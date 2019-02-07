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Nokia 9 PureView basın görseli sızdırıldı

Android One programına dahil olacak Nokia 9 PureView geçen yılın amiral gemi donanımına sahip. Bununla birlikte 5 arka kamerası zaten pazarda onu farklılaştırmaya yetecektir.
3 ay
2,9b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia markasının bugüne kadar ki en iyi ve pazarın da ilk 5 kameralı akıllı telefonu olması beklenen Nokia 9 PureView, MWC 2019 fuarında resmiyet kazanacak. Telefon ile ilgili sızdırılan görseller ve bilgiler pek çok detayı açıklığa kavuşturdu.

Nokia 9 PureView özellikleri ve fiyatı

Nokia 9 PureView modelinde 5.99 inçlik 1440 x 2880 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran yer alıyor. Çentikli tasarımlara göre çerçeveleri oldukça kalın olan modelin geliştirme çalışmaları oldukça eskiye dayandığı için çentiğe yetişmediği tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Apple parmak izi okuyucuya geri dönebilir "

Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan akıllı telefonda 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama kapasitesi olması bekleniyor. Telefon enerjisini ise 4150mAh kapasiteli bir bataryadan alıyor.

Arka kısımda kameralar dahil 7 adet yuva bulunuyor. Henüz arka kameraların çözünürlükleri ve fonksiyonları sızmış değil ancak LED flaş-kızılötesi odaklama-ana sensör-telefoto-geniş açı-derinlik-monokrom (ultra geniş) şeklinde bir tahmin yapmak zor olmayacaktır.

Bu yılın amiral gemilerinde Snapdragon 855 yonga seti göreceğimiz için Nokia 9 PureView biraz eski bir amiral gemisi gibi olacak ancak dediğimiz gibi geliştirme çalışmaları eskiye dayandığı için o dönemin trend bileşenleri yer alıyor. Yine de 5 arka kamera ses getirecektir. Telefonun 800$-900$ aralığında piyasada olması bekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Nokia-9-PureView-press-render-appears_id113474 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Hasan07-36 3 ay en beğenilen
Huawei Mate 10 ve Meizu 16 serisinden sonra beğendiğim bir telefon da bu oldu. Çentikten nefret ediyorum. Çerçeveler yeterince dar bence ve ekrandan parmak izi okuma çok önemli. O 5 kameranın hepsi iyi fotoğraflar üretirse alınır bir model olur. Batarya kapasitesi de güzel. Amiral gemisinde bu seviyede batarya kullanan pek firma yok. İşlemciye gelirsek telefonun diğer donanımını beğenirsem SD 855 yerine SD 845 olmasını hiç umursamam. Zaten şu an kullandığım cihaz olan Meizu 16'da da SD 845 yerine SD 710 olmasını umursamıyorum. Sonuçta SD 845 olduğundan falanca oyunu oynayamadım 855 olsa oynardım demeyiz. Ama bir taraftan da Meizu 16 gibi fiyat/performans oranı yüksek bir telefonun kullanıcısı olarak bu fiyata almazdım. Hatta herhangi bir telefonu da bu fiyata almayı düşünmüyorum.
Bir de haberde geniş çerçeveleri olduğu yazılmış. Bence hiç de öyle değil. Meizu 16'nın 5-6 mm civarı çerçevesi var ve video izlerken ekrana dokunmadan tutmakta zorlanıyorum. Bence bundan daha dar çerçeveye de pek gerek yok.
Huawei Mate 10 ve Meizu 16 serisinden sonra beğendiğim bir telefon da bu oldu. Çentikten nefret ediyorum. Çerçeveler yeterince dar bence ve ekrandan parmak izi ...
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Mr. Jingles 3 ay
İğrenç çentiği görmektense adam gibi tasarımı olmasını tercih ederim. Cihazın en büyük handikapı 845 ile çıkacak olması. Sirocco adıyla umarım 855’li versiyonu gelir.
İğrenç çentiği görmektense adam gibi tasarımı olmasını tercih ederim. Cihazın en büyük handikapı 845 ile çıkacak olması. Sirocco adıyla umarım 855’li versiyonu...
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Glorfindel1907 3 ay
N73, N8 ve Lumia 1020 kullanmış biri olarak hiç sevmedim bu tasarımı bu kadar abartmanın manası nedir? Lumia 1020 hala kullanabilenler için çok çok fazla iyi bir kameraya sahip N8 bile detay konusunda şuanki birçok amiral gemisi modelden daha iyidir yani diyeceğim bir tane hadi modaya uy iki tane iyi kamera koy bu nedir böyle
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DH Misafiri 3 ay
blackberry key 2 gibi bir telefon yapsaydı, buna ilaveten bir de x2 deki gibi joystiği olsaydı iyi olurdu.
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DH Misafiri 3 ay
O kameralarin fark yaraticak bir işlevi vardir umarim..
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hamza5806 3 ay
10 numara sade şık kaliteli duruyor ve çentik denen migde bulandırıcı sey yok
Zamaninda pureview olay olmuştu android olmamasina ragmen
Bu cihaz nokia icin donusun baslangici olabilir
5800 remasteredı bekliyorum ama ben
ustelik cok para isterler bu gavıra :D
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renega 3 ay
üst ve alt çerçeveler sandığımdan daha çirkin duruyor. Basın görselinde ekrandan parmak izi okuyucu görünüyor eğer fiyatı 5500tl geçmezse alınabilir
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Mr. Jingles 3 ay
İğrenç çentiği görmektense adam gibi tasarımı olmasını tercih ederim. Cihazın en büyük handikapı 845 ile çıkacak olması. Sirocco adıyla umarım 855’li versiyonu gelir.
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Whippoorwill 3 ay
Tasarım on numara ama panel LG galiba yine.
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Aryxt 3 ay
Lumia 925 i forumdakilerin aklına uyarak aldığım aklıma geldi gene sinirlendim. Buradan hepsine tekrar lanet okuyorum. Nokia umarım eski günlerine geri döner.
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nightbringer 3 ay
Kaliteli görünüyor, çıt kirildim cihaza benzemiyor. Kamera ve pil performansı iyiyse lumia 1520 ile yasadigim guzel maceraya bu telefon ile devam edebilirim.
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Hasan07-36 3 ay en beğenilen
Huawei Mate 10 ve Meizu 16 serisinden sonra beğendiğim bir telefon da bu oldu. Çentikten nefret ediyorum. Çerçeveler yeterince dar bence ve ekrandan parmak izi okuma çok önemli. O 5 kameranın hepsi iyi fotoğraflar üretirse alınır bir model olur. Batarya kapasitesi de güzel. Amiral gemisinde bu seviyede batarya kullanan pek firma yok. İşlemciye gelirsek telefonun diğer donanımını beğenirsem SD 855 yerine SD 845 olmasını hiç umursamam. Zaten şu an kullandığım cihaz olan Meizu 16'da da SD 845 yerine SD 710 olmasını umursamıyorum. Sonuçta SD 845 olduğundan falanca oyunu oynayamadım 855 olsa oynardım demeyiz. Ama bir taraftan da Meizu 16 gibi fiyat/performans oranı yüksek bir telefonun kullanıcısı olarak bu fiyata almazdım. Hatta herhangi bir telefonu da bu fiyata almayı düşünmüyorum.
Bir de haberde geniş çerçeveleri olduğu yazılmış. Bence hiç de öyle değil. Meizu 16'nın 5-6 mm civarı çerçevesi var ve video izlerken ekrana dokunmadan tutmakta zorlanıyorum. Bence bundan daha dar çerçeveye de pek gerek yok.
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