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Nokia 9, Android Oreo, 5.5 inç ekran ve 128 GB depolama alanı ile geliyor

Nokia 9'un ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) veritabanında görünmesiyle birlikte cihazın teknik özellikleri de açığa çıktı. İşte Android Oreo ve 5.5 ekranla gelecek amiral gemisinin detayları...
1 yıl
3,8b
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13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global'in merakla beklenen Nokia 9 amiral gemisinin ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) veritabanında görünmesi, cihazın teknik özelliklerinin açığa çıkmasına neden oldu. FCC dokümantasyonuna göre akıllı telefonda LG Display tarafından üretilen 5.5 inçlik bir OLED ekran yer alacak.
Ayrıca Bkz. "Kargo devi UPS'ten 125 adet Tesla Semi siparişi geldi"
Nokia 9'da 2018'in en önemli amiral gemilerinde göreceğimiz yeni Snapdragon 845 yonga seti kullanılmayacak. Bunun yerine telefon Snapdragon 835'ten güç alacak. Öte yandan cihazın 128 GB dahili depolama alanına sahip olacağını söyleyelim ancak büyük olasılıkla 64 GB'lık bir versiyon da gelecek.
Nokia 9, Android Oreo, 5.5 inç ekran ve 128 GB depolama alanı ile geliyor

Android Oreo işletim sistemiyle çalışacak

Kamera tarafında ise 13MP ve 12MP sensörlü çift arka kameraya, 5MP'lik selfie kamerasının eşlik ettiğini görüyoruz. Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çalışan telefonda hızlı şarj desteği ve 3250 mAh pil de olacak.
HMD Global'in 19 Ocak 2018 tarihinde Çin'de bir basın etkinliği düzenleyerek Nokia 9'u ve birkaç yeni Android cihazını tanıtması bekleniyor.

https://www.mobielkopen.net/nokia-9-fcc Yorum Yaz
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Xloud 1 yıl en beğenilen
Bütün telefonlar birbirine benziyor diyenleride anlamak güç... İnce çerçeve diye diye ağlıyorsunuz ne yapsınlar kalp şeklinde ekran mı koysun adamlar... Gsmarena bu diyor Nokia 9 için.
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Bütün telefonlar birbirine benziyor diyenleride anlamak güç... İnce çerçeve diye diye ağlıyorsunuz ne yapsınlar kalp şeklinde ekran mı koysun adamlar... Gsmaren...
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zotacing 1 yıl
İphone 8 ve 8 Plus'dan kat kat daha iyi bir cihaz olmuş. Fiyatı da muhtemelen daha ucuz olur.
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astegon 1 yıl
Ön kameranın 5 MP olacağını zannetmiyorum.
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Mr. Jingles 1 yıl
Daha cihazın hiçbir özelliği kesinleşmemişken ses kartının olmadığı neye dayanılarak söyleniyor? Bir diğer husus parmak okuyucu. Arkada olacaksa tam olması gerektiği yerde. Solak olan insan ne yapacak? Samsung 8 serisinde öyle bir yere koydu ki millet kullanmaktan vazgeçti.

Hiçbir arayüz saf Android gibi stabil çalışamaz. İstediği kadar hafif olsun. Sonuçta o arayüzün donanıma ekstra bir yük bindirdiği kesin. Bunun bile tüketiciye dönüşü güncellemenin aylar sonra gelmesi olacaktır. Android 7 ile çıkan cihazlara bakın hâlâ güncelleme bekliyorlar. Nokia ekimde 8'e Oreo'yu verdi diğer üreticiler aralık bitmek üzere daha amirallerine Oreo verecekler. Cihazın sahip olduğu donanımla Android One platformunu bir tutmak yerine Pixel serisini baz almak gerek. Orta sınıfta ise zaten arayüz kullanmak saçmalık. Donamımlar zayıf kaldığı için saf haliyle cihazlar bariz şekilde daha hızlı çalışıyor.
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xxxx1 1 yıl
Parmak izinin yeri en kötü yerde yine...



En iyi ön yüzde olmakla beraber, Sony gibi yana da kaydırabilir ama bu haliyle kullanabilirlik bakımından olmamış.





Bir diğer eksi, Nokia nın karakteri ni koyacağı hafif hızlı bir arayüz mutlaka olmalı idi, bu haliyle mevcut stok adndroid cihazlardan sıyrılamıyor... GM yada Nokia bu haliyle ayrışamıyor.



Yine ses tarafında profosyonel bir çalışma,ses kartı yok... Varsa yoksa kamera xx piksel.



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Kerim5100 1 yıl
Neden LG panel anlatsana biraz :/
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SEANKingston 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Neden LG panel anlatsana biraz :/

Çünkü LG panel 1 numara
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Rachsuchtig 1 yıl
Bu cihazı düşünüyordum almayı. Ama LG Display'i gördükten sonra vazgeçtim LG G5 var screen burn (ghost screen) çok can sıkıcı bir durum.
Bu riski almam tekrar
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Xloud 1 yıl en beğenilen
Bütün telefonlar birbirine benziyor diyenleride anlamak güç... İnce çerçeve diye diye ağlıyorsunuz ne yapsınlar kalp şeklinde ekran mı koysun adamlar... Gsmarena bu diyor Nokia 9 için.
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DaggeredByRuhtan 1 yıl
5mp ön kamera olmaz 845 li olma ihtimali düşük olsada 835 li olursa fiyatı bi nebze uygun olur 835 lide alınır ekran kasa oranı %80e yakın olur
Edge ekran söylentileri fos çıktı yada bu zamana kadar çıkan sızıntıların hepsi de fos çıkabilir
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basartenk 1 yıl
Arkadaş bütün telefonların tipi aynı oldu. Aralarında bir sony kendi çizgisinde gidiyor.
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mert1907 1 yıl
basartenk

Arkadaş bütün telefonların tipi aynı oldu. Aralarında bir sony kendi çizgisinde gidiyor.

O çizgi de ilerleyen bir Sony kalacak zaten bu gidişle. Artık kendi çizgilerinde oynarlar tek başlarına.
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buraoca2 1 yıl
Umarım Ghost Screen sorunu olmaz, ucuz bir cihaz olmayacak sonuçta.
Boyut olarak Nokia 8'den ufak mı olacak acaba?
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