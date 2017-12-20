Nokia 9, Android Oreo, 5.5 inç ekran ve 128 GB depolama alanı ile geliyor

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HMD Global'in merakla beklenen Nokia 9 amiral gemisinin ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) veritabanında görünmesi, cihazın teknik özelliklerinin açığa çıkmasına neden oldu. FCC dokümantasyonuna göre akıllı telefonda LG Display tarafından üretilen 5.5 inçlik bir OLED ekran yer alacak.Ayrıca Bkz. "Kargo devi UPS'ten 125 adet Tesla Semi siparişi geldi"
Nokia 9'da 2018'in en önemli amiral gemilerinde göreceğimiz yeni Snapdragon 845 yonga seti kullanılmayacak. Bunun yerine telefon Snapdragon 835'ten güç alacak. Öte yandan cihazın 128 GB dahili depolama alanına sahip olacağını söyleyelim ancak büyük olasılıkla 64 GB'lık bir versiyon da gelecek.
Android Oreo işletim sistemiyle çalışacak
Kamera tarafında ise 13MP ve 12MP sensörlü çift arka kameraya, 5MP'lik selfie kamerasının eşlik ettiğini görüyoruz. Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çalışan telefonda hızlı şarj desteği ve 3250 mAh pil de olacak.
HMD Global'in 19 Ocak 2018 tarihinde Çin'de bir basın etkinliği düzenleyerek Nokia 9'u ve birkaç yeni Android cihazını tanıtması bekleniyor.
https://www.mobielkopen.net/nokia-9-fcc Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hiçbir arayüz saf Android gibi stabil çalışamaz. İstediği kadar hafif olsun. Sonuçta o arayüzün donanıma ekstra bir yük bindirdiği kesin. Bunun bile tüketiciye dönüşü güncellemenin aylar sonra gelmesi olacaktır. Android 7 ile çıkan cihazlara bakın hâlâ güncelleme bekliyorlar. Nokia ekimde 8'e Oreo'yu verdi diğer üreticiler aralık bitmek üzere daha amirallerine Oreo verecekler. Cihazın sahip olduğu donanımla Android One platformunu bir tutmak yerine Pixel serisini baz almak gerek. Orta sınıfta ise zaten arayüz kullanmak saçmalık. Donamımlar zayıf kaldığı için saf haliyle cihazlar bariz şekilde daha hızlı çalışıyor.
En iyi ön yüzde olmakla beraber, Sony gibi yana da kaydırabilir ama bu haliyle kullanabilirlik bakımından olmamış.
Bir diğer eksi, Nokia nın karakteri ni koyacağı hafif hızlı bir arayüz mutlaka olmalı idi, bu haliyle mevcut stok adndroid cihazlardan sıyrılamıyor... GM yada Nokia bu haliyle ayrışamıyor.
Yine ses tarafında profosyonel bir çalışma,ses kartı yok... Varsa yoksa kamera xx piksel.
Çünkü LG panel 1 numara
Bu riski almam tekrar
Edge ekran söylentileri fos çıktı yada bu zamana kadar çıkan sızıntıların hepsi de fos çıkabilir
O çizgi de ilerleyen bir Sony kalacak zaten bu gidişle. Artık kendi çizgilerinde oynarlar tek başlarına.
Boyut olarak Nokia 8'den ufak mı olacak acaba?
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