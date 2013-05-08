Nokia, 9 Mayıs'ta yeni bir Asha modeli tanıtacak

Akıllı telefon pazarında Lumia modelleri ile eski günlerinden olukça uzakta kalan Nokia, bununla birlikte S40 işletim sistemli cihazları ile özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında oldukça popüler.





Bu bakımdan firma belirli aralıklarla Asha serisine yeni modeller eklemeye devam ediyor. Son olarak Asha 210 modelini tanıtan firma haftaya yeni bir model daha seriye ekleyecek.





Resmi blogundan tanıtım ile ilgili ilk ipuçlarını paylaşan Nokia, haftaya yeni renkler eklemeye hazır olmaları konusunda okuyucuları uyarıyor.





Yarın Hindistan Yeni Delhi'de Nokia bir etkinlik yapacak. Etkinliğin yeri itibariyle bir veya iki tane Asha telefonunun tanıtılması bekleniyor. Önceki modellerde olduğu gibi Nokia'nın canlı renk seçenekleri sunacağı düşünülüyor. Kısa süre önce Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop yeni Asha modellerinin yolda olduğunu dile getirmişti.



