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Nokia, 9 Mayıs'ta yeni bir Asha modeli tanıtacak

6 yıl
995
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, 9 Mayıs'ta yeni bir Asha modeli tanıtacak

Akıllı telefon pazarında Lumia modelleri ile eski günlerinden olukça uzakta kalan Nokia, bununla birlikte S40 işletim sistemli cihazları ile özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında oldukça popüler. 

Bu bakımdan firma belirli aralıklarla Asha serisine yeni modeller eklemeye devam ediyor. Son olarak Asha 210 modelini tanıtan firma haftaya yeni bir model daha seriye ekleyecek.

Resmi blogundan tanıtım ile ilgili ilk ipuçlarını paylaşan Nokia, haftaya yeni renkler eklemeye hazır olmaları konusunda okuyucuları uyarıyor. 

Yarın Hindistan Yeni Delhi'de Nokia bir etkinlik yapacak. Etkinliğin yeri itibariyle bir veya iki tane Asha telefonunun tanıtılması bekleniyor. Önceki modellerde olduğu gibi Nokia'nın canlı renk seçenekleri sunacağı düşünülüyor. Kısa süre önce Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop yeni Asha modellerinin yolda olduğunu dile getirmişti.


http://www.phonearena.com/news/Nokia-teases-upcoming-phone-possibly-new-Asha-model_id42756 Yorum Yaz
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Mehacan 6 yıl
Ne Asha ymış arkadaş
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eozenir 6 yıl
asha 311 kullanıyorum. haaa 2. telefon olarak normalde nokia lumia 920 var. çokta memnunum. hiç olmazsa googlenin ekmek arası ekmek misali işletim sistemi değilde. köfte arası ekmek gibi daha iyi olan lumia 920 bana göre. hiç bir takılmada yalamadım şu ana kadar.sadece uygulama eksik ama skype ve facebook gibi uygulamalar zaten resmi olarak mağazada var. daha uygulama derken millet ne arıyor onuda çözemedim.
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dasten 6 yıl
nokia symbianı bırakmalı
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bkaakco 6 yıl dasten
dasten

nokia symbianı bırakmalı

Symbian'ı bıraktı zaten 2012 sonunda. Sanılanın aksine, S40 bir Symbian modeli değil. S40 farklı bir işletim sistemi.
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RainKnight 6 yıl dasten
dasten
nokia symbianı bırakmalı

S40 symbian degil
Symbian'ı birakti nokia
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General. 6 yıl
Yeni Lumia lar ne zaman tanıtılacak
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eP_362 6 yıl General.
web101

Yeni Lumia lar ne zaman tanıtılacak

14 Mayıs
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Luc4sHood 6 yıl
Nokianın şu s40 fantazisi ne zaman biticek acaba.
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vitor reis 6 yıl
hiç heycan verici değil.. git kumda oyna nokia
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jolawe 6 yıl vitor reis
vitor reis

hiç heycan verici değil.. git kumda oyna nokia


istediğin şeyi verdim mesajının sağ tarafında...
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