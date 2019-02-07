Nokia 9 PureView basın görseli sızdırıldı

Nokia markasının bugüne kadar ki en iyi ve pazarın da ilk 5 kameralı akıllı telefonu olması beklenen Nokia 9 PureView, MWC 2019 fuarında resmiyet kazanacak. Telefon ile ilgili sızdırılan görseller ve bilgiler pek çok detayı açıklığa kavuşturdu.

Nokia 9 PureView özellikleri ve fiyatı

Nokia 9 PureView modelinde 5.99 inçlik 1440 x 2880 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran yer alıyor. Çentikli tasarımlara göre çerçeveleri oldukça kalın olan modelin geliştirme çalışmaları oldukça eskiye dayandığı için çentiğe yetişmediği tahmin ediliyor.

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Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan akıllı telefonda 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama kapasitesi olması bekleniyor. Telefon enerjisini ise 4150mAh kapasiteli bir bataryadan alıyor.

Arka kısımda kameralar dahil 7 adet yuva bulunuyor. Henüz arka kameraların çözünürlükleri ve fonksiyonları sızmış değil ancak LED flaş-kızılötesi odaklama-ana sensör-telefoto-geniş açı-derinlik-monokrom (ultra geniş) şeklinde bir tahmin yapmak zor olmayacaktır.

Bu yılın amiral gemilerinde Snapdragon 855 yonga seti göreceğimiz için Nokia 9 PureView biraz eski bir amiral gemisi gibi olacak ancak dediğimiz gibi geliştirme çalışmaları eskiye dayandığı için o dönemin trend bileşenleri yer alıyor. Yine de 5 arka kamera ses getirecektir. Telefonun 800$-900$ aralığında piyasada olması bekleniyor.