak. Bunun yerine telefon Snapdragon 835'ten güç alacak. Öte yandan cihazın 128 GB dahili depolama alanına sahip olacağını söyleyelim ancak büyük olasılıkla 64 GB'lık bir versiyon da gelecek.

Android Oreo işletim sistemiyle çalışacak

Kamera tarafında ise 13MP ve 12MP sensörlü çift arka kameraya, 5MP'lik selfie kamerasının eşlik ettiğini görüyoruz. Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çalışan telefonda hızlı şarj desteği ve 3250 mAh pil de olacak.

HMD Global'in 19 Ocak 2018 tarihinde Çin'de bir basın etkinliği düzenleyerek Nokia 9'u ve birkaç yeni Android cihazını tanıtması bekleniyor.

https://www.mobielkopen.net/nokia-9-fcc